Larry Johnson: Putin advierte a Occidente – Rusia está lista para la guerra
por Glenn Diesen y Larry Johnson
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30 de junio de 2026
Larry Johnson analiza la implicación cada vez más directa de la OTAN en los ataques contra Rusia y las advertencias de Putin a Occidente sobre la guerra. Johnson es un exanalista de inteligencia de la CIA que también trabajó en la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EE. UU.
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