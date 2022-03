Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 1 de marzo de 2022 

El Mostrador



28 de febrero 2022.

Presidenta del Senado indica que este miércoles se discute el proyecto de salida de Rojas Vade de la CC y lo instó a renunciar

«A esta altura, que él vuelva, una persona que le mintió no solo a sus pares sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano que lo que debiera hacer es el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional», criticó Rincón.

Caso Rojas Vade: Giorgio Jackson dice que próximo gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto que permite renuncia de convencionales

Nosotros estamos por favorecer que esa habilitación legal y constitucional pueda hacerse efectiva y pueda tramitarse con la mayor celeridad posible», señaló Jackson, en referencia al caso del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien manifestó su intención de volver a asistir al órgano constituyente. Esto, luego de meses de haber reconocido que no padece cáncer.

1 de marzo 2022.

Logan, Garín y Harboe: los constituyentes que superaron el 60% de asistencia remota a las sesiones del Pleno de la Convención

Según los datos abiertos de la Convención, al menos 3 constituyentes han asistido de manera remota a más de 35 sesiones plenarias: Rodrigo Logan (48), Renato Garín (38) y Felipe Harboe (37). Los tres, eso sí, tienen 100% de asistencia a dichas sesiones y defendieron ese punto ante la consulta de El Mostrador. En el caso del exsenador Harboe, también aparecía en un estudio anterior como el constituyente que menos votó durante el primer mes de la CC, algo que en su momento justificó por la cuarentena que tuvo en el contexto de la pandemia, cuando aún no estaba implementado el sistema de voto a distancia. Sobre las 30 asistencias remotas se cuentan también los convencionales Carol Bown (31), Patricia Labra (32), Margarita Letelier (32), Tammy Pustilnick (32) y Hernán Velásquez (34). En cuanto a las inasistencias, quienes registran 5 o más son la machi Francisca Linconao, Teresa Marinovic y Bessy Gallardo. Las altas asistencias remotas no pasan inadvertidas y hay conciencia de ello en los distintos colectivos políticos, que reconocieron que el debate más profundo se da –precisamente– en el marco de las sesiones plenarias, resultando claves las reuniones a veces improvisadas, las conversaciones de pasillo y el reconocimiento de liderazgos e interlocutores en otros sectores de la CC, con quienes conversan en los recesos principalmente. Es en el Pleno cuando en gran parte, además, se han zanjado las propuestas de norma constitucional emanadas desde las diferentes comisiones y que ya han ido pasando al borrador de la nueva Constitución, por lo que el debate y los acuerdos en ese ámbito son irremplazables, según varios constituyentes, quienes recordaron los resultados de algunas votaciones, en donde fue posible destrabar nudos para alcanzar el quórum de 2/3 en algunas propuestas más complejas.

El complejo diseño del régimen político

No habrá un sistema político que nos permita estabilidad y procesar demandas sociales, si no se detiene nuestra vocación a la fragmentación política, sobre todo en la izquierda. Necesitamos partidos fuertes. No pueden ser equivalentes partidos y movimientos políticos o sociales. Una cuestión es la renovación y otra la atomización. Ya se cometió el error en las negociaciones de 2014 y 2015 sobre el sistema electoral y financiamiento, donde se terminó favoreciendo la división continua de los partidos. No habrá gobiernos regionales ni nivel central que resuelvan los problemas si no tenemos un sistema de partidos fuerte y moderado en su número, que permita a los ejecutivos arribar a acuerdos y no estar en permanente conformación y disolución de mayorías.

Cuando un familiar vuelve a casa después de un siglo: el retorno del moai Tau para el pueblo Rapa Nui

El hecho además ocurre en un momento especial, ya que, en el marco de la Convención Constitucional, el Pleno aprobó la semana pasada un artículo que indica que «los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos». «Queremos que nuestros ancestros vuelvan a Rapa Nui, a estar aquí con nosotros, convivir con ellos y adquirir de ellos el ‘mana’ (‘poder’, ‘fuerza’), que nosotros valoramos muchísimo, que es un valor espiritual, que afecta positivamente a la comunidad toda», expresa el alcalde de la isla, Pedro Edmunds. La salida de las obras y restos óseos fue sin consulta ni conocimiento ni consentimiento del pueblo Rapa Nui, casi a hurtadillas en varios casos, cuenta Pamela Huke, presidenta del grupo de las mujeres sanadoras Papa Ra’au. Un moai no solo está vinculado a un proceso de enterramiento, sino también a algunos de los clanes de la isla, en sitios que para los isleños además son sagrados. «Esa cultura está viva, esa conexión aún existe», explica la convencional Tiare Aguilera.

Nueva Constitución: fin a la mercantilización del agua

Hoy escribimos una nueva Constitución y el tema del agua resulta ineludible. Ante la escasez debemos tomar decisiones que afectan intereses particulares en pos del bien común y quien dice lo contrario es aquel que debe ceder sus excesivos privilegios, ya que cualquier solución real a la crisis que enfrentamos implica reducir y redistribuir el consumo de agua por sobre su acaparamiento.

