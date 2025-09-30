Al Estado de Suecia y al Estado de Chile: “Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron” en Arica
por Organizaciones de Chile, Suecia, Europa
14 horas atrás 3 min lectura
30 de septiembre de 2025Texto en español_campaña en change_org
Versión de la Declaración en formato Word:
Al Estado de Suecia y al Estado de Chile
¡Por la Vida y la Protección de la Infancia en Arica!
#JusticiaParaArica
“Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron”
La Empresa sueca Boliden depositó en Arica hace más de 40 años (con la complacencia de la dictadura de Pinochet en Chile) 20 mil toneladas de lodo contaminante que contenían residuos con sustancias tóxicas tales como arsénico, plomo, mercurio y cadmio, afectando no sólo a la generación de hace cuarenta años, sino también a la actual y a futuras generaciones.
Más de 12,000 personas han sufrido enfermedades de salud graves y crónicas, e incluso muchos han fallecido.
Para resolver en parte el problema se necesitan los recursos necesarios para gestionar y confinar adecuadamente estos residuos altamente peligrosos. Suecia posee la experiencia y la tecnología necesaria para llevar a cabo un saneamiento de manera segura y eficaz.
Chile no cuenta con la capacidad técnica ni los recursos necesarios.
Pedimos que ambos Estados asuman la responsabilidad y en conjunto se logre:
- La remoción segura y el confinamiento de los residuos tóxicos presentes en Arica.
- Desarrollar un plan integral de saneamiento ambiental para restaurar las áreas afectadas y prevenir mayores daños.
- Proporcionar apoyo a las víctimas, especialmente a mujeres y niños, que continúan sufriendo las consecuencias de esta crisis de salud.
- Otorgar viviendas adecuadas en otro lugar de la ciudad para quienes ahora viven en el área contaminada.
- Prohibir el establecimiento de nuevos asentamientos en la zona.
Firman:
Fundación Mamitas del Plomo, Arica, Chile
Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia
Red Europea de chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos
El siguiente documental nos llegó junto con los materiales (textos, afiches, pdf ) que hemos recibido desde Suecia. El documental muestra parte del juicio que se está efectuando contra la empresa que envió los desechos industriales a Arica. Desgraciadamente el audio es solamente en idioma sueco, pero hay diálogos de los expertos que han venido desde Suecia a Arica. Resulta interesante ver las reacciones de funcionarios chilenos tratando de explicar lo inexplicable.
Como consecuencia, se sospecha que miles de personas han padecido cáncer, malformaciones congénitas y enfermedades neurológicas. Ahora exigen justicia. El juicio inicial es el más amplio en la historia del tribunal de Skellefteå. Una película de Lars Edman y William Johansson Kalén.
Más sobre el tema:
Las toneladas de carga conteniendo polimetales fueron arrojados en una zona dentro de la ciudad, en el llamado Sitio F
Basta ver este recorte de mapa Google para ver donde se ubica el Sitio F en la ciudad de Arica (la que, irónicamente es llamada todavía «La ciudad de la eterna primavera«):
Los videos que presentamos a continuación tienen ya unos 5 años de antigüedad y… ¡no ha pasado nada!, pero contienen denuncias que duelen a cualquier ser humano con el alma bien puesta:
Artículos Relacionados
El Muro que perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara, es 60 veces más largo que el Muro de Berlin. Y ¿quién lo denuncia?
por Eduardo Galeano (Uruguay)
7 meses atrás 3 min lectura
El Gobierno no dialoga con el mundo social: Carabineros agrede a dirigentes de la CUT
por El Siglo (Chile)
1 año atrás 5 min lectura
A la prensa limeña: «¡Así nos organizamos los aymaras en Puno para marchar!»
por Carlos Molina V. (Puno, Perú)
3 años atrás 1 min lectura
Sahara Occidental: Puñaladas por la espalda de quienes se llaman ‘izquierda’
por David Bollero (España)
4 años atrás 4 min lectura
Día Mundial de los DD.HH.: «Justicia Británica aprueba extradición de Assange a EE.UU.»
por Actualidad RT
4 años atrás 1 min lectura
Comunicado Lof Llazcawe: Confirma muerte de joven mapuche en sector Desagüe Riñihue
por
5 años atrás 2 min lectura
En llamada telefónica intervenida, el empresario Juan Carlos Morstadt habría revelado el destino de Julia Chuñil
por Familia Chuñil Catricura (Chile)
2 horas atrás
30 de septiembre de 2025
El principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.
Caso Bernarda Vera: «El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia»
por Leonardo Buitrago (Chile)
11 horas atrás
30 de septiembre de 2025
Un reciente reportaje de CHV Noticias sobre el caso de Bernarda Vera, registrada oficialmente como detenida desaparecida desde 1973, ha generado conmoción en el seno de las organizaciones de derechos humanos y, especialmente, entre los familiares de las víctimas de la dictadura.
En llamada telefónica intervenida, el empresario Juan Carlos Morstadt habría revelado el destino de Julia Chuñil
por Familia Chuñil Catricura (Chile)
2 horas atrás
30 de septiembre de 2025
El principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.
El palestino más buscado cuenta su historia
por Aymé Román (España)
19 horas atrás
30 de septiembre de 2025
Nacido en Belén en 1973, Abayat creció bajo ocupación, entre checkpoints, redadas y cárceles. Pasó por la tortura, perdió a más de 30 familiares y se unió a la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Al-Fatah. Hoy lleva más de dos décadas deportado a España, sin posibilidad de regresar a su tierra.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.