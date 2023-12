Rusia libera Márinka, la ciudad estratégica en la defensa de Donetsk

Imagen superior: El mapa muestra la ubicación geográfica de Márinka. Esta victoria es tan profunda como la liberación de Bajmut. No es sólo un punto de inflexión en esta guerra, es el punto de no retorno.

25 de diciembre de 2023

Luego de la consumación del Golpe de Estado del Maidan el 21 de febrero del 2014, la mayoría de los ciudadanos del este de Ucrania, se levantaron rechazando el Golpe y haciendo resistencia a las fuerzas golpistas. Así comenzó una guerra civil entre fuerzas golpistas y fuerzas que defendían el orden constitucional de Ucrania.

A quienes nieguen o no crean que se trató de un Golpe de Estado, les recordamos lo que Victoria NUland dice publicamente acerca de la participación de EE.UU. en la política ucraniana, meses antes, el 2013: «Hemos invertido 5.000 millones de dólares para rescatar la democracia en Ucrania«:



Los golpistas movilizaron todas sus fuerzas para doblegar a las regiones rebeldes que se oponían a aceptar como gobierno a las fuerzas neofacistas que habían tomado el poder. Se trataba de regiones en que la mayoría de la población es de origen ruso, desde siglos. Y así comenzó una guerra, a la cual Rusia trató de ayudar a poner fin, y a través de trabajo diplomático logró convencer a Alemania y Francia de negociar una salida pacífica, la que, en líneas gruesas, preveía que esas regiones pudieran organizar una suerte de gobiernos regionales, para tratar los principales problemas de su población en forma autónoma pero supeditados al gobierno central en Kiev. Así se firmaron los 2 «Acuerdos de Kiev».

El primer acuerdo (5 de septiembre de 2014) fijó una línea que separaba el territorio de Ucrania en dos, para impedir el enfrentamiento armado. Abajo pueden ver el mapa que muestra esa líneas divisorias:

Marinka era una pequeña ciudad, de unos 10.000 habitantes, en las afueras de Donetzk. La línea divisoria entre los bandos en conflicto dejó a Márinka en «territorio» bajo el poder del gobierno central.

El año 2021, la ex Canciller alemana, Angela Merkel confesó que ella y Hollande, presidente de Francia, habían firmado los «Tratados de Minsk», sólo para ganar tiempo, para que Ucrania se organizara y desarrollara militarmente. Y, por supuesto, en esos 8 años (2014 al 2022) en las zonas próximas a la línea de separación de ambos bandos, se comenzaron trabajos intensivos de construcción de instalaciones militares de alta resistencia y profundidad para servir a la guerra que estaban preparando, bajo la asesoría y dirección de especialistas de la OTAN.

Esa es la razón que explica la dificultad para avanzar en algunas zonas en que era indispensable hacerlo. Desde Márinka, por ejemplo, se ha estado bombardeando sistemáticamente, día tras día, zonas de vida civil de la ciudad de Donetzk hasta hace pocos días. Pero, les ha llegado el último día. A las tropas del gobierno Kiev, armadas, dirigidas y coordinadas por oficiales de la OTAN les llegó el día de la derrota y las tropas de la República Popular de Donetzk, les ha llegado la paz.

Así ha quedado Márinka, luego de casi 2 años de combates:

#EXCLUSIVO de RT Imágenes de la ciudad de Márinka, en la República Popular de Donetsk, tras ser liberada por las tropas rusas pic.twitter.com/4A6iWGh9S9 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 25, 2023

He aquí un artículo acerca de lo vivido hoy 25 de diciembre de 2023:

Lágrimas de alegría: Los civiles de Donetsk celebran la liberación de Maryinka

El corresponsal de Sputnik Russell Bentley (@TXDPR) explicó que durante años, el ejército ucraniano utilizó Maryinka como plataforma de lanzamiento clave para los ataques con drones y artillería contra Donetsk. Ese reino del terror ha llegado por fin a su fin.

«Esta victoria es personal para mí y para mi familia: mi mujer y su familia son de Petrovsky, mi mujer y yo vivimos allí durante tres años antes del comienzo del OMU, pero nos trasladamos al centro de la ciudad debido a los intensos bombardeos hace unos dos años. Nuestra casa en Petrovsky ha resultado dañada tres veces por los bombardeos, no directamente, sino por proyectiles de artillería pesada que cayeron a menos de 100 metros de nuestra casa varias veces. Tuvimos suerte. Algunos de nuestros vecinos cercanos murieron. Mucha gente nunca entendió que el distrito Petrovsky estaba más cerca de los nazis en Maryinka que del centro de la ciudad de Donetsk.

Tengo amigos íntimos entre los que liberaron Maryinka, y un gran amigo que murió en el esfuerzo, y no vivió para ver la tarea completada. Y no estaba solo. No hay victoria sin sacrificio, y se hicieron grandes sacrificios para alcanzar este punto de inflexión fundamental en la guerra. Y no nos equivoquemos, aunque a menor escala, esta victoria es tan profunda como la liberación de Bajmut. No es sólo un punto de inflexión en esta guerra, es el punto de no retorno.

Esta noche hay lágrimas de alegría en Petrovsky. En los dos últimos meses se ha producido una importante escalada de ataques dirigidos específicamente contra la población civil de la zona, que se han cobrado un elevado número de víctimas, tanto físicas como espirituales. Esos ataques disminuirán ahora, y aunque no hay un camino fácil por delante, la liberación de Maryinka es un gran paso hacia la derrota de los nazis en Avdeevka, y la eventual liberación y desnazificación de Ucrania».

Lo que los grandes medios de comunicación callan, ocultan o tergiversan es que la vida sigue adelante y lo ayer destruído hoy es vuelto a reconstruir, más hermoso y más libre:

En la actual Mariupol (libre de los UcroNazis) siguen las buenas noticias, Denis Pushilin, jefe en funciones de la República Popular de Donetsk, inauguró el primer jardín para niños y niñas planificado como parte de la reconstrucción de la nueva ciudad de Rusia. ¡Felicidades! pic.twitter.com/Fyuyx9W5qx — Roy Lugo (@Zroy34) May 4, 2023