Zaira Arias, referenta juvenil de Perú Libre: «Vivimos aires de esperanza» 

Los y las jóvenes tienen mucho que decir de esta nueva realidad peruana que está a punto de comenzarse a vivir cuando Pedro Castillo asuma el gobierno. Una de las referentes juveniles del partido Perú Libre, Zaida Arias, ha trabajado intensamente para esta victoria y sigue dando batalla para que la misma no les sea arrebatada. Con ella vamos a tratar de interiorizarnos cuál es el cuadro de situación por estas horas donde aún se sigue negando el reconocimiento de Castillo e incluso algunos sectores hablan de golpe de Estado.

-En efecto, hay una cuestión bastante álgida en el país. Hay un proceso electoral que no finiquita, pasaron 17 días desde que todos los peruanos fueran a las urnas a emitir los votos. La ONPE que es el organismo que contabiliza los votos, dio hace muchos días su contabilización del 100% de las actas, donde da como ganador a Pedro Castillo. Pero la contrincante, la perdedora en esta contienda electoral, con el afán de no permitir que asuma las riendas del país un gobierno popular, presentó una serie de trabas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la instancia superior a la ONPE, en estas elecciones, y así evitar la proclamación de Pedro Castillo. Sabe que si impugna votos y actas de personas que han ejercitado su derecho a votar, aun así, no le alcanzaría a la candidata perdedora Keiko Fujimori, a retomar o cambiar las cifras para que pueda ganar. Ella lo sabe y su equipo también. Esta dilatación del proceso, a propósito, tiene un fin y un trasfondo político y es evitar que Pedro Castillo asuma la Presidencia, y en ese sentido, demorarlo más del 28 de julio. Si eso fuera así, el Parlamento asumiría la presidencia, porque no puede haber vacío de poder, y así, de esa forma, se daría un golpe de estado, un golpe parlamentario. Nosotros exigimos que se respete la voluntad popular. Hay mucha gente que se movilizó a Lima pidiendo respeto por los votos. Son 17 días en los que miles de compatriotas de todo Perú, han venido, tanto de organizaciones sociales, como delegaciones, que están en Lima, que es el epicentro de la coyuntura para exigir al JNE que proclame a Pedro Castillo como presidente. En ese sentido, se realizaron movilizaciones el día sábado con miles de compatriotas, la plaza San Martín abarrotada de mucha gente, con la esperanza que hagan respetar su voto. La consigna era “No al golpe, si a la democracia”.

-A propósito de este golpe que puede estar en marcha, el golpe parlamentario como dices, también se habla de golpe puro y duro, con militares, ¿qué importancia tienen estas movilizaciones de los militares en retiro que están exigiendo no reconocer a Pedro Castillo?

-Hubo sectores de ex militares y personal de las Fuerzas Armadas que hoy se encuentran en situación de retiro, que sí se pronunciaron definitivamente a favor de Keiko Fujimori respaldando sus dichos. Y esos dichos son mentiras tras mentiras. Hay otro lado de las FFAA que respalda a Pedro Castillo y lanzaron un comunicado. Desde esa misma institución de las FFAA, han dicho que van a acatar los resultados que dé el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos no se prestarían para ejecutar un golpe de estado militar. En ese sentido, agradecemos y respetamos ese espíritu democrático de las FFAA. Siempre habrá grupos que quieran estar del lado del perdedor, pero estamos convencidos y con mucha esperanza de que llegado el momento siempre van a primar las buenas voluntades sobre los intereses subalternos.

-Este jueves ha renunciado un miembro del Jurado Nacional Electoral, de clara filiación fujimorista.

-Si es correcto. Parece que se ha filtrado por diferentes medios de difusión, por redes sociales, se filtró la proclamación de Pedro Castillo. Esto se da en la coyuntura, de que ese miembro que estaba a favor de Keiko Fujimori, porque siempre encontraba causales para dilatar ese proceso. Ese señor ahora ha renunciado. Creemos que el jurado se ha puesto fuerte. Hay presión ciudadana potente en Lima. Muchos están acampando afuera del Jurado, y creo que esa presión de la ciudadanía da frutos y el jurado nacional se está apoderando y prácticamente piensa ya en sacar la proclamación. Hasta donde tenemos entendido, ya han resuelto no declarar fundados los pedidos de nulidad por parte de Fuerza Popular. Ya no hay más causales por las cuales se demoraría este proceso. La gente se está movilizando. Hubo una conferencia de prensa donde el frente de organizaciones sociales, ha convocado a una movilización para el 26 de junio, bajo la consigna “si no hay proclamación, paro nacional”. Entonces, lo que se viene para las instituciones es una clara advertencia del pueblo movilizado, consciente y organizado, que se va a exigir que se respete la voluntad popular.

