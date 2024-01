Israel: ¿Quiénes seremos cuando acabe la guerra en Gaza?

18 de enero de 2024

Artículo publicado en el diario israeli Haaretz, el 26 de diciembre de 2023

Han pasado cerca de dos meses y medio y la tristeza no nos abandona, no cesa. Los días son tristes y las noches también. La tristeza se ha instalado en la tierra, desde el río hasta el mar, la oscuridad que nos ha cubierto no ofrece ni siquiera una pequeña rendija por la que se cuele un rayo de luz de entre las nubes. Sólo tristeza. Son días terribles, sin perdón y sin piedad.

Dos tipos de tristeza llenan la atmósfera: La que atraviesa el corazón, aprieta los conductos lagrimales y hace temblar el alma, y la que se hunde lentamente, estrecha las arterias de nuestra existencia y oscurece nuestra conciencia.

El primero es el dolor. Dolor por la pérdida, conmoción ante el horror que aterriza desde el exterior. Las horas frente al televisor y la exposición a las historias de los rehenes y la angustiosa ansiedad de sus familias y la pérdida de los soldados caídos, son como una transfusión de dolor que fluye constantemente en nuestro cuerpo, gotea y gotea y es imposible dejar de consumirlo porque nuestros hermanos y hermanas están entre los asesinados, los caídos y los que sufren en la oscuridad del infierno.

Junto con el voluntariado, las manifestaciones exigiendo la devolución de los rehenes y las donaciones a las comunidades fronterizas de Gaza y a los residentes evacuados, la constante exposición e inmersión en el sufrimiento de las víctimas se considera una expresión de solidaridad. Tenemos que saber, y el conocimiento nos lleva por caminos de gran dolor.

El segundo tipo de tristeza es, en efecto, una toma de conciencia. Una terrible intuición que se filtra lentamente. Intento ahuyentarla por todos los medios, y para evitar los obstáculos que le pongo delante, cambia de forma, de una dura afirmación con un signo de exclamación a un aterrador signo de interrogación: ¿Qué seremos después de la guerra? ¿Qué tipo de sociedad israelí se está formando en la actualidad?

Ver y escuchar las historias de los secuestros y el sadismo de los asesinatos, los abusos y las agresiones sexuales tiene un alto precio. La exposición diaria, durante los últimos dos meses y medio, a las historias de vida de los caídos y a las expresiones faciales de sus padres, cuyo mundo ha sido destruido, nos cambia. El 7 de octubre está sustituyendo a los disturbios árabes de 1929 como el acontecimiento que para nosotros define la imagen del enemigo nacional y la naturaleza de los temores que albergamos.

Mi abuela, que sobrevivió al Holocausto […] y escribió en sus Memorias que el mayor reto ante la extrema inhumanidad era mantener la humanidad.

Inundarnos de horrores garantiza que seguiremos controlados por nuestros miedos. También concreta al nivel de un búnker nuclear la sensación de que tenemos razón. La mayor parte de la razón del mundo. Ya lo dijo el poeta Yehuda Amichai: «Del lugar donde tenemos razón nunca crecerán flores en primavera».

Y realmente, ¿cuál será la imagen de una sociedad que en su infinita y axiomática rectitud mató a decenas de miles, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos? En efecto, fueron asesinados como consecuencia de un crimen horripilante e imperdonable. Y sin embargo. Mi abuela, que sobrevivió al Holocausto tras escapar con su madre y sus hermanas de las acciones en el gueto de Varsovia y se escondió hasta el final de la guerra en áticos y sótanos, escribió en sus memorias que el mayor reto ante la extrema inhumanidad era mantener la humanidad.

¿Qué grabarán en nuestras almas los actos de las últimas semanas: la destrucción de ciudades, pueblos, aldeas y campos de refugiados, la demolición total de barrios residenciales e infraestructuras civiles, el borrado de familias y el dejar huérfanos a cientos, si no miles, de niños?

Los canales de televisión israelíes están dando forma a nuestras percepciones colectivas no sólo por medio de lo que muestran, sino también, y quizás principalmente, por medio de lo que nos ocultan.

¿Cuántas toneladas de frialdad e indiferencia se han instalado en nuestro interior para que convirtamos los rascacielos en polvo, los paseos y las plazas en ruinas y un millón y medio de personas en desplazados que no tienen nada? ¿Hay vuelta atrás de la dureza que hemos decretado en nuestros corazones ante cientos de miles de personas que por culpa de nuestra guerra luchan como animales por trozos de comida, un lugar seguro donde sus hijos puedan recostar la cabeza, medicinas, agua potable y dignidad?

