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18 Jun 2026

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EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Irán, Sin categoría, Sionismo

Bürgenstock, Suiza: Mañana Irán y EE.UU. firmarían el memorandum de entendimiento. Hay aviso de atentado sionista

por Pepe Escobar, Larry Johnson y Zulfiqar Ali

2 horas atrás 2 min lectura

Bürgenstock, Suiza: Mañana Irán y EE.UU. firmarían el memorandum de entendimiento. Hay aviso de atentado sionista
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18 de junio de 2026

Irán y Estados Unidos tienen previsto firmar un memorando de entendimiento este viernes 19 de junio en Bürgenstock, Suiza, y nuestras fuentes indican que un complot israelí para sabotearlo podría estar cerniéndose sobre la ceremonia.

En este episodio, Pepe Escobar, Zulfiqar Ali y Larry Johnson analizan la información de última hora: la supuesta amenaza de asesinato contra un signatario iraní, la contundente advertencia de Pakistán a Tel Aviv («lo sabrán directamente de nosotros») y por qué se cambió la sede a un lugar seguro en las montañas, propiedad de Catar y acogido por Pakistán.

Conectamos los puntos que los titulares omiten: el reloj petrolero oculto y la realidad del Estrecho de Ormuz (no se reabrirá por completo hasta dentro de meses debido a las minas), el memorando de entendimiento de 60 días y 14 puntos, las amenazas de ataque de Irán que doblegaron a Donald Trump y la alineación cada vez más profunda entre China, Rusia e Irán detrás de cada término negociado.

También cubrimos a JD Vance y Ghalibaf como los firmantes del viernes, el enfrentamiento entre Bennett y Netanyahu, los 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados, y lo que la recesión global y la desdolarización significan para tu bolsillo.

0:00 — Última hora: El complot de asesinato tras la firma del acuerdo con Irán
0:35 — Por qué el acuerdo se trasladó a una montaña secreta en Suiza (Bürgenstock)
03:00 — La contundente advertencia de Pakistán a Israel
06:00 — Detalles del memorando de entendimiento de 14 puntos y el plazo de 60 días
09:00 — Cómo la amenaza de un ataque de Irán doblegó a Trump en cuestión de minutos
12:00 — ¿Ha firmado realmente Irán? El debate interno
14:00 — Bennett contra Netanyahu: por qué Israel sigue queriendo la guerra
16:00 — La mano oculta de China y la «investigación de campo» con misiles en vivo
17:45 — El reloj petrolero de 17 días que obliga a Trump a sentarse a la mesa
18:55 — Por qué el estrecho de Ormuz no se reabrirá por completo
21:00 — Trump como «mensajero»: la verdadera guerra contra China, Rusia e Irán
24:40 — La advertencia sobre el choque económico de mediados de agosto
26:30 — Advertencia final a los «saboteadores» y resumen

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Etiquetas #amenaza de atentado #bürgenstock #ee.uu. #firma memorandum de entendimiento #iran #israel #suiza
EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Irán, Sin categoría, Sionismo...

Bürgenstock, Suiza: Mañana Irán y EE.UU. firmarían el memorandum de entendimiento. Hay aviso de atentado sionista

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