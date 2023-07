Los capitalistas vuelan describiendo círculos en torno a Ucrania 

La guerra está creando enormes oportunidades de beneficio

POR THOMAS FAZI

Hace dos semanas, miles de representantes de empresas y gobiernos de todo el mundo se reunieron en Londres para «apoyar la recuperación de Ucrania«. Pero, ¿fue totalmente altruista la reunión de todas esas élites empresariales occidentales en la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania? Al fin y al cabo, la guerra está creando enormes oportunidades de beneficio.

El año pasado, el gobierno ucraniano subcontrató todo el proceso de «reconstrucción» posbélica a BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos del mundo. Firmaron un acuerdo para «asesorar en el diseño de un marco de inversión, con el objetivo de crear oportunidades para que inversores públicos y privados participen en la futura reconstrucción y recuperación de la economía ucraniana». En febrero también se incorporó J.P. Morgan.

Los dos bancos gestionarán el Fondo de Desarrollo de Ucrania, cuyo objetivo es captar inversiones privadas en proyectos por valor de cientos de miles de millones de dólares en sectores como la tecnología, los recursos naturales, la agricultura y la sanidad. BlackRock y J.P. Morgan prestan sus servicios, pero, como señala el Financial Times, «el trabajo les dará una visión temprana de las posibles inversiones en el país». Las oportunidades son importantes, sobre todo en el sector agrícola: Ucrania alberga una cuarta parte de la chernozem («tierra negra») del mundo, un suelo extraordinariamente fértil, y antes de la guerra era el primer productor mundial de harina, aceite y semillas de girasol, y uno de los mayores exportadores de maíz y trigo.

Desde ciertas perspectivas, la guerra es claramente buena para los negocios: de hecho, cuanto mayor es la destrucción, mayores son las oportunidades de reconstrucción. En Davos este año, Larry Fink, Consejero Delegado de BlackRock, dijo que esperaba que la iniciativa convirtiera al país en un «faro del capitalismo«. David Solomon, Consejero Delegado de Goldman Sachs, también habló alegremente del futuro de Ucrania tras la guerra. «No hay duda», dijo, «de que a medida que se reconstruya, habrá buenos incentivos económicos para el retorno real y la inversión real«.

Viendo oportunidades en medio de la tragedia, 500 empresas mundiales de 42 países ya han firmado el Pacto Empresarial de Ucrania «para ayudar a aprovechar su enorme potencial«, o asegurarse su parte del pastel ucraniano. «La mayoría se mantiene al margen por ahora, dada la amenaza a la seguridad«, informa el FT. «Pero ya hay empresas a punto de entrar, sobre todo en los sectores de la construcción y los materiales, la transformación agrícola y la logística«.

A lo largo de los años, a través de una serie de acontecimientos similares, los gobiernos occidentales y los líderes empresariales no han ocultado su entusiasmo por utilizar el régimen post-Maidán -y ahora la guerra- para alterar radicalmente la economía política de Ucrania. La agenda: abrir el país y hacerlo seguro para el capital occidental transformándolo en una zona económica especial. En su opinión, esta terapia de choque neoliberal debería incluir

«el fortalecimiento de la economía de mercado«, «la descentralización, la privatización, la reforma de las empresas estatales, la reforma agraria, la reforma de la administración del Estado» y «la integración euroatlántica«, así como una «desregulación» generalizada y el recorte de «una legislación laboral obsoleta que da lugar a complicados procesos de contratación y despido, regulación de las horas extraordinarias, etc.«. En resumen, el Consenso de Washington con esteroides.

Podría decirse que este programa lleva en marcha desde mediados de los noventa, cuando Occidente utilizó los préstamos condicionados del FMI para imponer a Ucrania, al igual que hizo con Rusia, una serie de reformas radicales orientadas al libre mercado que paralizaron la economía. Como ha señalado el economista indio Prabhat Patnaik, el FMI desempeñó un papel clave en la precipitación de la crisis de 2014:

El entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, se negó a aceptar las exigencias del FMI de que recortara los salarios, redujera drásticamente el gasto social y pusiera fin a las subvenciones al gas para integrarse en la UE, y se dirigió en cambio a Rusia en busca de un acuerdo económico alternativo. Este fue el telón de fondo de las protestas de Euromaidán, respaldadas por Occidente, y, finalmente, del cambio de régimen de 2014.

