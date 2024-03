Gaza / Israel: a propósito de la tercera solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales urgentes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel

08 de marzo de 2024

«We fear that this already catastrophic situation may slide deeper into the abyss as many Palestinians mark the holy month of Ramadan – a period that is meant to honour peace and tolerance – should Israel launch its threatened military offensive into Rafah, where 1.5 million people have been displaced in deplorable sub-human conditions. Any ground assault on Rafah would incur massive loss of life and would heighten the risk of further atrocity crimes. This must not be allowed to happen. We also fear that further Israeli restrictions on access by Palestinians to East Jerusalem and Al Aqsa Mosque during Ramadan could further inflame tensions. The UN High Commissioner for Human Rights repeats that there must be an immediate end to this conflict, and that the killing and destruction must stop». Spokesperson, UN High Commissioner for Human Rights, Geneva, «Fears over Gaza catastrophe as brutal conflict enters sixth month», official statement, March 8th, 2024

«Tememos que esta situación, ya de por sí catastrófica, pueda precipitarse aún más en el abismo en el momento en que muchos palestinos celebran el mes sagrado del Ramadán -periodo destinado a honrar la paz y la tolerancia- si Israel lanza su amenazada ofensiva militar contra Rafah, donde 1,5 millones de personas se han visto desplazadas en condiciones infrahumanas deplorables.

Cualquier asalto terrestre a Rafah provocaría la pérdida masiva de vidas humanas y aumentaría el riesgo de nuevos crímenes atroces. No debe permitirse que esto ocurra. También tememos que nuevas restricciones israelíes al acceso de los palestinos a Jerusalén Oriental y a la mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán puedan exacerbar aún más las tensiones.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reitera que debe ponerse fin inmediatamente a este conflicto, y que la matanza y la destrucción deben terminar».

Portavoz, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ginebra, «Fears over Gaza catastrophe as brutal conflict enters sixth month», declaración oficial, 8 de marzo de 2024.

Este 6 de marzo del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió a conocer una tercera solicitud formal de medidas provisionales urgentes presentada nuevamente por Sudáfrica contra Israel. Esta acción se registra por parte de Sudáfrica luego de:

– una primera solicitud a la CIJ, presentada el 29 de diciembre del 2023, a la cual la CIJ respondió mediante una ordenanza, el 26 de enero del 2024 (véase texto oficial en francés y en inglés), y;

– una segunda solicitud presentada el pasado 12 de febrero del 2024, a la que la CIJ respondió el 16 de febrero mediante un simple comunicado de prensa (véase texto en francés y en inglés), indicando que no eran por el momento necesarias nuevas medidas a las ordenadas a Israel el 26 de enero.

inglés. El texto de esta tercera solicitud de Sudáfrica (cuya lectura completa se recomienda), puede ser consultado en este enlace oficial de la CIJ en

S/RES/2720(2023) por parte del Consejo de Seguridad, un texto que adolecía de un contenido significativo para frenar los ímpetus de Israel debido a la amenaza de un veto de Estados Unidos (Nota 1), se puede considerar que fue el tercer veto norteamericano registrado el pasado 20 de febrero en el Consejo de Seguridad el que originó y precipitó esta tercera solicitud urgente a la CIJ por parte de Sudáfrica, ante el drama y el sufrimiento indescriptibles que se observan en Gaza y la actitud desafiante de Israel. Tomando en consideración el hecho que la primera solicitud de Sudáfrica se presentó pocos días después de la adopción, el 22 de diciembre del 2023, de la resoluciónpor parte del Consejo de Seguridad, un texto que adolecía de un contenido significativo para frenar los ímpetus de Israel debido a la amenaza de un veto de Estados Unidos (se puede considerar que fue el tercer veto norteamericano registrado el pasado 20 de febrero en el Consejo de Seguridad el que originó y precipitó esta tercera solicitud urgente a la CIJ por parte de Sudáfrica, ante el drama y el sufrimiento indescriptibles que se observan en Gaza y la actitud desafiante de Israel.

