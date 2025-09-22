«No hay niño mío ni tuyo ni suyo, los niños son nuestros»

22 de septiembre de 2025

El Fin y el medio

Canción de Javier Limón y Jorge Drexler ‧ 2018

No hay tuyos ni suyos ni míos

Si son niños, son nuestros (todos los niños son nuestros)

Ni patria ni credo hay

Ni diferencias de criterio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio

Un refugiado es un refugiado

Un niño es un niño y el miedo es el miedo

Destierro es destierro

Y una hipocresía es una hipocresía

No hay signo, no hay bando

No hay ideología ni misterio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio

Un daño es un daño, del verbo dañar

Todos los daños son daños centrales

Un niño es un niño

No existen los daños colaterales

No hay meta, no hay causa

Ningún motivo, ningún premio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio

El fin es un punto por siempre distante

Una cambiante ficción

Un ciclón a merced de una hoja

Una paradoja como la de Zenón

Donde algo parece que se va acercando

Y siempre se escapa, siempre se esconde

Siempre a la misma exacta distancia

De un mismo horizonte (mismo horizonte)

El dedo que aprieta el gatillo

Debería saber esto

No hay tuyos ni suyos ni míos

Si son niños, son nuestros (todos los niños son nuestros)

Ni patria ni credo hay

Ni diferencias de criterio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio

No hay un solo fin

Que justifique cualquier medio