Gaza: mensaje al Dr. Mahmoud Abu Amsha, asesinado por no abandonar a sus pacientes

08 de abril de 2025

Desde nuestro regreso al «Hospital de Indonesia» (en Gaza), he estado trabajando codo con codo con dos médicos. Uno de ellos era el Dr. Mahmoud Abu Amsha.

Esta mañana no llegaba.

Le llamamos. No respondió.

Esperamos. Pero no hubo señales.

Entonces llegó la noticia, cruel y repentina: Mahmoud había muerto en un ataque aéreo. Su cuerpo fue llevado al mismo hospital donde estábamos esperándolo en silencio que ninguna palabra podría llenar.

Conocí a Mahmoud no solo como colega, sino como un hermano en las trincheras.

Cuando el ejército israelí asaltó el norte de Gaza y la mayoría de los médicos huyeron para salvar sus vidas, Mahmoud se quedó. Él y el Dr. Hussam Abu Safiya fueron los últimos en mantener la línea en el Hospital Kamal Adwan. Mahmoud, el único cirujano que quedaba, trabajó incansablemente en un lugar que se había convertido más en un cementerio que en un hospital.

Desde dentro, me enviaba notas de voz. Fragmentos de desesperación y coraje. Los publiqué aquí, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, los escuchara.

Cuando el hospital finalmente cayó, Mahmoud fue capturado. Golpeado. Luego liberado.

Llegó a la ciudad de Gaza sin nada, ni siquiera sus zapatos. Fuimos juntos a comprarle algo de ropa. Me burlé de él diciendo que no llegaría a ponérsela antes de que otra evacuación lo obligara a dejarla atrás.

Entonces no sabía que su próxima partida sería eterna, no un desplazamiento esta vez, sino una desaparición en el silencio de la muerte.

Cuando abrí nuestra clínica gratuita, le envié un mensaje.

Todavía estaba atrapado en Kamal Adwan.

«Sólo mantente con vida», le dije. «Ven cuando puedas».

Sobrevivió. Apareció. Se ofreció como voluntario dos días a la semana, tratando a los heridos sin pedir nada a cambio. Con sus manos, sanaba. Con su presencia, nos daba esperanza.

Y ahora, se ha ido.

Otra luz se apagó en una ciudad de duelo sin fin.

La muerte de Mahmoud no es solo mi duelo. Es una herida en el corazón del alma médica de Gaza. Es una pérdida para los pacientes que nunca conocerán su cuidado, para los niños que nunca sentirán sus manos firmes en la sala de emergencias, para el futuro que estamos viendo colapsar un sanador a la vez.

No perdimos solo a un médico.

Perdimos la resistencia en su forma más noble.

Perdimos la misericordia.

Descansa en paz, amigo mío.

Lo diste todo