Estados Unidos en este inicio del 2024 o la historia de un apoyo a Israel indefendible e injustificable

nota de The Guardian del 3 de marzo) lo mismo que contenía la resolución propuesta por Argelia y que fue vetada el 20 de febrero por la delegada norteamericana en Nueva York: un cese del fuego inmediato por razones humanitarias. En efecto, el primero párrafo operativo del proyecto de resolución S/2024/173 se leía como sigue: Con relación al veto de Estados Unidos observado el pasado 20 de febrero, resulta de interés señalar que la Vice Presidenta de Estados Unidos exigió públicamente a Israel (véasededel 3 de marzo) lo mismo que contenía la resolución propuesta por Argelia y que fue vetada el 20 de febrero por la delegada norteamericana en Nueva York: un cese del fuego inmediato por razones humanitarias. En efecto, el primero párrafo operativo del proyecto de resoluciónse leía como sigue:

«1. Exige un alto el fuego humanitario inmediato que deben respetar todas las partes;

1. Demands an immediate humanitarian ceasefire that must be respected by all parties;»

Salvo error de nuestra parte, en el organigrama del Poder ejecutivo norteamericano (como en el de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas), una delegada con rango de embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe considerarse como una funcionaria subalterna si se compara con el rango oficial que ostenta la Vice Presidente norteamericana.

S/PV.9552 del 20 de febrero del 2024, páginas 6). Por lo que esta declaración oficial viene a vaciar de contenido la justificación oficial dada par la precitada representante diplomática para intentar justificar su voto en contra frente a sus homólogos en el Consejo de Seguridad (véase acta de sesióndel 20 de febrero del 2024, páginas 6).

Por su parte en su intervención durante esta misma sesión del Consejo de Seguridad, el representante de Palestina externó que:

«Entre nuestra anterior sesión del Consejo, celebrada el 31 de enero, y el día de hoy, el número de bajas ha pasado de 26.000 palestinos muertos a manos de las fuerzas de ocupación israelíes a casi 30.000 y más de 69.000 heridos. Eso significa que, solo en los últimos 20 días, Israel ha matado a casi 4.000 niños, mujeres y hombres palestinos más. Eso en solo 20 días. Esa es la consecuencia lamentable de la inacción. Significa que todos los días mueren más de 200 palestinos. Significa que, para cuando termine esta sesión del Consejo de Seguridad, habrán muerto más de 25 palestinos» (páginas 14-15).

Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda) en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre. Es de notar también que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder ejecutivo norteamericano al publicar eluntitulado «» (cuya lectura completa se recomienda) en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.

La tercera solicitud sudafricana en breve

En el texto de esta tercera solicitud al juez de la Haya pidiéndole ordenar medidas provisionales, se lee que las acciones militares desplegadas por parte de Israel deben ser frenadas a toda costa ante el drama inhumano que provocan, y ante las diversas alertas de una inminente hambruna que desde Naciones Unidas, varios expertos y agencias han expresado.

Para el equipo legal de Sudáfrica, hay un cambio sustancial de circunstancias que deben obligar al juez internacional a reconsiderar sin más preludios parte de las medidas provisionales que ordenó el pasado 26 de enero a Israel.

Al inicio de su tercera petitoria, se puede leer que para Sudáfrica, la respuesta a su segunda solicitud por parte del juez internacional amerita también una revisión:

«4. On 16 February 2024, the Court determined that the circumstances then prevailing did “not demand the indication of additional provisional measures” pursuant to Article 75(1) of the Rules of Court, on the basis that “the State of Israel remains bound to fully comply with its obligations under the Genocide Convention and with said Order”. However, the Court clarified that the obligations binding on Israel pursuant to the Order included the imperative to ensure “the safety and security of the Palestinians in the Gaza Strip”. The Court further determined that “the most recent developments in the Gaza Strip, and in Rafah in particular, ‘would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare with untold regional consequences’, as stated by the United Nations Secretary-General” and that the “perilous situation demands immediate and effective implementation of the provisional measures indicated by the Court in its Order of 26 January 2024”.

5. The situation then “perilous” is now so terrifying as to be unspeakable, as described by United Nations humanitarian chiefs, justifying — and indeed demanding — the indication of further provisional measures of protection pursuant to Article 75 of the Rules and modifications of the Court’s prior provisional measures decisions pursuant to Article 76«.

