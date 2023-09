24 artículos sobre irregularidades en documentación sobre la muerte del Presidente Allende

05 de septiembre de 2023

Julián Aceitero Gómez (Córdoba -España-, 1955) es doctor en medicina y autor de los 24 artículos publicados en piensaChile desde diciembre del año 2011 hasta septiembre de 2019. En sus trabajos, el Dr. Aceitero analizada las contradicciones, los errores, las imposibilidades, etc. contenidas en los diversos documentos elaborados por organismos e instituciones del estado chileno y que no han sido respondidas, hasta hoy, ni muchos menos aclaradas por las autoridades. La forma exacta en que murió el Presidente Allende sigue siendo un tema de debate, un tema manejado oficialmente y que no responde a la infinidad de preguntas y señalamientos que hacen, otros, el Dr. Aceitero.

Por primera vez, entregamos un listado de enlaces a todos los materiales publicados por piensaChile, con el fin de ayudar a quienes verdaderamente buscan una explicación científica, sin vacios, ni contradicciones.

Vaya un saludo agradecido al Dr. Julián Aceitero por las horas de análisis científico dedicadas a este tema, de enorme importancia para la historia de nuestro país.

La Redacción de piensaChile

Año 2011

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2019