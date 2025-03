Hoy habría cumplido 67 años. Se quedó en 18.💔

Fuente :informe corporación

Categoría : Antecedentes del Caso

Consultada sobre la situación del afectado, la Central Nacional de Informaciones, CNI, respondió que » Por circular del 25 de mayo pasado el Sr. Ministro del Interior reitera la instrucción impartida en el sentido que ninguna información puede ser entregada por esta Central Nacional de Informaciones, sin que previamente dicha Secretaría de Estado haya emitido un pronunciamiento sobre la materia». Por orden del Director firmaba el Oficio el Jefe del Estado Mayor de la CNI, Coronel de Ejército Jerónimo Pantoja Henríquez. Dicha información fue confirmada por el Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, en el Oficio de respuesta solicitaba además al Tribunal que la información relativa a la materia fuera enviada en sobres y con la reserva que el caso aconseja «a fin de evitar que puedan ser conocidas y explotadas por elementos interesados». Por su parte la Central Nacional de Informaciones, CNI, comunicó al Juez que el recinto de Villa Grimaldi «es un recinto militar a cargo de C.N.I. en el cual no existe detenido alguno, como tampoco los hubo con anterioridad, por no haber sido jamás un recinto habilitado para la detención de personas», agregando que en los archivos de dicho organismo no existen antecedentes sobre el afectado y que sin embargo su nombre figura en la lista de desaparecidos de la Vicaría de la Solidaridad. El 24 de noviembre de 1978 se declaró nuevamente cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa. A pesar de ser apelada la resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo de 1979.

Consultadas por el Juez las unidades de Carabineros con jurisdicción en el sector de los hechos investigados, la 22ª y 27ª Comisarías, informaron en junio y septiembre de 1977 que no registraban en sus libros la detención del afectado. Los distintos cementerios de la capital informaron no tener ingresado ningún cadáver con el nombre de Rodrigo Medina Hernández.

Consultado el Ministerio del Interior, el 8 de julio de 1976 respondió no tener antecedentes del afectado y además agrega que no se ha ordenado su detención. Basándose en éstos antecedentes la Corte resolvió el 8 de julio de 1976, declarar sin lugar el recurso, ordenando remitir los antecedentes al 4º Juzgado del Crimen de Santiago, a fin de que instruyera el sumario correspondiente. Apelada la resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 14 de julio de 1976.

El 29 de junio de 1976 el Ministro del Interior, General de División Raúl Benavides, comunicó al Tribunal que el afectado no se encontraba detenido por orden de su repartición. Agregaba en el oficio que en cuanto a la consulta hecha a la DINA, ese organismo informó que no registraba la detención del ciudadano Rodrigo Medina H. Respuesta similar envió la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos y el mismo Ministerio, ambas con fecha 23 de junio de 1976.

En el proceso judicial por la presunta desgracia del afectado compareció Ricardo Alarcón Alarcón, quien junto con estar vinculado políticamente al afectado, fue detenido por la DINA y obligado a permanecer en Villa Grimaldi, allí «durante los interrogatorios me di cuenta que las preguntas que me hacían se relacionaban con Rodrigo Medina Hernández… El 19 de agosto vi al afectado (en Villa Grimaldi) cuando iba en una fila india con la vista vendada, por su físico delgado y rubio y su estatura lo reconocí. Además le escuché su voz durante los interrogatorios. A los pocos días me sacaron de ese campamento… Deseo agregar que a mí me consta que Rodrigo Medina Hernández, fue detenido por la DINA…».

Fuente : Rodrigo Medina Hernández – 4 de septiembre de 1974 (16 años de edad)

Categoría : Mensaje

Fuente :Eduardo Medina (hermano)

Categoría : Antecedentes del Caso

La primera vez que noté la estatura intelectual de Rodrigo fue como a los cinco o seis años, cuando me dijo que el viejo pascuero no existía. ¿Cómo se dió cuenta él primero, siendo un año menor? La tranquilidad con que me lo dijo insinuaba que yo había sido un ingenuo. En todo caso el desengaño sufrido colaboró seguramente para que desde ahí en adelante no creyéramos ni en dioses ni en fantasmas. Al no creer en cosas que no existen pudimos tomar la vida con toda seriedad y abocarnos a problemas terrenales.