.

» 4. El 16 de febrero de 2024, el Tribunal determinó que las circunstancias existentes en ese momento «no exigían la indicación de medidas provisionales adicionales» de conformidad con el artículo 75.1 del Reglamento del Tribunal, sobre la base de que «el Estado de Israel sigue estando obligado a cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Genocidio y de dicha Orden». Sin embargo, el Tribunal aclaró que las obligaciones que vinculan a Israel en virtud de la Orden incluyen el imperativo de garantizar «la seguridad de los palestinos en la Franja de Gaza». El Tribunal determinó además que «los acontecimientos más recientes en la Franja de Gaza, y en Rafah en particular, ‘aumentarían exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con consecuencias regionales incalculables’, como declaró el Secretario General de las Naciones Unidas» y que la «peligrosa situación exige la aplicación inmediata y efectiva de las medidas provisionales indicadas por el Tribunal en su Orden de 26 de enero de 2024».

.

5. La situación entonces «peligrosa» es ahora tan aterradora que resulta inenarrable, como la han descrito los jefes humanitarios de las Naciones Unidas, lo que justifica -y de hecho exige- la indicación de nuevas medidas provisionales de protección de conformidad con el artículo 75 del Reglamento y la modificación de las decisiones anteriores de la Corte sobre medidas provisionales de conformidad con el artículo 76″.

En la parte final conclusiva de este tercera solicitud de Sudáfrica, podemos leer que varias declaraciones de las máximas autoridades de Israel son utilizadas por el equipo legal sudafricano para evidenciar el profundo menosprecio que ha manifestado oficialmente Israel hacia la ordenanza emitida por la CIJ:

«27. The new facts and/or change in situation in Gaza demand additional and/or modified provisional measures. The demand could not be starker, having regard to the magnitude and gravity of the situation facing the Palestinian people in Gaza. Israel has knowingly and deliberately continued to act in defiance of the Order. In addition to causing the death by starvation of Palestinian children in babies, Israel has also continued to kill approximately 4,548 Palestinian men, women and children since 26 January 2024, and to wound a further 7,556, bringing the grim totals to 30,631 killed and 72,043 injured. An unknown number of bodies remain buried under the rubble. 1.7 million Palestinians remain displaced — many of them permanently, Israel having damaged or destroyed approximately 60 per cent of the housing stock in Gaza. Approximately 1.4 million people are squeezed into Rafah — which Israel has stated it intends to attack imminently. Israel’s destruction of the Palestinian healthcare system has also continued apace, with ongoing, repeated attacks on hospitals, healthcare, ambulances and medics. Israel has also continued to conduct widespread attacks on schools, mosques, businesses and entire villages and areas. In sum, Israel has not changed its conduct materially or at all pursuant to the Order – it has instead doubled-down on its genocidal aims and acts.

28. Israel has thus shown contempt for the Court and its Order in what it has done. It has also done so in what it has said: alongside seeking to argue that the Court has not in fact imposed any requirements on Israel’s military operations additional to those by which Israel claimed to already be abiding, senior Israeli officials have poured scorn on the Court and its Order. They have called the Court’s failure to reject South Africa’s claim “a mark of disgrace that will not be erased for generations” (Israeli Prime Minister) and a “blood libel that undermines the very values on which this court was established” (Israeli President); and have asserted that “decisions that endanger the continued existence of the state of Israel should not be obeyed, and we must continue crushing the enemy until absolute victory” (Minister for National Security).

.

.

