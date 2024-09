Marcos Ana: «La transición fue un decreto por la impunidad»

28 de septiembre de 2024

«Mi pecado es terrible /

Quise llenar de estrellas /

El corazón del hombre…»

«Decidme como es un árbol»

Decidme como es un árbol,

contadme el canto de un río

cuando se cubre de pájaros,

habladme del mar,

habladme del olor ancho del campo

de las estrellas, del aire

recítame un horizonte

sin cerradura y sin llave

como la choza de un pobre

decidme como es el beso de una mujer

dadme el nombre del amor

no lo recuerdo

Aún las noches se perfuman de enamorados

que tiemblan de pasión bajo la luna

o solo queda esta fosa?

la luz de una cerradura

y la canción de mi rosa

22 años, ya olvido

la dimensión de las cosas

su olor, su aroma

escribo a tientas el mar,

el campo, el bosque,

digo bosque

y he perdido la geometría del árbol.

Hablo por hablar asuntos

que los años me olvidaron,

no puedo seguir

escucho los pasos del funcionario.

Marcos Ana