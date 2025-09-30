Al Estado de Suecia y al Estado de Chile: “Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron” en Arica

30 de septiembre de 2025

Al Estado de Suecia y al Estado de Chile

¡Por la Vida y la Protección de la Infancia en Arica!

#JusticiaParaArica

“Boliden: es hora de sanear los tóxicos que dejaron”

La Empresa sueca Boliden depositó en Arica hace más de 40 años (con la complacencia de la dictadura de Pinochet en Chile) 20 mil toneladas de lodo contaminante que contenían residuos con sustancias tóxicas tales como arsénico, plomo, mercurio y cadmio, afectando no sólo a la generación de hace cuarenta años, sino también a la actual y a futuras generaciones.

Más de 12,000 personas han sufrido enfermedades de salud graves y crónicas, e incluso muchos han fallecido.

Para resolver en parte el problema se necesitan los recursos necesarios para gestionar y confinar adecuadamente estos residuos altamente peligrosos. Suecia posee la experiencia y la tecnología necesaria para llevar a cabo un saneamiento de manera segura y eficaz.

Chile no cuenta con la capacidad técnica ni los recursos necesarios.

Pedimos que ambos Estados asuman la responsabilidad y en conjunto se logre:

La remoción segura y el confinamiento de los residuos tóxicos presentes en Arica. Desarrollar un plan integral de saneamiento ambiental para restaurar las áreas afectadas y prevenir mayores daños. Proporcionar apoyo a las víctimas, especialmente a mujeres y niños, que continúan sufriendo las consecuencias de esta crisis de salud. Otorgar viviendas adecuadas en otro lugar de la ciudad para quienes ahora viven en el área contaminada. Prohibir el establecimiento de nuevos asentamientos en la zona.

Firman:

Fundación Mamitas del Plomo, Arica, Chile

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

Red Europea de chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos

El siguiente documental nos llegó junto con los materiales (textos, afiches, pdf ) que hemos recibido desde Suecia. El documental muestra parte del juicio que se está efectuando contra la empresa que envió los desechos industriales a Arica. Desgraciadamente el audio es solamente en idioma sueco, pero hay diálogos de los expertos que han venido desde Suecia a Arica. Resulta interesante ver las reacciones de funcionarios chilenos tratando de explicar lo inexplicable.

Como consecuencia, se sospecha que miles de personas han padecido cáncer, malformaciones congénitas y enfermedades neurológicas. Ahora exigen justicia. El juicio inicial es el más amplio en la historia del tribunal de Skellefteå. Una película de Lars Edman y William Johansson Kalén.

Más sobre el tema:

Las toneladas de carga conteniendo polimetales fueron arrojados en una zona dentro de la ciudad, en el llamado Sitio F

Basta ver este recorte de mapa Google para ver donde se ubica el Sitio F en la ciudad de Arica (la que, irónicamente es llamada todavía «La ciudad de la eterna primavera«):

Los videos que presentamos a continuación tienen ya unos 5 años de antigüedad y… ¡no ha pasado nada!, pero contienen denuncias que duelen a cualquier ser humano con el alma bien puesta: