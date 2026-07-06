La geopolítica detrás de la FIFA. Estafas del mundial al descubierto

06 de julio de 2026

El Dr. Rolando Dromundo, analista político, periodista y autor, analiza la política detrás de la Copa Mundial de la FIFA, el poder de la FIFA, los dobles raseros en las sanciones, la presión sobre los países anfitriones, el gasto público, el sportswashing y la identidad nacional. La charla también aborda Rusia, Israel, Irán, Arabia Saudí, Catar, el papel de los Estados y si un orden mundial cambiante podría forzar una reforma en el deporte global.

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