«27. Los nuevos hechos y/o el cambio de situación en Gaza exigen medidas provisionales adicionales y/o modificadas. La exigencia no podría ser más cruda, teniendo en cuenta la magnitud y la gravedad de la situación a la que se enfrenta el pueblo palestino en Gaza. Israel ha seguido actuando a sabiendas y deliberadamente desafiando la Orden. Además de causar la muerte por inanición de niños palestinos de corta edad, Israel también ha seguido matando a aproximadamente 4.548 hombres, mujeres y niños palestinos desde el 26 de enero de 2024, y ha herido a otros 7.556, lo que eleva el desolador total a 30.631 muertos y 72.043 heridos. Un número desconocido de cadáveres permanece sepultado bajo los escombros. 1,7 millones de palestinos siguen desplazados, muchos de ellos de forma permanente, ya que Israel ha dañado o destruido aproximadamente el 60% de las viviendas de Gaza. Aproximadamente 1,4 millones de personas están hacinadas en Rafah, que Israel ha declarado que tiene intención de atacar de forma inminente. La destrucción por parte de Israel del sistema sanitario palestino también ha continuado a buen ritmo, con ataques continuos y repetidos contra hospitales, asistencia sanitaria, ambulancias y personal médico. Israel también ha seguido llevando a cabo ataques generalizados contra escuelas, mezquitas, empresas y aldeas y zonas enteras. En resumen, Israel no ha cambiado su conducta materialmente o en absoluto a raíz de la Orden, sino que ha redoblado sus objetivos y actos genocidas.

.

28. Por lo tanto, Israel ha mostrado desprecio por el Tribunal y su Orden en lo que ha hecho. También lo ha hecho en lo que ha dicho: además de intentar argumentar que la Corte no ha impuesto de hecho ningún requisito a las operaciones militares de Israel además de los que Israel afirmaba estar cumpliendo ya, altos funcionarios israelíes han despreciado a la Corte y su Orden. Han calificado el hecho de que el Tribunal no rechazara la demanda de Sudáfrica como «una marca de deshonra que no se borrará en generaciones» (Primer Ministro israelí) y un «libelo de sangre que socava los propios valores sobre los que se estableció este tribunal» (Presidente israelí); y han afirmado que «las decisiones que ponen en peligro la existencia continuada del Estado de Israel no deben obedecerse, y debemos seguir aplastando al enemigo hasta la victoria absoluta» (Ministro de Seguridad Nacional).

.

29. Teniendo en cuenta los claros y deliberados actos, omisiones y declaraciones de Israel, Sudáfrica afirma que es necesario hacer algo más que reiterar que «el Estado de Israel sigue estando obligado a cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Genocidio y de la… Orden».

