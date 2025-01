Imagen superior: “La niña cuervo”, 2024 Autor: Sol Barrios @solbarriosb.

30 de enero de 2025

Ch.ACO

Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile

27 al 30 de marzo

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

+Arte + Cultura +Eventos +Fiestas +Comidas +Encuentros Improbables +Ciudadanía +Networking

www.chaco.cl

Venta en www.ticketplus.cl

Ch.ACO #15: La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile está de Aniversario

Santiago, 2025.- La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile (Ch.ACO), está de Aniversario 15 años y vuelve para celebrarlo en grande desde el 27 al 30 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En los últimos 15 años, este movimiento ha transformado el panorama artístico y cultural chileno. Hoy, se reinventa, re configura, re diseña, revoluciona; convirtiéndose en el proyecto colaborativo más grande de Chile, el cual busca el intercambio de experiencias entre los diversos agentes tanto de Chile -a través del Gobierno Regional de Santiago- así como en el extranjero, fortaleciendo la industria creativa de Chile y la región.

Ch.ACO es un proyecto integral y visionario, que junto al Gobierno Regional busca dinamizar el panorama artístico y hacer de Santiago una ciudad cultural, avanzando en el camino por ocupar espacios públicos y promover a los artistas chilenos. Actualmente es la única Feria Internacional de Arte Contemporáneo que comercializa arte y al mismo tiempo genera Networking. Hoy, ha aprendido que más allá de las obras, artistas y galerías, el arte está en las preguntas que nos hacemos frente a ellas: ¿Qué es el arte para ti? ¿Cómo sería el mundo sin arte? ¿El arte es un lujo o una necesidad? ¿Qué nos hace humanos si no es el arte?, entre muchas otras.

Sección Principal

En este espacio de encuentro, se presentarán más de 35 expositores, con un sector principal que abarca galerías internacionales de Perú, Argentina y Colombia por nombrar algunas y nacionales que se extienden desde Arica a Puerto Cisne, además de espacios dedicados a colectivos independientes de arte. También se pondrá en valor el trabajo de más de 200 artistas, tanto consagrados como emergentes, quienes definirán la escena cultural.

Sección Proyectos de Arte: Quién no arriesga, no cruza el río

La sección Proyectos de Arte: Quién no arriesga, no cruza el río, liderada por el curador e investigador, Mariano Sánchez, la cual reúne talleres, espacios y colectivos independientes gestionados por diferentes artistas.

Este espacio propone un panorama alternativo del arte chileno, que abarca desde la periferia, el centro y las regiones, con propuestas autogestionadas, experimentales y colaborativas. En ellas, lo local dialoga con lo global, lo institucional se entrama con lo independiente, las tendencias actualizan la tradición.

Sección de Artistas: Política Pública, Cosas que no son país

La sección de artistas llamada Política Pública: Cosas que no son país, liderada por el curador e historiador de arte, Sergio Soto Maulén, en la cual se presentarán una selección de 5 artistas chilenos y 3 artistas argentinos.

A través de esta exposición, se propone un diálogo transcordillerano sobre la relación entre los cuerpos, la política y las formas de habitar el territorio. Explora nuestra reacción sensible en un entorno mediático más allá de fronteras geopolíticas. La exposición se compone de piezas de distintos formatos y materialidad, que a modo de ensayo intentan recomponer el cuerpo político que deambula entre el paisaje del espacio público, dejando rastros, heridas, consignas, deseos, miedos y utopías.

“La Tienda Improbable”

Un espacio de piezas innovadoras creadas por diseñadores chilenos, liderado por Juan Pablo Fuentes, diseñador y asesor cultural, Director de Galería Acqueveque.

Colaboraciones: “Somos un movimiento ciudadano”

En colaboración con la ciudad, junto con diferentes universidades, colegios, instituciones públicas y privadas, municipalidades, centros culturales (GAM) y museos (Museo de Arte Contemporáneo, Museo Ralli y Museo Nacional Bellas Artes principalmente) principalmente, busca ser un agente de cambio y transformar y mejorar la relación que existe con el arte.

