El Gobierno no dialoga con el mundo social: Carabineros agrede a dirigentes de la CUT

02 de abril de 2024

“Si se trata de Juan Sutil, abren todas las veredas”: la accidentada convocatoria a paro de la CUT en La Moneda

“El Siglo”. Santiago. 1/4/2024. #Vallas papales y contingentes de Fuerzas Especiales de Carabineros impidieron el paso de dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que pretendían entregar al Gobierno, en el palacio presidencial de La Moneda, un “Manifiesto Social”, con las demandas y objetivos levantados en torno del Paro Nacional convocado por este 11 de abril.

El presidente de la CUT, David Acuña, junto a otras y otros representantes sindicales insistieron en ingresar a dejar el documento en La Moneda, pero no se permitió y entonces actuaron los Carabineros reprimiendo con gas, golpes y agresiones a las y los dirigentes.

Específicamente el presidente de la CUT recibió golpes y tuvo que ser trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Otras dirigentas y otros dirigentes también recibieron golpes y los efectos del gas.

Desde la CUT se hizo público un comunicado donde se denunció

“la agresión de dirigentes y dirigentas sociales el día de hoy en las afueras de La Moneda, en la que carabineros utilizó durante la represión de la que fuimos víctimas, perros, gas pimienta y uso desproporcionado de la violencia”.

Se expresó que

“llama la atención el nivel de discriminación contra las organizaciones sociales en este tipo de protocolos, dado que no se observa esta violencia cuando quienes intentan llegar a La Moneda son representantes de ideas de derecha empresarial. Exigimos una explicación pública del gobierno, dado que no es primera vez que ocurre este tipo de agresiones contra las organizaciones sociales”.

El documento que se llevó al palacio presidencial está firmado por representantes de la Coordinadora Metropolitana Nacional de Pobladores, la Confederación Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, la Mesa Intersindical del Transporte Público, la Confech, Ancosalud y la CUT.

🛑 Así quedó el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile @Cutchile cuando intentaron entregar una carta en el Palacio de La Moneda. Disidencia controlada? Como sea, el trato que les dieron no fue el que le dan Pancho Malo ni a Juan Sutil. Habla… pic.twitter.com/6r6EqUrESX — Pao Dragnic (@PaolaDragnic) April 1, 2024

Frente a la agresión de Carabineros, el comunicado de la CUT apuntó que “las descoordinaciones entre la policía no son nuestra responsabilidad y ni explican el grado de violencia que se ejerce contra los dirigentes sociales”.

David Acuña expuso que “la reacción de Carabineros fue desmedida, es lamentable porque es segunda vez que nos pasa lo mismo, no nos permiten llegar a La Moneda y con un despliegue completo que hay acá, siendo que yo solo iba a entregar una carta. Es lamentable. Los trabajadores solo estamos pidiendo más y mejores derechos”.

El presidente de la CUT sostuvo que “las derechas avanzan a través de chantajes, barreras en los cambios y por sobre todo, abusos. El Gobierno no dialoga con el mundo social, no quiere articular sus bases y perdió energía en los laberintos institucionales. Este es el escenario que justifica el primer Paro Nacional activo, para que la ciudadanía irrumpa en el actual escenario político y reinstale una agenda pública que interprete las grandes mayorías”.

En tanto, el secretario general de la multisindical, Eric Campos, dijo que “nadie esperaba esta reacción del Ministerio del Interior. Veníamos a decir que es un Paro contra la derecha, un Paro contra el empresariado que obstruye (las reformas), pero con toda sinceridad y dolor, debemos decir que también es en contra de un Gobierno incapaz, vergonzoso, que no sabe tratar con organizaciones sociales, no sabe relacionarse con el sindicalismo, no sabe responder a las necesidades del pueblo de Chile”. Enfatizó que “es una vergüenza” lo ocurrido este día, con la agresión al presidente de la CUT.

Campos indicó: “Yo les aseguro que si el presidente de la CUT fuera el presidente de los empresarios, si fuera Pancho Malo (representante de la ultraderecha), los Carabineros abren las calles para que ellos pasen. Es una vergüenza este Gobierno”.

El secretario general de la multisindical manifestó que “por eso el 11 de abril no tengamos miedo, vamos a convencer a cada uno y cada una de las bases, no tengamos miedo al gas pimienta, no tengamos miedo a la represión, y sigamos por todo Chile activan el Paro del 11 de abril”.

Las palabras del dirigente de la CUT tienen que ver con los temores que se instalaron este día respecto de la represión policial que podría producirse el día del Paro Nacional.

No se sabe de sumario o sanciones a uniformados implicados en la agresión al dirigente sindical que incluyeron una actitud prepotente de oficiales y funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros.

La Comisión Política del Partido Comunista (PC), emitió una declaración donde se expresó la “plena solidaridad con el presidente de la CUT y el conjunto de dirigentes y dirigentas que fueron violentamente reprimidos cuando concurrían a La Moneda”.

Desde el PC se manifestó que “esperamos que las autoridades de gobierno puedan garantizar la libre expresión de los y las trabajadoras, revisando y tomando a la brevedad las medidas correspondientes” después de la agresión de Carabineros.

El comunicado hizo ver que “no es primera vez que ocurren situaciones de esta naturaleza” y se espera que se entienda la “necesidad de resarcir esta situación de que fue objeto el presidente de la CUT”.

La directiva del Partido Socialista (PS) hizo ver que “resulta demasiado desafortunado que los dirigentes de los trabajadores sean imposibilitados de hacer uso de sus derechos constitucionales y sean agredidos cuando se manifiestan pacíficamente”.

“El Partido Socialista solidariza con el presidente de la CUT, David Acuña, ante la violación de sus derechos a expresión y manifestación, por parte de Carabineros de Chile. Demandamos de la autoridad política el completo esclarecimiento de un hecho tan nefasto”, se indicó en un comunicado del PS.

*Fuente: ElSiglo