Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
06 Jul 2026

Noticias

Capitalismo, Corrupcion, Manipulación

La geopolítica detrás de la FIFA. Estafas del mundial al descubierto

por Pascal Lottaz y Romando Dromundo

7 mins atrás 1 min lectura

La geopolítica detrás de la FIFA. Estafas del mundial al descubierto
Compartir:

06 de julio de 2026

El Dr. Rolando Dromundo, analista político, periodista y autor, analiza la política detrás de la Copa Mundial de la FIFA, el poder de la FIFA, los dobles raseros en las sanciones, la presión sobre los países anfitriones, el gasto público, el sportswashing y la identidad nacional. La charla también aborda Rusia, Israel, Irán, Arabia Saudí, Catar, el papel de los Estados y si un orden mundial cambiante podría forzar una reforma en el deporte global.

Más sobre el tema:

Compartir:
Etiquetas #corrupción #fifa #futbol #mafia del futbol
Capitalismo, Corrupcion, Manipulación

La geopolítica detrás de la FIFA. Estafas del mundial al descubierto

África, Colonialismo, Derechos Humanos, Politica, Represión, Resistencia, ...

Preso Político saharaui: Un mes en huelga de hambre, luchando por la libertad, desde hace 16 años en una carcel de Marruecos

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.