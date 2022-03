Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 2 de marzo de 2022 

El Mostrador

1 de marzo 2022.

Pleno de la Convención aprueba reforma al reglamento y considerará los sábados como día hábil

Francisco Troncoso

Con la aprobación de una serie de modificaciones al reglamento interno de la CC, el día sábado será considerado como hábil para la presentación de indicaciones, y además serán considerados dentro de los plazos de entrega de informes. También limitaron la posibilidad de solicitar votación separada de algún informe en la votación en general.

Cámara de Diputados y Diputadas aprueba proyecto que busca acercar los locales de votación con los domicilios para el plebiscito de salida de la nueva Constitución

Una de las situaciones que animó a presentar esta reforma fueron los problemas en el transporte que sucedieron durante la segunda vuelta presidencial en diciembre de 2021. El parlamentario falangista precisa que ahora “además de regir el voto obligatorio, va a regir esta nueva normativa que obliga al Servel a asignar el local de votación más cercano al domicilio, de manera tal de evitar las bochornosas imágenes que vimos, sobre todo en la segunda vuelta presidencial, con filas de gente esperando transporte público en las ciudades, las localidades rurales, mucha gente que tenía que caminar kilómetros para poder ejercer el derecho a sufragio”.

2 de marzo 2022.

La madre de todas las batallas: informe de Comisión de Medio Ambiente anticipa intensos debates en el Pleno de la CC

Nicole Martinez

El Pleno de la Convención Constitucional votará este jueves en general, y el viernes en particular, el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, que contiene 38 artículos y 2 disposiciones transitorias, de los que al menos 7 puntos podrían desatar la controversia. Algunos de estos están cruzados por el reconocimiento de derechos de pueblos originarios, iniciativa que ha causado polémica en todos los informes de comisiones. Junto a esto, algunos colectivos del órgano constituyente están preocupados por el principio que concede un reconocimiento a la naturaleza y los animales no humanos como sujetos de derecho. En la señalada comisión reconocieron que ciertos artículos podrían tener trabas en cuanto a redacción, por lo que desdramatizaron el hecho de que algunos vuelvan a esa instancia para ser perfeccionados. La mayor tensión, eso sí, no estaría en este informe de Medio Ambiente sino en el segundo, el que incluye el derecho al agua, además de articulados relativos al recurso hídrico, donde para algunos podría reaparecer la presión sobre la CC por parte de grupos de interés, como empresas y mineras.

Sanitarias reaccionan ante iniciativa constituyente que busca estatizar el sector: «Es como retroceder 30 años»

Cristian Miranda

La iniciativa, presentada por la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Carolina Vilches, y patrocinada por otros pares de su colectivo, afirma que «es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red” y que la “prestación” de estos servicios sanitarios quedaría en manos del Estado, “se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley”. Esto encendió las alarmas en el sector, desde donde advirtieron que era una mala idea. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), que agrupa a las principales compañías sanitarias privadas de Chile, planteó sus reparos. Si bien parten comunicando que «la iniciativa también establece el deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento para las actuales y futuras generaciones», advierten que «nos parece que las propuestas de estatización de las empresas no abordan el problema principal actual ni el tremendo desafío futuro que nos impone el Cambio Climático para seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas».

El Estado regional se ajusta y ¡avanza!

Claudio Gómez Castro

Entre los aspectos más destacados de las nuevas propuestas normativas, cabe destacar una nueva definición de territorio y maritorio, la estructura orgánica de la Región Autónoma, las atribuciones de las instituciones básicas de la región, la relación entre el nivel central y su presencia en la región, así como también el reparto de competencias entre las entidades locales y el nivel nacional.

Estatización de los servicios sanitarios: ¿necesario para Chile?

Juan Eduardo Saldivia

En el contexto de la mayor sequía que ha enfrentado nuestro país en su historia y de desertificación creciente, lo propuesto por la Comisión, ¿sirve de algo?, ¿habrá más agua disponible por el solo hecho de que la provisión de los servicios deba ser realizada exclusivamente por organizaciones comunitarias o por entidades públicas?

¿Borde costero o zona costera? ¿Rigidez o variabilidad?

Carolina Martínez y Diego Urrejola

El borde costero no tiene un ancho mayor a 200 metros, lo cual deja fuera de protección a los humedales costeros, los campos dunares y, también, parte de la playa trasera, ecosistemas que protegen del oleaje de tormentas, de la erosión y de tsunamis. En definitiva, Chile no cuenta con una figura legal de protección para su costa, sino que existe solo para el borde de ella.

El Desconcierto



1 de marzo 2022.

Comisión de la Convención descarta “Congreso Unicameral” y aprueba “Cámara Territorial”

La semana pasada los diversos sectores políticos de la instancia acordaron proponer un “Consejo Territorial”, sin embargo, la iniciativa finalmente aprobada es una Cámara con atribuciones legislativas.

Rojas Vade cambia de opinión: No asistiría a la Convención y esperará resolución de Senado

Luego de haber anunciado que retomaría sus funciones este martes, causando profunda molestia en la izquierda y la derecha, Rodrigo Rojas Vade habría cambiado de opinión y no se presentaría, ni presencial ni telemáticamente, aguardando la resolución del Senado por su caso

Diego Schalper pidió quitar “fuerza moral” a la Convención y “atrofiar” gobierno de Boric

El secretario general de RN, diputado Diego Schalper, se transformó rápidamente en tendencia, luego de las críticas que recibió tras una nota de un diario, donde se le acusó de azuzar a parlamentarios y convencionales de su partido para provocar desprestigio en la Convención Constitucional y “atrofiar” al gobierno de Gabriel Boric.

