«Te vamos a sacar los ojos»: imágenes revelan cómo Claudio Crespo y su equipo de Fuerzas Especiales enfrentaban ataques durante el estallido social

30 de abril de 2025

CIPER PUBLICA SIETE VIDEOS DE SUS ENFRENTAMIENTOS CON LA PRIMERA LÍNEA GRABADOS POR CÁMARAS DE CARABINEROS

Siete videos, registrados en su mayoría por la cámara corporal del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, revelan cómo actuaba el oficial y su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social, cuando enfrentaban ataques de la “primera línea” con bombas molotov, piedras y fuegos artificiales. Las grabaciones —mostradas en el juicio por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica— exponen amenazas explícitas, uso indebido de armamento disuasivo y agresiones físicas. Los registros se tomaron cerca de la Plaza Italia entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019. En las imágenes se ve a Crespo agarrando del cuello y quitando un mechón de pelo a detenidos, y amenazando a otro: “Te vamos sacar los ojos”, le dijo, cuando el tema de las lesiones oculares ya causaba controversia. En otro video, Crespo reta a un uniformado que le avisa que se está quemando una persona. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contestó, y agregó que situaciones como esa no debían comunicarse por radio.

“Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”. El que habla es el entonces teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, y se dirige a una persona detenida por dos policías. Es el 6 de diciembre de 2019. A esa altura, Crespo no amenazaba con cualquier cosa: hacía más de un mes que la policía era foco de críticas a nivel nacional e internacional por provocar lesiones oculares en su fallido intento por contener las violentas y graves manifestaciones iniciadas en octubre. CIPER reportó la primera alerta el 21 de octubre de 2019. Dos días después, el Colegio Médico constató que existían al menos 15 casos de estallido de global ocular. Y el 10 de noviembre de ese año, el gobierno y Carabineros anunciaron que se adoptaría un uso acotado de la escopeta antidisturbios, debido a los severos traumas que estaba generando su mal uso.

La amenaza de Crespo fue captada nítidamente por la cámara corporal que portaba ese día. Ese y otros seis registros fueron exhibidos en el juicio oral que enfrenta el exoficial en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, acusado de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió su vista precisamente a causa del impacto de perdigones el 8 de noviembre de 2019.

Hasta este momento, solo había trascendido la descripción de uno de esos videos. Ahora, CIPER publica siete registros (seis de ellos grabados por la cámara del propio Crespo). Todos fueron mostrados durante el juicio y exhiben al exoficial liderando operativos de control del orden público entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019, cuando las calles del centro de la capital eran escenario de violentas agresiones protagonizadas por miembros de la “primera línea”. Las grabaciones también muestran la gravedad de los ataques que enfrentaban los uniformados, quienes operaban bajo una lluvia de piedras y otros objetos contundentes, así como bombas molotov, fuegos artificiales y diversos elementos peligrosos.

Las imágenes evidencian que las respuestas de Crespo ante estas agresiones muchas veces contravinieron los protocolos de la policía. Además de insultar y/o agredir a manifestantes, se aprecian lanzamientos de bombas lacrimógenas a una altura peligrosa, que no alcanzan a hacer una parábola y que pudieron impactar directamente en la parte superior del cuerpo de las personas. En el único video que no grabó Crespo, se puede ver cómo el entonces teniente coronel tomó violentamente del cuello a un sujeto que no opuso resistencia y que no portaba elementos sospechosos al momento de la acción.

Seis de los registros fueron almacenados por la cámara GoPro que Crespo cargaba a la altura del pecho y cuentan con una alta calidad de imagen y de audio, al igual que el video que no grabó él. En ellos se pueden ver las siguientes situaciones:

– A Crespo amenazando a un detenido que era llevado por dos uniformados, a quien le dice: “Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

– Al exteniente coronel sujetando violentamente del cuello a un joven que no opuso resistencia.

– A un miembro de Fuerzas Especiales advirtiendo que una persona se está quemando, a lo que Crespo contesta: “Que se queme el culiao, que se queme”, e indicando que ese tipo de hechos no debe ser comunicado por radio.

– Otra secuencia de imágenes revela que Crespo le sacó un mechón de pelo a un detenido que era sujetado por dos policías, que fotografió los restos de cabello en su mano y que envió ese registro a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”. Tal como ya fue revelado por La Tercera, el policía acompañó la foto con el mensaje “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

– A Crespo afirmando que “hay que matar a todos estos culiaos”, luego de que dos civiles lo felicitaran por la detención de un sujeto.

– A Crespo instruyendo que un policía apunte su escopeta lanza-lacrimógenas directamente a los cuerpos de personas que lanzaba piedras.

– A Crespo indicando a un carabinero que cruce hacia un quiosco y “agarre a palos a los culiaos que pasen”.

En relación con el episodio en que Crespo le saca un mechón a un detenido, La Tercera informó que la fiscal del caso Gatica, Ximena Chong, cuestionó al exoficial por ese hecho: “¿Cuando dijo que no le había tocado un pelo a un imputado, no es tan efectivo?”. Crespo respondió: “Mire, es efectivo. Si no hubiese sido efectivo, hubiésemos tenido denuncias”. Y agregó: “Si usted dice que hay una persona agredida o torturada, muéstreme la denuncia”.

La magistrada que preside el tribunal, Cristina Cabello, zanjó la discusión al señalar que “detenernos en un mechón de pelo es irrelevante para el tribunal”.

CIPER se contactó con el abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy, para que se refiriera a las imágenes. El defensor dijo que no conocía los videos y que, por tanto, no podía opinar. Pese a que se le ofreció ver los registros, hasta el cierre de este reportaje no volvió a contestar.