¿Y qué será de una sociedad cuyos medios de comunicación, que le proporcionan información sobre sus actos, se han abstenido durante más de 10 semanas de conceder ni una sola entrevista -¡una sola! – con un residente de Gaza para contar lo que les está ocurriendo; que censuran las imágenes de los niños muertos y las madres llorosas, los niños que matamos y las madres cuyo duelo causamos? Los canales de televisión israelíes están dando forma a nuestras percepciones colectivas no sólo por medio de lo que muestran, sino también, y quizás principalmente, por medio de lo que nos ocultan.

Por eso nos escandaliza que en la Asamblea General de la ONU 153 países exijan un alto el fuego y sólo 10 se opongan; cuando 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad apoyan una decisión que exige el fin de los combates y sólo uno emite un veto; cuando los campus del mundo occidental se convierten en escenario de manifestaciones antiisraelíes.

Los israelíes no ven las horribles imágenes que están sacando a la calle a muchos estudiantes. Sólo ven a políticos, ex militares y personas influyentes en las redes sociales, que incitan abiertamente a la venganza contra todos los gazatíes, a la limpieza étnica e incluso al genocidio.

¿Y cuáles serán nuestros valores políticos después de la guerra, en la que las fuerzas policiales y su ministro kahanista, con el apoyo total del fiscal general, están destruyendo la libertad de expresión política y el derecho de manifestación, y la Corte Suprema hace la vista gorda y a veces incluso les ayuda? Sí, sí, de eso tampoco se informa, salvo en las páginas de Haaretz.

En una serie de decisiones de las últimas semanas, los jueces de la Corte Suprema permitieron a la policía impedir manifestaciones e incluso plantear condiciones para participar en vigilias de manifestación que ni siquiera requieren permiso, plenamente conscientes de que la policía sólo impide un tipo de protestas: aquellas en las que se critica al gobierno y se expresa oposición a la continuación de la guerra.

También a los árabes, digan lo que digan, se les impide participar en actividades de protesta. Esta conducta de los guardianes del orden -los mismos que el bando que se profesa liberal se pasó ocho meses en la calle defendiendo- es tan antiliberal que me atrevo a decir que sería preferible que estos casos sobre impedimento de manifestaciones estuvieran siendo discutidos por los jueces que se sentaban en el banquillo en los años cincuenta.

Es más, si el caso Kol Ha’am, que consagró la libertad de expresión política en la legislación israelí de los años 50, se hubiera planteado ante algunas salas de la Corte Suprema actual, no me gustaría apostar por cómo habrían fallado. Sí, hasta ese punto nos hemos deteriorado.

Y no es que nuestra situación fuera maravillosa el 6 de octubre. Ya entonces, los movimientos fascistas-racistas se habían afianzado en el sistema político israelí. Ya entonces habíamos experimentado 15 años de exacerbación desenfrenada de la incitación contra cualquiera que expresara críticas a nuestro trato a los palestinos y a la política gubernamental respecto al conflicto con ellos.

La bala que mató a Yuval Kestelman, que frustró a los terroristas en Jerusalén, fue cargada por toda la sociedad israelí en la boca del fusil del soldado que deseaba fervientemente grabar una X en la culata de su rifle.

Es lo que ha arrastrado al abismo el valor de la vida humana y, de hecho, ha dado inmunidad a los asesinos de palestinos. Todos nosotros permitimos y financiamos a las bandas criminales del movimiento de asentamientos, que al amparo de la guerra ya han expulsado a 16 empobrecidas comunidades palestinas de sus tierras en Cisjordania, utilizando los métodos que los mayores antisemitas lanzaron contra los judíos en las estepas de Rusia y Ucrania.

Mucho antes del maldito Shabat estábamos en el apogeo de una guerra cultural que el gobierno declaró contra todo lo que irradiara valores humanistas y universales, mientras imponía una agenda ultranacionalista y religiosa. Después del 7 de octubre pareció por un momento que estas batallas se suspendían, porque después de todo, sólo «Juntos venceremos», ¿verdad? Pues no. La propagación de estas heridas supurantes no ha hecho sino acelerarse bajo el patrocinio de la catástrofe y la guerra.

Por eso la cuestión no nos da tregua. Nos golpea en la sien y nos revuelve el estómago. ¿Quiénes seremos después de la guerra? ¿Habrá un lugar aquí después de la guerra para alguien que todavía crea, como Shaul Tchernichovsky, «En el hombre, en su espíritu, un espíritu fuerte», que insista en que en el futuro «traerá la paz. Y una bendición de nación a nación»? ¿Volverá, como prometió Natan Alterman, la melodía que abandonamos en vano?

¿Es cierto, como en la quemante pregunta de Lea Goldberg, que «volverán los días de perdón y misericordia»?

*Fuente: Haaretz