También recuerdo que Rodrigo andaba siempre inventando cosas. Puedo decir con seguridad que era un inventor. No sólo inventos prácticos, sino que también inventaba abstracciones. Rodrigo habría sido sin duda un gran filósofo si lo hubieran dejado vivir. Sus conversaciones de adolescente tenían todas un carácter filosófico, histórico, ético y heurístico. Puedo afirmar que Rodrigo era un inventor de futuros.

Además Rodrigo era muy sensible y desinteresado por cosas materiales. Era profundamente solidario y capaz de gozar y de sufrir con la dicha y la desdicha ajena.

Después de su detención, el 27 de mayo de 1976, comenzó la búsqueda. Nuestra madre estaba mal emocionalmente, así es que yo decidí tomar la parte más amarga de la búsqueda en mis manos: ir al Instituto Médico Legal (“la morgue”) y a los campos de detención a preguntar si él había llegado. En ese entonces yo tenía 19 años, pero me sentía lo suficientemente maduro para esa tarea, pues la desaparición de Rodrigo tenía para mí un sentido político en primer lugar y no meramente familiar.

Durante casi tres años fui a la morgue cada tres semanas a ver si lo encontraba. Tenía que ir rigurosamente cada tres semanas, pues a los “NN” los mantenían congelados como máximo un mes. Para que me informaran si había llegado algún cadáver con características similares a Rodrigo tenía que responder a un verdadero interrogatorio y dar todos sus datos cada vez que iba. Me obligaban a recordarlo para hacer una descripción: su edad, estatura, color de pelo y ojos, cicatrices y otras señas personales. Si había algún cadáver que coincidiera con la descripción me permitían pasar a mirarlo. La verdad es que en cada cadáver que me tocó ver sentía que lo encontraba, pues a todos les encontraba algo parecido a Rodrigo. La verdad es que yo quería encontrarlo, aunque fuera muerto, para que la herida familiar empezara a cicatrizar. Luego de salir de la morgue me tomaba horas recuperar mi normalidad. El olor de los pasillos de la morgue, que es una mezcla entre formalina y putrefacción, se me impregnaba en la nariz. Nunca pude confirmar si realmente el olor se impregnaba por varias horas o sólo era una sensación producto del estado sicológico que todo ello producía.

Si las idas a la morgue eran amargas las idas a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) eran denigrantes. Ahí eran milicos que ponían en tela de juicio que Rodrigo estuviera detenido. Lo mismo en Dos Álamos y Villa Grimaldi, lugares adonde iba con cierta frecuencia. A veces contestaban burlescamente, pero la respuesta era siempre la misma: no está detenido.

En la Vicaría era la única parte donde sentía solidaridad. Ahí había personas que estaban en la misma situación que uno y se podía recibir consejos y apoyo moral. A la Vicaría se entraba por una puerta pequeña, situada en un pasaje lateral de la Catedral. Luego se subía y se encontraban unos locales inmensos y amplios. Era como entrar a otro mundo. Era una realidad que me recordaba alguna película sobre la situación vivida por la resistencia en Europa durante la ocupación nazi.

Tres años después de su desaparición sentí por primera vez la ausencia de Rodrigo. Fue un día cualquiera, iba en un bus y pensé en él de otra forma. Hasta ese momento nunca había sentido emocionalmente el caso, pues su desaparación para mí, hasta ese entonces, siempre había tenido un carácter político. A partir de ese día ya no era el camarada desaparecido sino mi hermano desaparecido. ¡Qué dolor! A partir de ese día he sentido la amargura de su ausencia y cada vez que lo recuerdo, como ahora al escribir estas líneas, lloro y se me hace un nudo en la garganta…