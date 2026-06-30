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30 Jun 2026

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Análisis, EE.UU., Geopolítica, Multipolaridad, No a la guerra, Rusia

Larry Johnson: Putin advierte a Occidente – Rusia está lista para la guerra

por Glenn Diesen y Larry Johnson

9 mins atrás 1 min lectura

Larry Johnson: Putin advierte a Occidente – Rusia está lista para la guerra
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30 de junio de 2026

Larry Johnson analiza la implicación cada vez más directa de la OTAN en los ataques contra Rusia y las advertencias de Putin a Occidente sobre la guerra. Johnson es un exanalista de inteligencia de la CIA que también trabajó en la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EE. UU.

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Etiquetas #advertencia #europa #glenn diesen #guerra #larry johnson #otan #putin #rusia
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Larry Johnson: Putin advierte a Occidente - Rusia está lista para la guerra

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