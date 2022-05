Rusia anuncia la rendición del líder del batallón nacionalista Azov y la liberación completa de la planta Asow-Stahl 

Publicado:

20 may 2022 18:45 GMT

El militante fue sacado de la planta en un vehículo blindado especial «debido al odio de los residentes de Mariúpol y al deseo de la gente de masacrarlo por numerosas atrocidades».



Todos los militantes del batallón nacionalista Azov bloqueados en la planta siderúrgica Azovstal, en Mariúpol, se rindieron, anunció este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«El territorio de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol, donde un grupo de militantes ucranianos del grupo nazi Azov estaba bloqueado dentro desde el 21 de abril, ha sido completamente liberado«, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.



«Las instalaciones subterráneas de la planta, en las que se escondían los combatientes, quedaron bajo el control total de las Fuerzas Armadas rusas«, enfatizó el vocero.

Además, precisó que, en total, desde este lunes han depuesto las armas y se han rendido 2.439 combatientes del Azov y militares ucranianos que se encontraban parapetados en la planta.

Entre ellos está el comandante del batallón Azov, Denís Prokopenko. Según afirma el Ministerio de Defensa ruso, «debido al odio de los residentes de Mariúpol y al deseo de la gente de masacrarlo por numerosas atrocidades, fue trasladado del territorio de la planta en un vehículo blindado especial».

También se rindió Serguéi Volynski, apodado ‘Volyna’, comandante de la 36.ª brigada de marines de la Armada ucraniana, también bloqueado en Azovstal. Ha participado en el conflicto de Donbass desde 2014.



Los atrincherados en Azovstal empezaron a rendirse en masa este lunes, luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia anunciara haber acordado evacuar a sus combatientes heridos. Ese mismo día, en el área se rindió el primer gran grupo de nacionalistas ucranianos, compuesto por 265 personas, entre los que había 51 heridos graves. Este 20 de mayo se ha rendido el último grupo, compuesto por 531 militantes.

*Fuente: Actualidad RT

Rusia no ha informado todavía acerca de la composición de la lista de prisioneras que ha hecho en los terrenos de la plata siderúrgica de Asow-Stahl, pero algo se ha filtrado, como lo muestra este Twitter que ya circula por el mundo: entre los rendidos, se ve a un ex-almirante norteamericano:

Die 🇺🇸💩FAULIGEN FISCHE sie zappeln nun im Netz: US-Admiral Eric Olson (hoch dekorierter Spezialoperation Chief), geboren in Tacoma, USA, wurde in Azovstal, 🇺🇦Mariupol, in Gewahrsam genommen. 🤣 pic.twitter.com/jznbBGlx4c

— Jens JAHR – SENIOR-PATRIOT (@JensJahr) May 16, 2022