Honduras: Elecciones presidenciales

26 de julio de 2025

Este año 2025, en el mes de noviembre, al igual que en Chile, en Honduras se celebrarán elecciones generales a la presidencia de la República, donde se sabrá quién sucederá a la actual presidenta Xiomara Castro. También se elegirán a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento, 198 alcaldes y más de 2.000 concejales.

Pues bien, como en toda elección, hay oficialistas y opositores, solo que en el caso de Honduras no son simples “opositores” políticos los que debe enfrentar el partido Libertad y Refundación que llevó por primera vez y por elección popular transparente y democrática al Socialismo Democrático a la presidencia en Honduras en el 2021.

A manera de contexto, hay tres partidos políticos prevalecientes en Honduras. Cada partido ya ha pasado por el proceso de elecciones internas, eligiendo cada uno su candidato que estará en la papeleta de elecciones generales en noviembre de este, año donde ganará el que posea la mayoría simple, sin segundas vueltas.

Los candidatos son:

Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras (PL); Nasry Juan Asfura, del Partido Nacional de Honduras (PN); Rixi Moncada, Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

La candidata del partido LIBRE, Rixi Moncada Godoy, es la candidata de la continuidad progresista del partido de gobierno. Es de profesión abogada penalista y ha fungido en el actual gobierno de Xiomara Castro como Ministra de Finanzas y cómo la primera mujer en ostentar el cargo de Ministra de Defensa de Honduras. También ha ejercido como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y otros cargos de administración pública, en el gobierno de Manuel Zelaya.

Desde la década de los 80’s que Honduras retomó la democracia luego de consecutivos gobiernos militares, el bipartidismo (PL y PN) ha ido alternando el poder hasta el año 2021 que el partido Libre ganó limpiamente por primera vez las elecciones. Este partido de ideología de izquierda fue creado a consecuencia de la resistencia ciudadana al Golpe de Estado del 2009 infringido a Manuel (Mel) Zelaya, por el mismo partido Liberal por quién resultó electo Presidente en el 2006 (ver Google: Golpe de Estado en Honduras Por: *Hugo Farias Moya | Martes, 30/06/2009 05:28 PM), y en rechazo a la narco dictadura, que desde el año del golpe hasta el año 2021, gobernó el país.

Es decir, el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN) de Honduras, se repartían el poder político y económico del país, hasta antes de la llegada del partido Libre al gobierno y ambos fueron los culpables de la pobreza y desigualdad que Honduras hoy enfrenta. Además de haber agudizado el flagelo del narcotráfico que desde las antiguas dictaduras militares en Honduras viene manifestándose, y en lugar de haberse exterminado, el bipartidismo logró magnificarlo de tal forma que el mismo expresidente Juan Orlando Hernández, del PN, cumple condena de 45 años en EEUU por conspirador en el tráfico de cocaína a Norteamérica.

Con el triunfo de Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, en las elecciones del 2021, se logró terminar con 12 años de narco dictadura. La presidenta Xiomara Castro tuvo que enfrentar como primera mujer presidenta de Honduras y primer gobierno de izquierda electo democráticamente, la dura tarea de limpiar no solo la imagen país, sino que además las arcas fiscales que habían sido saqueadas por el gobierno anterior de Juan Orlando Hernandez.

Escándalos de corrupción como lo fue el desfalco a los derechohabientes del Seguro Social, robo del dinero destinado al metro tren llamado “Trans”, la compra de vacunas vencidas para el COVID, el caso “Caja chica de la primera dama”, el robo de millones de dólares por los hospitales móviles que se compraron y nunca llegaron, las vidas humanas que se perdieron a causa de esas nefastas acciones de un gobierno nacionalista que además se encargó de gastar en lujos desmedidos y vender territorio soberano del país para paraísos fiscales internacionales… eso y más hizo que el pueblo pasara factura en el 2021.

Hoy el escenario frente a las elecciones de noviembre es complejo para Honduras, ya que el bipartidismo coludido para ocasionar un fraude en contra del Partido Libre y su candidata Rixi Moncada, intentan imponer un sistema de transmisión de datos que involucra la intervención humana en la selección de actas de votación en las mesas electorales. Fácilmente las actas que llevan más votos por Rixi, serían mandadas a “revisión” arbitraria de los funcionarios del CNE pagados por el narco sistema, para no dar por ganadora a otra mujer presidenta y repartirse el poder entre ellos (PL y PN).

