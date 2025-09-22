Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
22 Sep 2025

Noticias

Derechos de los niños, Derechos Humanos, Palestina, Sionismo

«No hay niño mío ni tuyo ni suyo, los niños son nuestros»

por Jorge Drexler y Jorge Limón

4 horas atrás 2 min lectura

«No hay niño mío ni tuyo ni suyo, los niños son nuestros»
Compartir:

22 de septiembre de 2025

El Fin y el medio
Canción de Javier Limón y Jorge Drexler ‧ 2018

No hay tuyos ni suyos ni míos
Si son niños, son nuestros (todos los niños son nuestros)
Ni patria ni credo hay
Ni diferencias de criterio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio

El Fin y el medio
Canción de Javier Limón y Jorge Drexler ‧ 2018

Un refugiado es un refugiado
Un niño es un niño y el miedo es el miedo
Destierro es destierro
Y una hipocresía es una hipocresía
No hay signo, no hay bando
No hay ideología ni misterio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio
Un daño es un daño, del verbo dañar
Todos los daños son daños centrales
Un niño es un niño
No existen los daños colaterales
No hay meta, no hay causa
Ningún motivo, ningún premio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio
El fin es un punto por siempre distante
Una cambiante ficción
Un ciclón a merced de una hoja
Una paradoja como la de Zenón
Donde algo parece que se va acercando
Y siempre se escapa, siempre se esconde
Siempre a la misma exacta distancia
De un mismo horizonte (mismo horizonte)
El dedo que aprieta el gatillo
Debería saber esto
No hay tuyos ni suyos ni míos
Si son niños, son nuestros (todos los niños son nuestros)
Ni patria ni credo hay
Ni diferencias de criterio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio
No hay un solo fin
Que justifique cualquier medio

Compartir:
Derechos de los niños, Derechos Humanos, Palestina, Sionismo

"No hay niño mío ni tuyo ni suyo, los niños son nuestros"

Derecho Internacional, Derechos Humanos, Fascismo, Imperialismo, Palestina, Sionismo...

Gaza / Israel: análisis del reciente veto solitario de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.