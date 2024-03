Chile: Gobierno propuso el 2022 negociación amistosa por casos ante la CIDH, pero se retractó a fines del 2023

09 de marzo de 2024

Entre 2011 y 2014, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncias contra el Estado de Chile en representación de 1.720 demandantes, a consecuencia de la aplicación INDEBIDA de la prescripción extintiva.

Este antecedente es útil solamente para indicar que hemos ido manteniendo contacto, información y procesamiento con la CIDH durante todo este tiempo en un proceso penosamente lento. Tan lento que muchos de los denunciantes ya han fallecido esperando, esta vez, justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En marzo de 2023, recibimos con alegría la notificación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicándonos que el Gobierno de Chile había ofrecido iniciar un procedimiento de negociación amistosa referente a estos casos. Ante la notificación de la CIDH contestamos que aceptábamos negociar una solución amistosa que llevamos por más de una docena de años esperando.

Después de algunas gestiones y contactos con el Embajador Tomás Ignacio Pascual Ricke, Director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores concertamos una reunión para el 10 de agosto de 2023, la que ellos calificaron como “informal”, para iniciar la negociación.

En dicha reunión no se hizo presente el Embajador Pascual, con la disculpa que se encontraba en otra reunión. Nos recibió el funcionario de apellidos Román López, quien nos explicó que el Gobierno estaba haciendo una serie de gestiones para poder determinar alguna oferta ya que en ese momento no tenían aún nada claro y nos dijeron que podríamos volvernos a reunir en el mes de octubre de 2023.

Dado que en octubre no recibimos ninguna noticia, enviamos una nota solicitando alguna explicación. Esta vez la respuesta no tardó en llegar notificándonos que,

“lamentablemente no será posible mantener el ofrecimiento inicial del Estado para evaluar la posibilidad de arribar a un acuerdo de solución amistosa, debido al cambio de circunstancias presupuestarias del Estado.”

Es importante señalar que toda esta manipulación engañosa se dio en el marco de la conmemoración de los 50 Años del Golpe de Estado, periodo durante el cual los funcionarios de gobierno de norte a sur hicieron gala de supuestas consideraciones históricas por la verdad, la justicia y ciertamente con menos entusiasmo por la reparación y las garantías de no repetición.

Una vez más el gobierno de turno se alzaba en la defensa de los intereses financieros del injusto estado capitalista violador de derechos humanos, incapaces de cumplir con las obligaciones establecidas en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile. Especialmente se vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional Contra la Tortura que manda:

“Los Estados parte velarán por que su legislación garantice a toda víctima de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”

En la práctica, con esta manipuladora triquiñuela, el estado chileno ganó un año más de tiempo para eludir sus obligaciones ante la justicia internacional. Por estas razones,

decimos con indignación que el gobierno del Presidente Boric nos engaña y nos traiciona.

A tal punto, que cuando intentamos comunicarnos directamente con el Primer Mandatario, nuestra carta al parecer nunca llegó ni siquiera cerca de sus ojos. Ésta fue derivada a los mismos funcionarios que “nos tramitaron”, para que sean ellos los que respondan nuestra protesta. Éstos respondieron repitiendo la misma disculpa de las “razones presupuestarias”.

Siempre se nos ha dado la excusa de que no hay presupuesto para pagar esta particular deuda del Estado. Al parecer nunca lo habrá, pero sabemos que siempre que se quiera pagar una deuda se debe y se puede buscar los recursos, por ejemplo, emitir bonos de deuda pública o echar mano a las reservas de dólares. Es de suma inmoralidad no pagar tan grande deuda del Estado, burlando a personas a quienes tanto daño se les ha hecho. Es una excusa infame aducir “razones presupuestarias”.

En consecuencia, tendremos que seguir esperando el lentísimo accionar de la justicia internacional, hasta que ésta se digne pronunciarse. Mientras tanto, muchos más de nuestros compañeros exprisioneros políticos y torturados continuarán falleciendo en la triste espera.

Esta presentación pública de los hechos al menos debiera avergonzar a quienes han tomado estas decisiones que siguen revictimizando a quienes fueron martirizados en los centros de tortura, cárceles y campos de concentración o padeciendo relegación y exilio.

Todos los hipócritas actos de constricción y emocionantes discursos con motivo de los 50 años del golpe militar resultan falsos e insinceros.

Unión de Ex Prisioneros de Chile, 8 de marzo 2024

A continuación, documentación oficial sobre la negociación que nunca fue:

Favor ver: https://unexpp.cl/2024/ 03/08/en-2022-gobierno- propuso-negociacion-amistosa- por-casos-ante-la-cidh-pero- se-retracto-a-fines-de-2023/

Contacto: Nelly Cárcamo, Presidente UNExPP +56 9 9627 1656