. Como se puede observar, los asesores legales de Sudáfrica intentan hacer ver que la situación amerita medidas mucho más significativas por parte de la justicia internacional ante un Estado que persiste en ignorar lo ordenado desde el 26 de enero. .La CIJ entrará a deliberar sobre esta tercera solicitud de Sudáfrica y, como ocurrió con ocasión de la segunda solicitud, se espera una respuesta en los próximos días, dada la absoluta urgencia de frenar el insensato accionar de Israel en Gaza. . Una ordenanza de la CIJ que espera desde el 26 de enero ser acatada .En el último estado de situación disponible elaborado por Naciones Unidas (al 6 de marzo del 2024, véase informe) se lee que las acciones mortiferas incesantes de Israel se mantienen con saldos en muertes y heridos injustificables: «Intense Israeli bombardment and ground operations as well as heavy fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups continue to be reported across much of the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of houses and other civilian infrastructure. Between the afternoon of 5 March and 10:30 on 6 March, according to the MoH in Gaza, 86 Palestinians were killed, and 113 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 10:30 on 6 March 2024, at least 30,717 Palestinians were killed in Gaza and 72,156 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza. According to a press release by UN Women on 1 March, an estimated 9,000 women have been reportedly killed by Israeli forces in Gaza to date, not including those believed to be dead under the rubble. “Every day the war in Gaza continues, at the current rate, an average of 63 women will continue to be killed. An estimated 37 mothers are killed every day, leaving their families devastated and their children with diminished protection.” Between the afternoons of 5 and 6 March, according to the Israeli military, there were no Israeli soldiers killed in Gaza. As of 6 March, 244 soldiers have been killed and 1,451 soldiers injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, the vast majority on 7 October. As of 6 March, the Israeli authorities estimate that 134 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld. On 5 March, a 13-year-old girl who was trapped for 40 hours under the rubble of her destroyed house in Hamad city, west Khan Younis, was rescued and transferred to a field hospital in Rafah. Her entire family was killed. The Palestine Red Crescent Society (PRCS) and OCHA participated in her evacuation. On 4 March, the bodies of 41 Palestinians reportedly killed in various areas in Khan Younis were recovered from under rubble. On 4 March, a nurse who worked at a primary health clinic supported by Project Hope was killed, along with seven of his relatives, including a child and a pregnant woman, in a strike on their family home in Rafah. In a statement, Project Hope said: “We are outraged and heartbroken by the loss of Mohammed and the countless other innocent humanitarians, health workers, and civilians who have died during this conflict,” warning that their remaining team members in Gaza “are in imminent danger.” Since the onset of hostilities, 364 health workers have been killed, according to the MoH in Gaza. Traducción: «Se siguen registrando intensos bombardeos y operaciones terrestres israelíes, así como intensos combates entre las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos en gran parte de la Franja de Gaza, lo que ha causado más víctimas civiles, desplazamientos y destrucción de viviendas y otras infraestructuras civiles. Entre la tarde del 5 de marzo y las 10:30 horas del 6 de marzo, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, murieron 86 palestinos y 113 resultaron heridos. Entre el 7 de octubre de 2023 y las 10:30 del 6 de marzo de 2024, al menos 30.717 palestinos murieron en Gaza y 72.156 resultaron heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Según un comunicado de prensa de ONU Mujeres del 1 de marzo, se calcula que hasta la fecha han muerto 9.000 mujeres a manos de las fuerzas israelíes en Gaza, sin incluir las que se cree que están muertas bajo los escombros. «Cada día que continúe la guerra en Gaza, al ritmo actual, seguirá muriendo una media de 63 mujeres. Se calcula que cada día mueren 37 madres, dejando a sus familias devastadas y a sus hijos con una protección disminuida.» Entre las tardes del 5 y 6 de marzo, según el ejército israelí, no hubo soldados israelíes muertos en Gaza. Hasta el 6 de marzo, 244 soldados habían muerto y 1.451 habían resultado heridos en Gaza desde el comienzo de la operación terrestre, según el ejército israelí. Además, más de 1.200 israelíes y extranjeros han muerto en Israel, la gran mayoría el 7 de octubre. A fecha de 6 de marzo, las autoridades israelíes calculan que 134 israelíes y extranjeros permanecen cautivos en Gaza, incluidas víctimas mortales cuyos cadáveres permanecen retenidos. El 5 de marzo, una niña de 13 años que llevaba 40 horas atrapada bajo los escombros de su casa destruida en la ciudad de Hamad, al oeste de Jan Yunis, fue rescatada y trasladada a un hospital de campaña en Rafah. Toda su familia había muerto. La Media Luna Roja Palestina y la OCAH participaron en su evacuación. El 4 de marzo, se recuperaron bajo los escombros los cadáveres de 41 palestinos que, según informes, habían muerto en diversas zonas de Jan Yunis. El 4 de marzo, un enfermero que trabajaba en una clínica de atención primaria de la salud apoyada por Project Hope murió, junto con siete de sus familiares, entre ellos un niño y una mujer embarazada, en un ataque contra su casa familiar en Rafah. En un comunicado, Project Hope afirmó: «Estamos indignados y desconsolados por la pérdida de Mohammed y de los innumerables humanitarios, trabajadores sanitarios y civiles inocentes que han muerto durante este conflicto», advirtiendo de que los miembros de su equipo que quedan en Gaza «están en peligro inminente». Desde el inicio de las hostilidades han muerto 364 trabajadores sanitarios, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Tal y como se ha podido comprobar en el terreno por parte de varias agencias de Naciones Unidas, Israel no ha modificado su accionar en Gaza desde la ordenanza de la CIJ con fecha del 26 de enero del 2024: mantiene una campaña de bombardeos incesantes, despropocionales e indiscriminados sobre Gaza similares a los iniciados desde el 7 de octubre por la tarde/noche, en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.

Cabe precisar además que, desde un punto de vista estrictamente estratégico, el cumplirse este 7 de marzo cinco meses de intensos bombardeos, Israel no ha logrado alcanzar los objetivos militares iniciales que se planteó, al:

– mantenerse los rehenes escondidos en Gaza con sus custodios;

– seguir los jefes militares del Hamás en vida instruyendo a sus combatientes, y;

– mantenerse operativa gran parte de la estructura militar del Hamás, disparando cohetes hacia Israel con alguna regularidad desde Gaza.

