El Partido Comunista de Cuba aprueba un paquete de reformas en medio del bloqueo de EEUU
por NoticiasLatam
2 horas atrás 3 min lectura
19 de junio de 2026
Transformación de la economía de Cuba rompería «el mito de que el sector privado es capitalismo», afirma un experto
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó medidas para sortear la actual crisis económica. Entre ellas figuran autonomía plena a la empresa estatal, mayor apertura a la gestión e inversión privada y extranjera, transformaciones radicales en el sector agrícola y eliminación de las restricciones que limitan las fuerzas productivas.
Durante la tercera sesión extraordinaria del órgano legislativo, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, anunció el paquete de 176 propuestas, agrupadas en 23 ejes principales de la vida económica y social que incluyen, además, la participación de capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles.
Las transformaciones abarcan la política de precios, la digitalización y transparencia de las ayudas, así como la contribución de los actores económicos al sostenimiento de políticas sociales. Respecto a los subsidios, la propuesta es cambiar el actual esquema hacia un modelo centrado en las personas y no en los productos.
Otra de las acciones es la implementación de una reforma integral de salarios en el sector estatal, el incremento del salario mínimo; igualmente, se prevé la creación de empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional con capital extranjero y la eliminación del uso obligatorio de entidades empleadoras para contratar personal.
El Partido Comunista de Cuba aprueba un paquete de reformas en medio del bloqueo de EEUU
Impacto positivo en los actores económicos
Estas nuevas medidas anunciadas por el gobierno de la mayor de las Antillas «van en el camino de mejorar sustancialmente la economía cubana«, manifestó a Sputnik el economista Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana.
«Siempre habíamos hablado sobre la necesidad de aprovechar las potencialidades y una de las más grandes está en el sector privado porque tiene condiciones más dinámicas. Además, creo que el objetivo central de esta estrategia es destrabar todo aquello que frena el avance de la producción de bienes y servicios«, apuntó.
Para el experto, las iniciativas están orientadas a suprimir cuestiones «obsoletas para los nuevos tiempos» y, en este sentido, «un cambio importante es la aprobación de una Ley de Empresas que elimine las divisiones entre estatal y no estatal; aunque la forma de propiedad sea diferente, todas pueden contribuir a la economía nacional mediante impuestos y pago de utilidades».
«Esa autonomía que ahora se le otorga a la empresa estatal le permite participar en el mercado de divisas existente, exportar e importar directamente, conservar parte de las utilidades y reinvertir, definir los salarios y ser competitiva. Ella no es por sí misma ineficiente, eso se debía a las restricciones que tenía hasta la fecha», remarcó.
Everleny Pérez consideró, de igual manera, que la apertura prevista impactará muy positivamente en los diferentes actores económicos no estatales, «porque les van a dar más facilidades; está indicado que cuando alguien quiera crear una empresa no tenga que pasar por numerosos permisos, documentos y demoras; ahora se trata de que sea un proceso lo más expedito posible».
*Fuente: NoticiasLatam
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