-Tu eres una dirigente juvenil dentro de Perú Libre, cuéntanos cómo están viviendo los jóvenes de Perú esta experiencia tan importante de que un hombre del pueblo esté a punto de llegar el gobierno, luego de tantas frustraciones que han vivido esos jóvenes por culpa de una clase política que los ha defraudado permanentemente

-El sentimiento de la juventud, pero también el sentimiento de todo el país, es pura esperanza. Se respiran nuevos aires, incluso en la capital. En la capital había mucha discriminación, de hecho, la hay. Vemos a nuestros hermanos de la sierra mendigando en las calles. Vemos a personas indígenas, con sus ponchos y polleras. Lo que nuestros pueblos indígenas usan generalmente, acá es sinónimo de miseria, pobreza y mendicidad. Pero ahora se respiran otros aires, se ven hermanas de todos los rincones del país, con polleras, hermanos con distintos atuendos de las sierras, del norte, del sur de todo el país y que realmente nos están dando cátedra a la juventud de lo que significa un pueblo unido, organizado y luchador. Un pueblo que la va a luchar hasta el final, hasta que su representante asuma el poder legítimamente. Se viven aires de hermandad en Lima, de mucha esperanza, que Pedro Castillo haga un gobierno para todos. Pedro Castillo va a gobernar para los ricos, para los pobres, para empresarios, para trabajadores, para las amas de casa, para todos. Ese es el mensaje que quiero resaltar, que no haya miedo, que el país deje de polarizarse por la prensa corrupta. Por una señora que quiere ganar a toda costa. Basta de polarización, basta de mentiras. El Perú quiere estar unido y Pedro Castillo va a gobernar para todos.

Quería que le acercaras a la audiencia ¿cuál es la agenda de Perú Libre para las mujeres, para la mejora de la situación de las mujeres contra las violencias?

-Soy una mujer joven, tengo dos niños, me metí en política porque me gusta y me apasiona. Sin embargo, creemos que las mujeres no se encuentran involucradas en política, no porque ellas no quieran sino porque en este sistema, han sido los hombres los que han puesto trabas para que las mujeres ingresen en la misma. De hecho, hay mecanismos en el país, como la paridad y la alternancia, que fue aprobado hace un par de años. Pero la paridad es a un porcentaje, no al 50% de varones y mujeres. Eso se ratifica recién el año pasado. Estamos lejos de conseguir políticas hacia las mujeres de manera reivindicativa. Se acuerda el año pasado la paridad de la alternancia, lo que pasa es que a pesar de que hay nuevos mecanismos legales para incluir a las mujeres en política, siguen las mismas proporciones. O sea, el 30% de las mujeres congresistas electas en Congreso, no tenemos gobernadoras regionales, hay dos o tres alcaldesas a nivel de Lima y a nivel Nacional son tres. No están funcionando las políticas que se están haciendo en pro de las mujeres. Entonces, Perú Libre plantea la revaloración de la mujer en todos los ámbitos, en la política, en la independencia económica, en el desarrollo de la mujer en las diferentes actividades en donde pueda encontrarse, en el apoyo a las madres de familia, en el apoyo de las mujeres vulnerables con programas como el de las ollas comunes , o el vaso de leche. En realidad, el país está en deuda con nuestra gente. Son muchos años, décadas por no decir siglos, de abandono total de la población. A la población más vulnerable, sobre todo. Entonces Perú Libre plantea y tiene agenda mujer, pero es una agenda integral. La violencia sistemática no es solo la violencia de género, es a toda la población peruana, empobrecedora, en donde se les prohibió la educación, la salud y eso nos afecta a todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Por eso Perú Libre representa la agenda mujer, pero está abarcando los puntos álgidos, la raíz del problema en cuestiones básicas del ser humano, como ser salud, educación, alimentación, servicios básicos, el medio ambiente. Creemos que, en esa agenda, las mujeres nos identificamos, porque es la que hoy por hoy necesita la patria. A su vez, ir manejando mayor participación de la mujer en política, mayor presupuesto y programas sociales correctamente direccionados a esa población. Urge, acabar con las discriminaciones a la mujer, por eso planteamos una nueva currícula escolar, y eso no basta con un grupito de profesiones detrás del escritorio en un ministerio. Sino que debe nacer de la convergencia de ponerse de acuerdo, los padres de familia, los maestros, los trabajadores de educación, todos en conjunto hacer nueva currícula así desde niños, educar a los niños y niñas en igualdad de condiciones. Creo que la propuesta de Perú Libre es la más amplia, profunda y reivindicativa para la mujer peruana.

Hay un tema muy doloroso en Perú, que también nombró Pedro Castillo en su campaña, es el caso de las mujeres que fueron esterilizadas en épocas de Fujimori, es un delito de lesa humanidad y hemos visto que ellas misma han estado pidiendo justicia ¿se va a abordar ese tema también?

-Si, por supuesto, creo que desde el 28 de julio el país estará sujeto y conocerá una nueva justicia, que no esté hipotecada con los corruptos, con los poderosos o los indolentes. Esta nueva justicia va a representar a los peruanos y peruanas que conforman el país. Consideramos que las instituciones, podrán alcanzar justicia para todas las mujeres esterilizadas, de los familiares, que han sido víctimas, de los que han sido desaparecidos en la dictadura de Fujimori, hoy que su hija pretende gobernarnos. El país en su conjunto va a poder acceder a una nueva justicia que realmente vele y trabaje en función de la mayoría de los peruanos.

-Nuestra solidaridad con el pueblo peruano y fuerza para los tiempos que se vienen en Perú y la Patria Grande.

-Es importante sostener este cambio social en el tiempo, somos conscientes que esto solo es posible con la hermandad de los pueblos latinoamericanos. Porque al final por más que nos dividan algunas líneas, nacimos de las mismas canteras, tenemos los mismos ancestros y somos parte de la misma nación que es Latinoamerica. Quiero decirles que sus luchas son nuestras luchas y nuestras luchas queremos que sean sus luchas.

*Fuente: TeleSurTV