Consolidando su rol como movimiento transformador del arte en la región, con el Museo Nacional Bellas Artes se llevará una Gala de apertura de la feria, que contará con la curaduría gastronómica de un prestigioso restaurante chileno; buscando recaudar fondos para que el museo adquiera obras de arte y fortaleciendo el acceso público al arte contemporáneo.

Por su parte el GAM es la nueva localización de Ch.ACO #15 dado que coincidentemente también está celebrando su edición Aniversario y es un lugar emblemático que busca compartir y dar acceso al arte al público chileno. Todo esto en un distendido ambiente que contará también con un polo gastronómico en alianza con Café Puelo, Toldo Azul, Jardín Mallindkrodt, barras de coctelerías, cervezas y espacios recreativos.

Campaña

El diseñador Matías Iglesis, creador del concepto Ch.ACO en 2009, director de Arte de 31 minutos, este 2025 está diseñando toda la campaña con nueva imagen, gestor de todas las preguntas que han surgido después de estos 15 años.

Campaña Ch.ACO+

Ch.ACO+ es un programa de membresía que redefine la manera de vivir y experimentar el arte contemporáneo en Chile. Diseñado especialmente para jóvenes que buscan sumergirse en un mundo creativo, único y accesible, Ch.ACO+ es una invitación a provocar tus sentidos y vivir lo inesperado a través de un calendario de experiencias curadas durante todo el año.

Aquí no venimos a entenderlo todo, sino a sentirlo todo. No entender es un buen comienzo. Ch.ACO+ no es para mirar desde afuera, es para sumergirte en lo improbable, lo inexplicable y lo inolvidable.

Más que una membresía, Ch.ACO+ es un movimiento ciudadano que acerca el arte a la vida cotidiana, rompiendo barreras y transformando la manera en que interactuamos con la cultura. Es una suscripción anual que abre las puertas a encuentros extraordinarios, combinando arte, gastronomía, eventos, fiestas y conexiones.

Perfil Elodie Fulton: nacida de padre escocés y madre francesa, creció en Bélgica, pero hace 30 años decidió llamar a Chile su hogar. Desde entonces, ha liderado con pasión la misión de democratizar el arte y conectar a las personas con su patrimonio cultural.

Como directora de Ch.ACO, Elodie celebra el orgullo creciente de los chilenos y chilenas por vivir experiencias artísticas de nivel internacional, sin necesidad de mirar en menos al país frente al extranjero. Con un ojo experto para valorar la riqueza cultural de los países y un compromiso inquebrantable por hacer del arte algo accesible para todos, su visión impulsa a Chile a ocupar un lugar destacado en la escena global del arte contemporáneo.

Perfil Mariano Sánchez: es un historiador y curador de arte chileno. Estudió Historia y Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo un Magíster en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Actualmente, se desempeña como curador y conservador de la colección de arte textil Shaw-Zegers, curador adjunto de la Bienal de Arte Textil, y curador de la sección Proyectos de Arte de Ch.ACO 2025. Su trabajo se enfoca en la investigación, promoción y curaduría del arte textil y en la elaboración de proyectos curatoriales de arte contemporáneo.

Perfil Sergio Soto: es un curador de arte chileno. Egresado del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. Se ha dedicado a la historia del arte, la curaduría, la escritura sobre arte contemporáneo y la edición independiente. Como curador ha realizado las exposiciones individuales «Concha en ácido» de Elizabeth Burmann en MAC (2024), «Para habitar el caos sensible» de Paula Subercaseaux en Galería Madre (2024), “Debut y despedida” de Martín Bonnefont en Galería Animita (2024) y las exposiciones colectivas «Memento mori» en Galería D21 (2024), «Sentient Gaze» en Galpón Independencia (2024), ”Ver bajo el agua» junto a Celine Fercovic en MAC (2021), «Húsares Trágicos» en el Monumento Nacional Casas de los Carrera y en MAC (2018), entre otras.

Coordenadas

27 al 30 de marzo de 2025.

Ubicación: Carpa central en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Chile, Metro Universidad Católica.

Más información: www.chaco.cl

Entradas

Valor entradas preventa desde el 15 de enero hasta el 10 de marzo: $7.000.

Valor entradas generales: $10.000.

Valor de un pass de 4 días (durante la preventa): $14.000.

*Compras en boletería del GAM o en www.ticketplus.cl