«Raíces y Horizontes – Un viaje creativo»

29 de agosto de 2025

Arte, ciencia y memoria dialogan entre generaciones.

Exposición Intergeneracional en Montreal

Entre la memoria y el futuro, entre la tierra natal y la nueva tierra, nace un exposición única que entrelaza la creación, el conocimiento y la transmisión familiar.

Del 28 de agosto al 13 de septiembre de 2025 en CACI-Montreal

Curriculum expositores:

Juan Schneider, CV

Artista multidisciplinario, mi obra se sitúa en la intersección de las artes visuales, la física aplicada y el arte marcial japonés del kendo. Me dedico a la pintura y las instalaciones, con exposiciones individuales en Montreal, Buenos Aires, Toronto, Santiago de Chile y Laval, así como a la participación en numerosas exposiciones colectivas en Canadá, México y Argentina. También he creado varios murales e instalaciones en centros culturales e instituciones públicas de Chile, México y Quebec. Mis obras forman parte de prestigiosas colecciones como las del Banco Nacional, el Museo Carrillo Gil (México), el Centro de Arte Recoleta (Argentina), la Maison des Arts de Laval y la Oficina del Gobernador General de Quebec. Ganador del Premio Laurentian Life, mi enfoque artístico refleja una visión única que forja vínculos entre la ciencia, el arte y la disciplina física. A continuación, un resumen de sus principales actividades artísticas:

Exposiciones individuales:

2022 Yulex, Montreal

1996 Centro de Arte Recoleta, Buenos Aires, Argentina

1993 Galería Art et Arte, Montreal

1992 Galería Art et Arte, Montreal

1991 S.A.C. Galería, Universidad de Montreal

1989 Galerie 203 Contemporary Art, Toronto

1987 Galería Alfred D’Allaire, Laval

1985 Galería Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile, Chile

Exposiciones colectivas:

1998 The Alternator Centre for Contemporary Art, Kelowna, BC

1993 ELAAC 93, Place Bonaventure, Montreal

Simposio de Pintura Joven en Canadá, Baie-St-Paul, Quebec

1992 ELAAC 92, Place Bonaventure, Montreal

Arte Contemporáneo de Latinoamérica, Centro Ottawa-Carleton, Ottawa

Papyrus Mania, Art et Art, Montreal

Galería Papeete, Tahití

Galería Observatorio 4, Montreal

1991 Bienal del Descubrimiento, Museo de Quebec, Ciudad de Quebec

El Resplandor de un Eco, Maison des arts de Laval, Laval

Galería Observatorio 4, Montreal

Murales e instalaciones:

2000 Youth Centro, Laval

1998 Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil, Ciudad de México, México

1992 El Nuevo Mundo, Maison de la culture Villeray, Montreal. 1986 Colegio del Verbo Divino, Santiago, Chile

1985 Centro Cultural, Hospital Barros Luco, Santiago, Chile

1984 Centro de Estudiantes, Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Colecciones y Premios:

1- Colección del Banco Nacional

2- Colección del Museo Carrillo Gil, México

3- Colección del Centro de Arte Recoleta, Buenos Aires, Argentina

4- Colección de la Maison des Arts de Laval

5- Colección Yulex Abogados y Estrategas

6- Oficina del Gobernador General de Quebec

7- Premio Laurentian Life

8- Colección del Centro de Arte Baie-Saint-Paul

9- Colección de Arte de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, U. Sherbrooke

CÉSAR CARRASCO, ARTISTA MULTIDISCIPLINARIO Y ACTIVISTA SOCIOCULTURAL

César Carrasco Caviedes se vio obligado a abandonar su país natal en 1975, tras el establecimiento de la cruel dictadura en Chile en la década de 1970. Gracias a gestiones diplomáticas internacionales, logró escapar de las garras de esta sangrienta dictadura con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, que lo envió a Venezuela, el primer país en otorgarle asilo. Allí, impartió clases de Televisión Educativa en la Universidad de Maracaibo.