Honduras está ad-portas de escribir una nueva historia en la democracia de Latinoamérica. De mantenerse Rixi Moncada en el primer lugar como candidata de preferencia de la población hondureña, como se ha visto en los resultados de encuestas de diversos medios de comunicación, y en las tendencias electorales de las elecciones primarias; ocurriría un fenómeno nunca visto a nivel mundial, y es que una Presidenta constitucionalmente elegida y de ideología progresista, le entregue el mando de la nación a otra mujer Presidenta de su misma coalición política. Este triunfo dependerá en gran medida de que el bipartidismo no continúe imponiendo su intento de fraude y permita que la democracia haga lo suyo. En un país vecino de nuestra Latinoamérica, no se puede tolerar que se impida la voz del pueblo expresada en las urnas, como derecho soberano de todos los hondureños, y los chilenos que sabemos el significado de eso y de una democracia, no podemos quedarnos expectantes de lo que suceda en Honduras, debemos elevar nuestra voz en son de apoyo y validar las fuerzas del pueblo hondureño que son mayoría y mayoría Libre.

Es responsabilidad de todos los que creemos en una democracia, incluyendo el gobierno de Chile, que se acaba de reunir en una cumbre con presidentes Progresistas de Suramérica, no subvalorar lo que podría suceder en un país pequeño como Honduras, si cualquiera de estos dos narco partidos (PL y PN) se tomaran el poder ejerciendo fraude. Significaría una segunda herida de muerte a la democracia que durante este corto periodo de 4 años de gobierno del Socialismo Democrático en Honduras, ha traído bienestar al pueblo, con obras sociales, construcción de hospitales, escuelas, carreteras, subsidios de alimentos, energía eléctrica, bono a los agricultores, subsidio de combustible, estabilidad relativa a la geopolítica, en la devaluación de su moneda local, entre otros logros del gobierno de Xiomara Castro, nunca antes visto en pasadas administraciones.

Esperamos como pueblo hermano, que el pueblo hondureño sepa defenderse con dignidad del engaño de mercenarios del poder, disfrazados de religiosos o medios de comunicación tradicionales, que hablan de una democracia vacía. Hablan de paz sin justicia y justifican las sinvergüenzadas de sus militantes, porque prefieren eso, a qué llegue Rixi y los convierta en “Venezuela”.

Recientemente la iglesia católica y evangélica, en conjunto con los bloques conservadores del bipartidismo, han convocado a una marcha de paz para orar por la democracia de Honduras. Muy similar a lo que en el 2009 hicieron previo al Golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya.

¿Sabrán estos que marchan por la paz, el objetivo de quienes les convocan con “sacras intensiones” politizando una iglesia corrupta? ¿Sabrán que los están utilizando para avalar el fraude de dos candidatos delincuentes? ¿Será que entonces ellos, los que marchan orando a Dios porque los libre del comunismo, le rezan también para que vuelvan los Narcos?

Sobre el prontuario de los liberales que “se pegan en el pecho de la anticorrupción”, porque han creído que los únicos con expedientes abiertos en EEUU por narcotráfico son los del partido Nacional. Se sabe por documentos judiciales desclasificados en EEUU, que el actual presidente del partido Liberal, llamado “el Pollo Contreras”, alcalde en ejercicio de la ciudad de San Pedro Sula, está relacionado al narcotráfico y lavado de activos, acusado de prestar sus lanchas para el traslado de droga de narcos presos en Nueva York. Lo mismo con el diputado del PL, Mauricio Villeda, hijo de quien fuera uno de los fundadores de ese partido político, cuando en los 80’s recibieron el poder de los militares. Ellos llevan de candidato a Salvador Nasralla, un mercenario de la política, narcisista y sediento de poder.

Por el lado del candidato del PL, Nasry Juan Asfura Zablah, más conocido como “Tito Asfura”, y también con el sobrenombre de: “Papi a la Orden”, es un político y empresario de la construcción hondureño.​ En octubre de 2020, una unidad contra la corrupción del Ministerio Público solicitó la persecución criminal contra Asfura, por su responsabilidad de la malversación de 17.4 millones de lempiras a favor suyo entre 2017-2018; cuando fue alcalde de la capital, además de otros delitos. En octubre de 2021, su nombre apareció en los “Pandora Papers”.

En conclusión, la hermana República de Honduras enfrenta un desafío grande en este camino a las elecciones. Vencer desde ya el fraude electoral que la derecha representada por estos dos partidos PL y PN, intenta instalar en noviembre 2025. Esa misma derecha revestida de una hipócrita religiosidad, ha infiltrado el narcotráfico en este país centroamericano, y ha querido que a la Presidenta Xiomara se le vea no como una líder democrática y socialista de primera como ha sido, sino que han querido desvirtuar su mandato, comparándole con formas de gobierno de otros países vecinos de nuestro barrio, buscando aislarla de la ayuda internacional. A ellos, los golpistas de siempre, a los narcos y retrogradas, les decimos: “No lograrán vencer al pueblo de Honduras, Honduras no está sola”.

Hugo Farias Moya

Vocero Colectivo Profesionales por el socialismo

Santiago de Chile: 25 de julio de 2025