Después de 2014, la agenda económica de Occidente se intensificó una vez más. Hacía tiempo que las multinacionales occidentales habían puesto sus ojos en la enorme riqueza agrícola de Ucrania, pero la moratoria de 2001 sobre la venta de tierras a extranjeros siempre había representado un obstáculo para la privatización desenfrenada. Cuando los gobiernos posteriores a Maidan recurrieron de nuevo al FMI en busca de financiación, la ayuda se condicionó a una serie de reformas agrarias que permitieran finalmente a las empresas extranjeras adquirir vastas extensiones de las tierras de cultivo del país. En la serie de televisión de 2015, Siervo del pueblo -protagonizada por Zelenskyy en el papel del presidente ficticio, Goloborodko-, se rechazan las condiciones exigidas por el FMI para un nuevo préstamo y se expulsa a la delegación occidental. Pero en la realidad, las cosas fueron bastante diferentes. En 2020, Zelenskyy cedió a las exigencias del FMI y finalmente derogó la moratoria.

«Los intereses de la agroindustria y los oligarcas serán los principales beneficiarios de esta reforma«, afirma Olena Borodina, de la Red Ucraniana de Desarrollo Rural. «Esto no hará sino marginar aún más a los pequeños agricultores y corre el riesgo de separarlos de su recurso más valioso«. Sin embargo, el Banco Mundial apenas pudo contener su entusiasmo: «Se trata, sin exagerar, de un acontecimiento histórico«.

Aunque la nueva ley no entrará en vigor hasta el año que viene, las empresas agrícolas de EE.UU. y Europa Occidental ya han comprado millones de hectáreas de tierras de cultivo ucranianas, y al parecer 10 empresas privadas controlan la mayor parte.

A medida que la guerra ha hecho estragos, los llamamientos de Occidente a favor de «reformas estructurales» en Ucrania no han hecho más que intensificarse. A mediados de 2022, el Center for Economic Policy Research (CEPR), un influyente think tank europeo, publicó un informe, Macroeconomic Policies for Wartime Ukraine (Políticas macroeconómicas para una Ucrania en tiempos de guerra), en el que sostenía que el objetivo de Ucrania debía ser «llevar a cabo una amplia desregulación radical de la actividad económica«. Y lo que es aún más preocupante, según el observatorio económico del Instituto Oakland, la ayuda financiera occidental «está siendo utilizada como palanca por las instituciones financieras para impulsar la reconstrucción de posguerra hacia nuevas reformas de privatización y liberalización«. La Unión Europea, por ejemplo, dejó claro que la decisión del bloque de suspender el pago de intereses sobre los préstamos de Ucrania sólo se activaría si se «cumplían los prerrequisitos políticos» con respecto a las reformas laborales, por ejemplo, y la privatización de activos estatales.

No fue ninguna sorpresa, por tanto, que el año pasado el gobierno ucraniano adoptara una legislación de guerra para recortar severamente la capacidad de los sindicatos de representar a sus miembros. Concedió a los empresarios el derecho a suspender unilateralmente los convenios colectivos y eximió de hecho a la gran mayoría de los empleados de la legislación laboral ucraniana: un dramático retroceso para los trabajadores, pero una bendición para el capital mundial. Los gobiernos occidentales han consentido en silencio las reformas y, de hecho, documentos filtrados de 2021 indican que el Reino Unido, a través de su brazo de ayuda al desarrollo, UK Aid, y de su embajada en Kiev, estaba financiando a consultores para ayudar al gobierno ucraniano a vender las reformas del mercado laboral a la población.

A medida que el gobierno ucraniano ha simplificado y acelerado la privatización de las empresas estatales, Zelenskyy parece haber hecho todo lo posible para expresar de forma similar la «apertura» del país al capital occidental. El pasado septiembre, inauguró virtualmente la Bolsa de Nueva York, haciendo sonar simbólicamente la campana a través de una transmisión de vídeo. Aprovechó la ocasión para presentar «Advantage Ukraine«, la nueva iniciativa de inversión de su gobierno (que cuenta con otra empresa británica, WPP, para su comercialización). Zelenskyy afirmó que su país estaba «abierto a los negocios«, es decir, a que las empresas extranjeras vinieran a explotar sus recursos y su mano de obra barata. «Comprometí a mi administración a crear un entorno favorable a la inversión que hiciera de Ucrania la mayor oportunidad de crecimiento en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial«, escribió en el Wall Street Journal. Como era de esperar, el presidente del Grupo NYSE, Lynn Martin, acogió con entusiasmo la decisión de Ucrania de ofrecer «un acceso sin trabas al capital«.

En enero de este año, dirigiéndose a los participantes en la reunión de la Asociación Nacional de Cámaras Estatales, Zelenskyy describió las empresas estadounidenses como la «locomotora que volverá a impulsar el crecimiento económico mundial«. Nadie culparía a Zelenskyy por elegir el menor de dos males en este caso: Los bancos occidentales frente a los tanques rusos. Sin embargo, la triste realidad es que, aunque su país logre revocar la invasión rusa, el futuro que le espera a Ucrania no es necesariamente el de la soberanía y la autodeterminación, sino, con toda probabilidad, el de la tutela económica occidental.

*Fuente: Unherd