En cuanto al saldo de muertos y de heridos debido a la intensidad de la ofensiva de Israel en Gaza, un ex militar en Francia y connotado experto en bombardeos aéreos, indicó en una nota de su blog titulada «Laissons Netanyahou dévaster la bande de Gaza et Poutine écraser l’Ukraine ?» (véase nota completa con un juego de mapas muy detallados) que:

. . En cuanto al saldo de muertos y de heridos debido a la intensidad de la ofensiva de Israel en Gaza, un ex militar en Francia y connotado experto en bombardeos aéreos, indicó en una nota de su blog titulada «(véasecon un juego de mapas muy detallados) que:

. «Pour achever la dévastation de la bande Gaza, dont les ¾ ont été effectués en 4 mois de guerre, il ne manque plus à Netanyahou que quelques semaines pour y parvenir, un ou deux mois peut-être. Le bilan sera catastrophique en pertes humaines, l’actuel étant largement sous-estimé puisqu’il n’intègre pas les 8 à 9,000 « disparus » déjà recensés par ce qui reste de l’état-civil de Gaza, auquel il faut rajouter les personnes ensevelies sous les décombres et que personne ne recherche. .

Compte tenu de l’intensité et de la durée des bombardements effectués par l’armée israélienne, une fois « l’offensive massive » sur Rafah achevée, les victimes palestiniennes dépasseront les 50,000 morts. Je parle volontairement de « victimes » car pour 80%, ce seront des civils sans rapport avec les miliciens du Hamas. Il faudra encore multiplier par 3 à 4 le nombre de blessés, soit un total supérieur à 200,000 morts et blessés à la fin de cette offensive israélienne». . Traducción: «Para completar la devastación de la Franja de Gaza, ¾ de la cual se ha conseguido en 4 meses de guerra, Netanyahu sólo necesita unas pocas semanas más, quizá uno o dos meses. El número de muertos será catastrófico, la cifra actual está muy subestimada ya que no incluye los 8.000 a 9.000 «desaparecidos» ya contabilizados por lo que queda del registro civil de Gaza, a los que hay que añadir las personas sepultadas bajo los escombros a las que nadie busca. …

Dada la intensidad y la duración de los bombardeos del ejército israelí, una vez concluida la «ofensiva masiva» sobre Rafah, el número de víctimas palestinas superará las 50.000. Digo «víctimas» deliberadamente, porque el 80% de ellas serán civiles sin ninguna relación con los milicianos de Hamás. El número de heridos habrá que multiplicarlo por 3 ó 4, lo que hará un total de más de 200.000 muertos y heridos al final de esta ofensiva israelí». . Siempre sobre el saldo de muertes entre la población civil palestina de Gaza, el hecho que sea el mismo Secretario de Defensa norteamericano en persona el que haya precisado públicamente que son 25.000 los niños y mujeres que han fallecido en Gaza, durante una comparecencia realizada el pasado 29 de febrero (véase nota del Times of Israel de la misma fecha) viene a poner en jaque a quienes, en Estados Unidos e Israel, y desde algunas salas de redacción en algunas partes del mundo, persisten en cuestionar el dramático saldo en vidas humanas observado en Gaza desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023.

.A no ser que estas mismas personas consideren ahora que el Secretario de Defensa norteamericano es una persona mal informada por sus servicios de inteligencia y asesores, y que es la información oficial que proviene del ejército israelí la que hay que considerar como correcta … .

Otro dato que circula oficialmente desde Israel y que ha sido registrado en un gran número de notas de prensa y de analistas es el siguiente: el dato oficial de las autoridades militares israelíes según el cual se ha eliminado a 10.000 combatientes del Hamás. No osbtante su célera difusión y aceptación en varios grandes medios de prensa como válida, son muchas las dudas que persisten sobre esta elevada cifra, como bien lo detalla este interesante articulo de BBC Verify, titulado precisamente «Análisis BBC: ¿ha matado Israel realmente a 10.000 combatientes de Hamás?»

