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13 Mar 2026

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Análisis, Capitalismo, EE.UU., Pueblos en lucha

Cómo Irán planea usar el capitalismo para hundir la economía de Estados Unidos

por Byung-Chul Han (Berlin, Alemania)

46 mins atrás 1 min lectura

Cómo Irán planea usar el capitalismo para hundir la economía de Estados Unidos
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13 de marzo de 2026

«Mientras usted busca explosiones en las noticias, la verdadera derrota se consuma en una hoja de cálculo. Un portaaviones de 13,000 millones de dólares está siendo acosado por drones de plástico que cuestan menos que un coche usado. Esta asimetría no es un inconveniente táctico, es un fallo multiorgánico del sistema de defensa más avanzado de la historia. Cada vez que un misil de 2 millones de dólares destruye un dron iraní de 20,000. El Pentágono celebra una victoria técnica mientras el tesoro firma una nota de suicidio financiero.»

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Etiquetas #byung chul han #ee.uu. #iran #mosquitos contra portaaviones
Análisis, Capitalismo, EE.UU., Pueblos en lucha

Cómo Irán planea usar el capitalismo para hundir la economía de Estados Unidos

Colonialismo, Cuba, Derechos Humanos, Imperialismo, Socialismo

“Estrangular a Cuba la está llevando a una crisis humanitaria”

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