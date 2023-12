Sáhara: Porque los Presos Políticosno tienen Navidad.

25 de diciembre de 2023

Hace poco acudió por primera vez a la cita de los lunes un amigo de la causa saharaui. Me explicó que nos tenía en el pensamiento, pero que trabajaba y no podía venir. Y ese lunes libraba. Me ilusionó pensar que habrá otros como él, que, aunque no estén, sí asumen nuestra propuesta de lucha en la forma de concentraciones sistemáticas frente al Ministerio de Exteriores, responsable de la ocupación marroquí.

Así que, fieles a nuestra consigna, el lunes 25 también estuvimos en la plaza de la Provincia, de 12,30h a 13,30h, con nuestras fotos de los presos y nuestra pancarta, pidiendo al ministro que actúe por la libertad de los presos políticos saharauis.

Venid si podéis. Da tiempo a comer con la familia.

Porque los Presos Políticos no tienen Navidad.

¡Libertad a los Presos Políticos saharauis!