Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
30 Sep 2025

Noticias

Sin categoría

Al Estado de Suecia y al Estado de Chile: “Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron” en Arica

por Organizaciones de Chile, Suecia, Europa

14 horas atrás 3 min lectura

Al Estado de Suecia y al Estado de Chile: “Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron” en Arica
Compartir:

30 de septiembre de 2025

Texto en español_campaña en change_org

 

Versión de la Declaración en formato Word:

 

Al Estado de Suecia y al Estado de Chile
¡Por la Vida y la Protección de la Infancia en Arica!
#JusticiaParaArica

“Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron”

La Empresa sueca Boliden depositó en Arica hace más de 40 años (con la complacencia de la dictadura de Pinochet en Chile) 20 mil toneladas de lodo contaminante que contenían residuos con sustancias tóxicas tales como arsénico, plomo, mercurio y cadmio, afectando no sólo a la generación de hace cuarenta años, sino también a la actual y a futuras generaciones.

Más de 12,000 personas han sufrido enfermedades de salud graves y crónicas, e incluso muchos han fallecido.

Para resolver en parte el problema se necesitan los recursos necesarios para gestionar y confinar adecuadamente estos residuos altamente peligrosos. Suecia posee la experiencia y la tecnología necesaria para llevar a cabo un saneamiento  de manera segura y eficaz.
Chile no cuenta con la capacidad técnica ni los recursos necesarios.

Pedimos que ambos Estados asuman la responsabilidad y en conjunto se logre:

  1. La remoción segura y el confinamiento de los residuos tóxicos presentes en Arica.
  2. Desarrollar un plan integral de saneamiento ambiental para restaurar las áreas afectadas y prevenir mayores daños.
  3. Proporcionar apoyo a las víctimas, especialmente a mujeres y niños, que continúan sufriendo las consecuencias de esta crisis de salud.
  4. Otorgar viviendas adecuadas en otro lugar de la ciudad para quienes ahora viven en el área contaminada.
  5. Prohibir el establecimiento de nuevos asentamientos en la zona.

Firman:

Fundación Mamitas del Plomo, Arica, Chile
Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia
Red Europea de chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos

El siguiente documental nos llegó junto con los materiales (textos, afiches, pdf ) que hemos recibido desde Suecia. El documental muestra parte del juicio que se está efectuando contra la empresa que envió los desechos industriales a Arica. Desgraciadamente el audio es solamente en idioma sueco, pero hay diálogos de los expertos que han venido desde Suecia a Arica. Resulta interesante ver las reacciones de funcionarios chilenos tratando de explicar lo inexplicable.

Como consecuencia, se sospecha que miles de personas han padecido cáncer, malformaciones congénitas y enfermedades neurológicas. Ahora exigen justicia. El juicio inicial es el más amplio en la historia del tribunal de Skellefteå. Una película de Lars Edman y William Johansson Kalén.

Más sobre el tema:

Las toneladas de carga conteniendo polimetales fueron arrojados en una zona dentro de la ciudad, en el llamado Sitio F

Basta ver este recorte de mapa Google para ver donde se ubica el Sitio F en la ciudad de Arica (la que, irónicamente es llamada todavía «La ciudad de la eterna primavera«):

 

Los videos que presentamos a continuación tienen ya unos 5 años de antigüedad y… ¡no ha pasado nada!, pero contienen denuncias que duelen a cualquier ser humano con el alma bien puesta:


Compartir:
Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Resistencia...

Caso Bernarda Vera: "El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia"

Democracia, Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Resistencia...

Caso Bernarda Vera: "CODEPU  está convencido que siempre es mejor la Verdad y la Justicia"

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.