Diez contrapuestas institucionales amarillas

He intentado abordar con contrapropuestas 10 ámbitos problemáticos de lo abordado en la Convención… solo hasta ahora. Basta con que dos o tres de estos problemas no se resuelvan, para que quede el desparramo. No estoy siendo terrorista ni catastrofista, sino realista. Es evidente que el nuevo Congreso, a partir del 11 de marzo, comenzaría en ese caso a «destazar» el borrador constitucional. Podría ser una carnicería política que dure años, sumiendo al país en la inestabilidad e incertidumbre institucional y, por cierto, con el colapso de la inversión y el empleo. Todo porque 100 convencionales, sin duda respetables, sin duda electos limpiamente, decidieron «darse un gustito» aprovechando que la coyuntura les dejó la cancha virtualmente libre… al interior del recinto, mas no afuera del mismo.

28 de febrero 2022.

Piñera nomina a Stephany Griffith-Jones para el consejo del Banco Central

La economista, quien fue parte del equipo económico asesor de la campaña del Presidente electo, Gabriel Boric, ya ha asesorado bancos centrales y gobiernos como el chileno, Reino Unido, Suecia y Brasil, entre otros.

«Que venga y renuncie»: Rincón niega impedimento de Rojas Vade por inacción del Senado

La presidenta del Senado respondió a los comentarios de la presidenta de la Convención Constitucional sobre la responsabilidad de la Cámara Alta para impedirle al constituyente Rojas Vade renunciar a su cargo. El exrepresentante de la Lista del Pueblo afirmó que este martes volvería a ejercer sus funciones.

Camila Vallejo pide a Rodrigo Rojas Vade “mantenerse al margen” de la Convención

Luego que el aún constituyente Rodrigo Rojas Vade anunciara que regresará al trabajo de la Convención tras meses fuera, la futura ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, le solicitó restarse del proceso constituyente. “Está fuera de los límites de la ética”, argumentó.

2 de febrero 2022.

Consulta indígena de la Convención Constitucional es hasta este 4 de marzo

Pueden participar todas las comunidades y asociaciones indígenas de los diferentes pueblos reconocidos en Chile en espacios presenciales autoconvocados, así como también de forma individual y colectiva con asistencia virtual a través de la plataforma

Giorgio Jackson se reunirá hoy con Mesa Directiva de la CC: «Queremos favorecer y facilitar todo lo que sea necesario y lo que esté a nuestra disposición»

«Esa va a ser nuestra predisposición, es un mandato que tenemos desde las distintas áreas de gobierno, así que esperamos poder aportar con eso», destacó Jackson.

Caso Rojas Vade: Proyecto que permite renuncia de convencionales se votará el miércoles en el Senado

«Si le preocupa tanto el tema, emplazamos al convencional Rodrigo Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la Convención y renuncie. Debió preocuparse cuando postuló, porque mintió a sus electores”, expresó la presidenta del Senado, Ximena Rincón.

1 de marzo 2022.

Rojas Vade anuncia su reintegración a la Convención y la mesa insta al Senado a ponerle urgencia a los mecanismos de renuncia

Mediante una carta a la mesa directiva el convencional anunció su regreso a la Convención, argumentando responsabilidad y compromiso con su distrito y apuntando sus dardos al proyecto de ley que lleva meses paralizado en el Congreso que permitiría una renuncia formal. No obstante, su reincorporación fue rechazada transversalmente por los integrantes del espacio constituyente.

28 de febrero 2022.

José Ancan: “No porque seamos un Estado plurinacional, significa que vamos a poner en duda la conformación de la ciudadanía chilena”

El subdirector de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, José Ancan, conversó con The Clinic sobre las amenazas a las distintas lenguas de pueblos originarios presentes en Chile, luego del reciente fallecimiento de Cristina Calderón, señalada por los medios como la última hablante Yagán. En su visión, una lengua no está muerta mientras exista la voluntad de las personas de revitalizarla. Además, dijo, entre los descendientes yaganes “hay una comunidad muy organizada y que está con mucha energía por revitalizar su cultura y su lengua”. Asimismo, habló sobre el proceso constituyente y las vías para la conformación de un Estado plurinacional.

28 de febrero 2022.

Boletín diario: ¿Qué pasó este lunes 28 de febrero en la Convención Constitucional?

La Convención se enfrenta al eventual retorno del convencional Rojas Vade, quien informó que retomará sus funciones a partir de mañana. En la mañana, cuatro comisiones sesionaron para someter sus normas a votación en particular y por la tarde la Mesa Directiva recibió al futuro ministro Giorgio Jackson para dialogar sobre el rol del próximo gobierno en el proceso constituyente.