LOS VIDEOS

Video “te vamos a sacar los ojos”, 6 de diciembre de 2019.

“Muy lento, muy lento (…) bótate alguno para que lo agarren”, dice Crespo observando a los policías que corren hacia el norte por calle Ramón Corvalán. Mientras cerca de la Alameda hay enfrentamientos y se escuchan disparos y sirenas, el teniente coronel ordena que se desarme una barricada que ya se apagó en la mitad de la calle. Dos carabineros caminan hacia Crespo con un detenido tomado de los brazos. El sujeto mira directamente a Crespo, quien le dice: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.



Video estrangulamiento, 8 de noviembre de 2019.

Este es el único video que no está grabado por la cámara corporal de Claudio Crespo, sino de otro carabinero. En él, se aprecia que los uniformados son atacados, entre otros elementos, con fuegos artificiales mientras están en la intersección de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile. Crespo aparece en el segundo 36, comunicándose por radio con su mano izquierda. Cuando el uniformado que graba dobla a su derecha y corre hacia el sur, se ve a un grupo de personas de la Cruz Roja pegado al muro del museo Violeta Parra, gritando que hay una persona herida. Pocos metros más allá, se ven dos sujetos vestidos con ropa azul que tampoco corren cuando irrumpen los policías.

Crespo vuelve a aparecer en el minuto 1:04, a la derecha del cuadro, caminando hacia la vereda con escopeta en mano. Luego, a los 1:13 minutos, se aprecia que Crespo se acerca a uno de los dos sujetos de azul y lo toma con su mano izquierda. El joven abre sus brazos y no opone resistencia. A los 1:22, el entonces teniente coronel lo sujeta violentamente del cuello. Camino al carro policial, el sujeto grita su nombre y su RUT (que CIPER no revela para proteger su identidad) y reclama gritando: “¡No hice ni una hueá!”.

Durante el juicio, Crespo se reconoció en las imágenes y admitió que él es el policía que agarra del cuello al joven y que protagoniza el resto de la secuencia descrita.

Video “que se queme el culiao, que se queme”, 28 de noviembre de 2019.

Luego de dispersar a un grupo de manifestantes y encapuchados en la vereda norte de la Alameda, cerca de la esquina con calle Irene Morales, Crespo retorna hacia la intersección de la avenida principal de Santiago con calle Ramón Corvalán. El teniente coronel pregunta quién estaba a cargo de ese grupo de policías y lo reta: “Más vivito po, viejo (…) tení a los hueones al frente y estai mirando acá”. Segundos después, un carabinero se acerca a Crespo y le avisa que hay un “37” (una persona, en clave policial) que se está quemando. “Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás”, contesta. El carabinero se ríe y apunta su escopeta hacia Irene Morales, cuando Crespo agrega: “Oye, esos comunicados no hay que darlos”, dice, refiriéndose a que situaciones como la de la persona que se estaba quemando no se debían comunicar por la radio institucional.



Video en que Crespo arranca un mechón de pelo de un detenido, 27 de noviembre de 2019.

Un grupo de personas ataca a un piquete de Carabineros apostado en la vereda poniente de calle Ramón Corvalán. Al momento en que Crespo grita “¡sale!”, los policías corren hacia el norte, en dirección a la Alameda. Medio minuto después, dos de ellos vuelven con un detenido, quien viene diciendo: “Mis lentes, mis lentes por favor”. Al cruzarse con él, Crespo lo toma del pelo y le arranca un mechón. Se lo muestra a un carabinero y se escuchan risas. Saca su teléfono celular y, luego de chatear cuestiones personales, envía la foto a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA”. Junto con la imagen envía el siguiente texto: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”.

Video “hay que matar a todos estos culiaos”, 14 de noviembre de 2019.

Luego de un operativo en Vicuña Mackenna, Claudio Crespo y otros policías doblan por las calles Carabineros de Chile con un manifestante detenido. Poco antes de llegar a la intersección con calle Ramón Corvalán, dos civiles que observan la situación felicitan a los uniformados. El segundo de ellos se da vuelta y, al ver a Crespo, dice: “Maten a esos perros culiaos”. El entonces teniente coronel responde: “Hay que matar a todos estos culiaos”.



Video “apúntale a estos culiaos de acá”, 6 de diciembre de 2019.

Esquina nororiente de calle Ramón Corvalán con Carabineros de Chile. Un grupo de la primera línea ingresa por esa calle lanzando proyectiles a los policías. Crespo ve pasar a un detenido y le dice: ¿vo’ soi mapuche? Indio culiao” (0:04). Después mira a la primera línea desde lejos. Con su mano derecha simula una pistola y hace el gesto de disparar hacia la turba (minuto 2:31). A su lado, un carabinero utiliza dos veces su escopeta para lanzar bombas lacrimógenas que pudieron haber impactado directamente en el grupo, por el ángulo de tiro: la trayectoria fue recta, un poco más arriba que la altura de la cabeza (2:38 y 2:46). Después, cuando la primera línea estaba a unos 50 metros, Crespo le indica a su acompañante que apunte directamente al cuerpo de los atacantes: “Apúntale a estos culiaos de acá, mira. A los de acá”.



Video “agarrai a palo a los culiaos que pasen”, 29 de noviembre de 2019.

Durante un operativo nocturno, Crespo pregunta si hay “un gama acá” (es decir, algún miembro de Fuerzas Especiales). Luego, instruye: “Hay un quiosco al frente, cruza con una patrulla. Van pasando hueones pa’ allá. Y agarrai a palos a los culiaos que pasen”.



Créditos imagen de portada (fondo): José Francisco Zúñiga / Agencia Uno

Créditos imagen de portada (Claudio Crespo): Perfil de Facebook de Claudio Crespo

*Fuente: CiperChile