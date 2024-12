Marruecos: periodista saharaui preso, aislado desde hace 7 años, en celda subterránea, en peligro de muerte

07 de diciembre de 2024

El preso político saharaui Mohamed Lamine Haddi, del grupo de Gdeim Izik, está condenado a 25 años de cárcel. Cumple la condena en la cárcel de Tifilt 2 (Marruecos). Lleva en aislamiento desde septiembre de 2017, solo, en una celda subterránea. Tiene múltiples dolencias, muchas, producto de las torturas. No hay parte de su cuerpo que no esté enferma. Cada vez se deteriora más sin que le atienda un médico.

La infección de oído que Haddi arrastra desde hace años le está matando. Le supura, le duele y no le deja dormir. Tiene fiebre. Por fin bajó un médico a su celda y determinó que estaba muy grave y que tenía que ser trasladado urgentemente al hospital. No fue automático. Haddi tuvo que solicitarlo en la cárcel y la Administración marroquí condicionó el traslado a que se enfundara el traje de asesino, cosa que los presos políticos saharauis no aceptan porque no son asesinos. Su dignidad no se lo permite, a costa de lo que sea, de su vida.