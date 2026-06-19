Domingo 21 de junio: Documental «Che Guevara en el siglo XXI» de Walter Uliano Pistelli

19 de junio de 2026

DOCUMENTAL SOBRE EL CHE, DOMINGO, 21 DE JUNIO, A LAS 16 HORAS, RENCA.

El domingo 14 de junio fue el cumpleaños 98, de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido simplemente como el Che.

Como Comité Memorial Puente Bulnes teníamos considerado, realizar la proyección del documental, «Che Guevara en el Siglo XXI«, Parte 1, «Hijos de la revolución«», para el 14 de junio, pero no fue posible, por lo que se realizará

Cuándo: Domingo 21 de junio,

Hora: a las 16 horas,

Local: La Marquesita 3962, Renca

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Conversa con el Director del Documental:

RL: ¿Por qué este documental, largometraje está dividido en dos partes y durante cuánto tiempo has trabajado en él?

Estuve diez años editando el material, realmente eran muchas horas de filmación y se hacía difícil seleccionar para que no quedara afuera nada importante, más teniendo en cuenta que cada entrevistado me había dado un pedazo de su corazón, así que cómo hacer para elegir entre todos esos fragmentos, fue muy difícil. Por eso tuvimos que editar un libro con Editorial Abril para recuperar las entrevistas completas, pueden leerse en un libro. Por otra parte quisimos organizar la primera parte Hijos de la Revolución con los testimonios de los hijos de los combatientes, nos interesaba recuperar la vida cotidiana, la relación entre padres e hijos. Algo notable fue ver que esos hijos, que perdieron a sus padres algunos de ellos y otros dejaron de verlos por muchos años y crecieron sin sus padres, fueron criados por sus madres que les hablaban todo el tiempo de sus padres, de ese modo estuvieron presentes en la vida de esos niños que hoy son hombres.. Esos hijos, les reclaman aún hoy el hecho de que los “abandonaran” pero lógicamente luego de grandes, comprendieron los motivos e inclusive tratan de ser como ellos, recrean a sus padres en sus propias historias de vida, los imitan, los toman como ejemplos y se esfuerzan por cumplir con la parte que les toca, dentro de la Revolución Cubana, porque en general siguen los pasos de sus padres, ocupan lugares como dirigentes en las actualidad así que de algún modo tienen una continuidad con la entrega que hicieron sus padres revolucionarios. Esta primera parte contiene las entrevistas a Harry Villegas (Pombo) y Leonardo Tamayo (Urbano) sobrevivientes de la epopeya en Bolivia,

La segunda parte, lleva por título “Ser revolucionario” y en ella trato de dar una explicación ideológica de por qué marcharon a Bolivia, qué ideales compartían, cuán fuerte eran esos principios como para estar dispuestos a sacrificar sus vidas. Por otra parte el Imperialismo siempre está empeñado en apagar estas historias, de manera que también me propuse en esta segunda parte profundizar acerca del sacrificio que hicieron el Che y sus compañeros guerrilleros brindando toda la información posible sobre su lucha.

RL: ¿Qué sentiste al entrevistar a Pombo y Urbano, qué recuerdas del momento en que los tuviste frente a ti?

Una experiencia muy fuerte sin duda, personas muy sencillas, humanos al extremo. Cada vez que hacíamos una entrevista, terminábamos llorando todos, muy emotivo, muy conmovedor cada momento compartido. Escucharlos relatar las condiciones extremas que tuvieron que atravesar en Bolivia, un país que no conocían, corriendo tantos riesgos a cada momento, cuando ellos pudieron haberse quedado en Cuba, disfrutando de cierto bienestar, eligieron sacrificarse por todos nosotros, entregar lo más preciado para cualquier ser humano que es su propia vida. Todos los testimoniantes hablaron del Che, de su ejemplo y de su humanidad hasta en los momentos más difíciles y complejos. Uno de los tramos más conmovedores es cuando nos cuentan que el Che, en una oportunidad, perdió sus botas en el río, se las llevó la corriente, entonces todos querían darle sus propias botas pero el Che no las aceptó, porque no aceptaba ningún tipo de privilegio para él. Tal es así que alguien le hizo unas botas con cuero de un animal y Che caminó kilómetros y kilómetros con esas botas que era prácticamente como andar descalzo y cuando lo capturan, podemos ver en la foto esas botas de cuero rústico. A Che se le había gastado la carne, la piel y el hueso de su talón estaba aflorando, porque andar con aquellas botas rústicas, era como andar descalzo en el monte, pero él seguía y seguía. Cuentan que en una oportunidad quisieron pasar por un lugar donde no se podía, entonces dicen bueno, por aquí no se puede seguir, entonces Che, se subió a un árbol trepando como un gato hasta lo más alto para ver más adelante, a pesar de su asma y en pésimas condiciones de salud hizo eso frente a todos. El ejemplo siempre. Semejante entrega merece este documental y tantos más que pudieran hacerse.