Poco más de un año después, recibió una oferta para emigrar a Canadá. Fue enviado a la ciudad de Red Deer, Alberta, donde vivió aproximadamente un año antes de decidir establecerse definitivamente en Montreal con su esposa Iris y su hijo menor, Pablo. Posteriormente, el hijo mayor de Iris, Juan Schneider, también se unió a ellos. Habiéndose establecido en Laval en la década de 1980, se distinguió por su integración en la vida social, comercial, artística y cultural de la ciudad. Tras una breve etapa como freelance en Radio-Canada International, fundó Graphothèque César, un estudio de servicios gráficos publicitarios, lo que le granjeó cierta reputación en el sector comercial. En aquella época, numerosos inmigrantes latinos acudían a él en busca de asesoramiento e información. Así, junto con su esposa y una decena de latinoamericanos, fundó la Asociación Hispana de Laval, que, bajo su liderazgo, fue reconocida por la ciudad de Laval como la mejor organización de integración sociocultural. La asociación ha crecido hasta contar con más de 450 miembros latinos, de los cuales aproximadamente el 60% provienen de Quebec y otros orígenes. Su objetivo era ser una asociación multiétnica, no un gueto latino. Esta organización celebra su 31.º aniversario este año. César Carrasco es licenciado en Publicidad por la Universidad de Santiago de Chile y profesor de Publicidad, Diseño y Audiovisual. También cursó un año de estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, antes de cursar Sociología de la Comunicación Social en Montreal. Paralelamente a sus actividades profesionales, se unió al Atelier de Sculpture 213, del cual llegó a ser vicepresidente. Expone en numerosos espacios y realiza actividades de difusión cultural en varias ciudades de Quebec (Maison des arts de Laval, Loto-Québec, Maison Benjamin Papineau, Maisons des arts outside Laval y Montreal). También se especializa en serigrafía, fotografía, fotomecánica, infografía e impresión offset.

Su exposición individual más reciente se celebró en la Galería 3440 de Montreal Norte. Formó parte del Mes de la Cultura municipal y duró 15 días, presentando cada tarde artistas invitados de diversos ámbitos de la cultura latinoamericana y quebequense.

En el ámbito social, participa en diversas organizaciones comunitarias de solidaridad y actúa como referente para la orientación y motivación de nuevos inmigrantes.

Numerosos artículos han destacado la trayectoria de César Carrasco y su participación en los cimientos de la sociedad quebequense, especialmente en Radio-Canadá Internacional. Ya jubilado, tras apoyar y cuidar a su esposa, quien padeció Alzheimer hasta su fallecimiento, ha redescubierto con pasión su vocación artística, principalmente en la pintura, pero también ocasionalmente en la escultura.

Su familia ha crecido: sus hijos Juan y Pablo le han dado cinco nietos, tres de los cuales ya son profesionales, todos residentes en la ciudad de Laval. César Carrasco participa con pasión y creatividad en diversos proyectos artísticos y sociales en Laval, una ciudad acogedora y solidaria.

Este año, el Ayuntamiento de Laval lo invitó a firmar el Libro de Visitas de Laval por su contribución a la cultura, la economía y la integración de los inmigrantes en la sociedad.

Actualmente es miembro de la organización creativa R.A.P.P.E.L. Parole-Créations de Laval, de la Asociación Hispana de Laval, así como de diversas organizaciones y asociaciones comunitarias.

CESAR CARRASCO CAVIEDES

info@artcesar

514-814-8845

Soy Adriana.

Pinto, dibujo y creo desde que tengo uso de razón.

Creo, ante todo, para mí. Para dar forma a emociones, a veces inmensas, a veces diminutas, a menudo ignoradas, rara vez comentadas. Estados de ánimo que pasan desapercibidos, pero que moldean nuestras vidas silenciosamente.

Seguí los pasos de mi abuelo. Su pasión, su autenticidad, su forma de compartir sus creencias y su historia me han guiado. Me enseñó a crear, a afirmarme, a compartir la vida y el arte.

Me encanta la idea de que el arte puede unir a las personas, inspirar y hacer el bien. Con esta filosofía, imparto talleres de acrílico líquido para compartir lo que me apasiona e invitar a otros a expresarse a su manera.

Al mismo tiempo, trabajo en diseño gráfico, otro espacio donde puedo dar rienda suelta a mi creatividad, navegando entre estos dos mundos, el artístico y el visual.

Todos somos seres curiosos, en constante búsqueda de respuestas, de la razón. Pero es en estos momentos de claridad que nos damos cuenta de la simplicidad de la existencia.

Entre los mayores logros y los eventos más trágicos se encuentra un lugar agridulce donde la gratitud vive libremente, sin ataduras.

De estas emociones volátiles y frágiles, nace lentamente mi inspiración.