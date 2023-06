La historia de Jorge Salvo, la cuarta víctima de trauma ocular que se quita la vida 

El 19 de enero del 2020 la vida de Jorge Salvo (27) cambió para siempre luego de que en una manifestación en Plaza Baquedano un carabinero a no más de 30 metros le disparó una bomba lacrimógena a la cara.

“De ahí se me nubló la vista. No veía por los gases lacrimógenos que había en el ambiente. Nadie veía nada. Lo único fue con los ojos cerrados sentir un hombro y pedir ayuda”, relató al medio la Voz de Maipú en una de las conmemoraciones del estallido social.

Un trauma ocular que provocó un cambió irreparable en su día a día. Desde caminar, ir a la feria o servirse una taza de café, y que retrata el abandono del Estado con las víctimas oculares en el estallido social. “Ningún órgano estatal me ha contactado”, afirmó en esa entrevista.

“Yo me levanto en las mañanas, me lavo la cara y veo que no tiene ojo. Es una costumbre que hago día a día. Me pusieron una prótesis en la UTO, pero igual cuando no tengo la prótesis que es prácticamente idéntica al ojo derecho, me veo y no veo que soy yo. No me veo a mí. No es mi cara, transformaron mi cara. La amputaron”,