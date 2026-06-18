Colonia Dignidad: el sistema sigue vivo

18 de junio de 2026

Durante décadas, esta secta alemana operó en Chile como un sistema cerrado de control, abusos, torturas y silencio. Pero lo más inquietante no es su pasado… sino lo que quedó después. En este documental, exploramos qué ocurrió tras la caída de Schäfer, las estructuras que permanecieron intactas y cómo una jerarquía diseñada para perdurar sigue funcionando incluso a día de hoy.

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En medio del caos que se vivía luego de la condena y prisión de Paul Schäfer, por la presión de los miembros de la Colonia y de la opinión democrática de los chilenos que exigen que se investigue a fondo la Colonia, un grupo de colonos, los leales Paul Schäfer, se realizó una modificación de los Estatus de la Sociedad, dueña de toda la maraña de propiedades creadas por Schäfer para ocultar sus actividades y sus ganancias, sin que la inmensa mayoría de los colonos pudiera participar. Por simple lógica, se puede concluir que esas modificaciones, esa ausencia de participación de la mayoría de quienes construyeron Colonia Dignidad, trabajando como esclavos durante decenas de años es ilegal.

Pinochet visitando Colonia Dignidad. Asu dercha vemos a sonriente Paul Schäefer:

Este gráfico inferior muestra el complejo entramado de organizaciones en que hoy están registradas y organizadas las empresas y propiedades que en definitiva, manejan solo tres personas hijos de exJerarcas de la Colonia. De esta forma la secta de ayer sigue vive y manejando lo que construyeron por medio del uso de trabajo esclavo, el engaño y la violencia sobre cientos de seres humanos. Esto sería imposible sin el silencio complice de autoridades chilenas y alemanas.

Holding Villa Baviera:

En medio del caos que se vivía luego de la condena y prisión de Paul Schäfer, por la presión de los miembros de la Colonia y de la opinión democrática de los chilenos que exigen que se investigue a fondo la Colonia, un grupo de colonos, los leales Paul Schäfer, se realizó una modificación de los Estatus de la Sociedad, dueña de toda la maraña de propiedades creadas por Schäfer para ocultar sus actividades y sus ganancias, sin que la inmensa mayoría de los colonos pudiera participar. Por simple lógica, se puede concluir que esas modificaciones, esa ausencia de participación de la mayoría de quienes construyeron Colonia Dignidad, trabajando como esclavos durante decenas de años es ilegal.

Aquí pueden ver el documento firmado en una Notaría de Chillán, el 13 de Noviembre de 2019. Una modificación de sociedad que cualquier persona con algo de formación legal puede darse cuenta de que fue una acción ilegal. Pero así, siguen avanzando, paso tras paso, haciendo imposible entender la maraña que oculta sus propiedades y riquezas:

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