Senado votará este miércoles la reforma que sentenciará el futuro de Rodrigo Rojas Vade

Luego del revuelo que causó la reaparición del aún convencional Rodrigo Rojas Vade, ante lo que él manifiesta su imposibilidad de renunciar a su cargo, el Senado decidió que votará este miércoles el proyecto de reforma que sentenciará su futuro.

Los peligros del reverso reaccionario y autoritario de la politización

Roberto Fernández Droguett

Resulta fundamental mantener esta politización democratizadora y contener las expresiones reaccionarias que buscan mantener el orden social de las últimas décadas y frenar los intentos de transformación social y política en curso. En este sentido, la defensa de la Convención Constitucional (más allá de sus alcances y limitaciones), la exigencia al nuevo gobierno de una defensa activa e irrestricta de los derechos humanos, y sobre todo la movilización en las calles, son tareas imprescindibles no solamente para mantener vivos la politización democratizadora y el espíritu de la revuelta sino también para frenar tendencias que llevan al fortalecimiento del autoritarismo, la ultra derecha y el fascismo en sus distintas versiones.

El Ciudadano

1 de marzo

Convención Constitucional: El derecho de los y las adultos mayores a una vida digna debe ser materia constitucional y garantizada por el Estado

La pandemia actual ha tocado con especial furor a las personas adultas mayores debido a condiciones de precariedad en términos de pensiones y de infraestructuras específicas de cuidados para hacer frente a los desafíos de la existencia humana en sociedades donde las desigualdades sociales campean e imponen un vivir de sufrimientos e incertidumbre para algunos, y de confort para otros. Y los fenómenos extremos resultado del cambio climático como las canículas o los fríos intensos, afectan de manera particular a las personas mayores.

Comisión de Sistema Político de la Convención aprobó artículo que crea el Congreso Plurinacional : Se eliminó el término «unicameral»

“Lo que define un sistema como uni o bicameral no es la palabra, es el todo orgánico y los órganos y atribuciones del sistema. Vamos a poder definirlo cuando tengamos todas las indicaciones aprobadas. Sí hay un camino que se está adelantando: eliminamos el concepto de unicameral y también se aprobó una cámara territorial, pero para hablar de uni o bicameralismo tenemos que esperar el final”, sostuvo Rosa Catrileo (pueblo mapuche), coordinadora de la comisión.

Convocan a un encuentro en las afueras de la Convención para que el pluralismo jurídico esté en la nueva Constitución

La convocatoria es para este miércoles 2 de marzo a las 18 horas en las afueras del ex Congreso, en Compañía con Bandera

Interferencia

2 de marzo

Estos son los artículos revisados por la Comisión de Sistemas de Justicia que el Pleno vota hoy

Camila Higuera

A continuación la propuesta de articulado mejorado presentado por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional que se delibera y somete a votación esta jornada. También hoy podría ponerse a prueba la viabilidad de los plebiscitos dirimentes.

The Clinic

1 de marzo 2022.

Tensión con el Senado y el insospechado retorno de Rojas Vade: ¿Debe el gobierno de Boric incidir en la Convención?

Felipe González

La voluntad de Rodrigo Rojas Vade de reintegrarse a la Convención Constitucional gatilló la primera ocasión en que el futuro Ejecutivo se pronunció respecto a la interna del órgano constituyente. Sumado a las voces de los senadores socialistas que han apuntado al gobierno entrante para que abogue por la mantención de la Cámara Alta en la propuesta de nueva Constitución, pone sobre la mesa una inquietud que marcará los primeros meses de la próxima administración: ¿Debe el gobierno de Boric encauzar el camino hacia el Plebiscito de Salida? Analistas y expertos electorales se la juegan ante la compleja disyuntiva.

EXCLUSIVO. Rodrigo Rojas Vade y la posibilidad de regresar a la CC: “Sólo depende de los parlamentarios y se supone que todos quieren que renuncie”

Por primera vez desde septiembre, cuando confesó que no padecía de cáncer, Rodrigo Rojas Vade accedió a una breve conversación con The Clinic. En ésta, insiste en que la responsabilidad sobre su salida de la Convención recae sobre el Senado y plantea: “Todos los políticos que me han exigido renunciar deberían apoyar el proyecto de ley para que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados”.

Columna de Agustín Squella: Estrechez de la razón

Agustín Squell

Más que la torpeza, es la falta de reflexividad lo que está complicando hoy al mundo y al país, con muchísimas personas presumiendo de sus convicciones antes que de sus ideas y alardeando de sus identidades colectivas antes que de su propia individualidad.

La Neta

1 de marzo 2022.

Boletín diario: ¿Qué pasó este martes 1 de marzo en la Convención Constitucional?

Marzo empezó con la Convención trabajando a todo motor. En la mañana sesionaron seis comisiones y en la tarde hubo una sesión plenaria, donde se aprobaron tres propuestas de la Mesa. Una de ellas es sobre su próxima salida territorial, que será a la Región de Antofagasta durante la tercera semana de mayo. Aquí te contamos todos los detalles.

