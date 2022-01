Austria-Covid: El Tribunal Constitucional pide a los ministros cifras reales y pruebas de la pandemia 

29 de enero de 2022

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Freyung 8, 1010 Viena

V 11/2022-4

Ministro Federal de Asuntos Sociales y Sanidad,

Cuidado y protección del consumidor

Stubenring 1

1010 Viena

1. En el citado procedimiento de revisión de la ordenanza, se solicita la siguiente información antes del 18 de febrero de 2022, también de cara a una posible vista oral:

En los expedientes de ordenación de las ordenanzas emitidas sobre la base del COVID-19-MG, se hace referencia en particular a las cifras de personas hospitalizadas en relación con el COVID-19 en unidades normales o de cuidados intensivos, así como a las cifras de personas fallecidas.

Según un informe – es sólo un ejemplo- del diario «Die Presse» del 11 de octubre de 2021 («Vacunados también llegan al hospital: ¿funciona la vacuna de verdad?»), y de acuerdo con la información oficial, los pacientes, «por ejemplo, si están en cuidados intensivos debido a una insuficiencia renal y resultan ser positivos a Corona», contarían «como casos Corona».

Por ello, el Tribunal Constitucional solicita información sobre si las cifras de hospitalización o de fallecimiento que figuran en los expedientes de la ordenanza incluyen a todas las personas infectadas por el SARS-CoV-2 que están internadas en hospitales ya sea en unidades normales o de cuidados intensivos o que han fallecido «a causa de o con» el SARS-CoV-2.

Si es así, ¿por qué se elige este método de recuento? Además, el Tribunal Constitucional solicita -en su caso- un desglose de estas cifras por:

– Personas que murieron a causa de el COVID-19; Personas que murieron con COVID-19, y Personas que murieron (asintomáticamente) con SARS-CoV-2.

– Personas hospitalizadas a causa de COVID-19 en UCI; Personas hospitalizadas en UCI por otra indicación pero que también padecen COVID-19 y, por último, Personas hospitalizadas en UCI por otra indicación (asintomáticas o con un curso leve que no requiere hospitalización propiamente dicha) y que estaban infectadas con SARS-CoV-2.

– Personas hospitalizadas en pabellones normales a causa de COVID-19; Personas hospitalizadas en pabellones normales por otra indicación pero que también padecían COVID-19, y personas hospitalizadas en pabellones normales por otra indicación e infectadas (de forma asintomática o con un curso leve que no requiere hospitalización propiamente dicha) con SARS-CoV-2.

El Tribunal Constitucional solicita que se le comuniquen las cifras respectivas, por un lado, en total (desglosadas por grupos de edad) y, por otro, para el 25 de enero de 2022.

2. ¿Cuál es la edad media y la mediana de las personas hospitalizadas debido a COVID-19 en unidades normales y en unidades de cuidados intensivos, y de las personas que fallecieron a causa de COVID-19?

3.1 ¿Cuál es la cantidad de muertes por cada 100.000 casos de la enfermedad por grupos de edad y sexo? ¿Cuál es el número de hospitalizaciones en unidades normales o de cuidados intensivos por cada 100.000 casos de la enfermedad por grupo de edad y sexo?

3.2 ¿Cuál es la cantidad de muertes por cada 100.000 infecciones por grupo de edad y sexo? ¿Cuál es el número de hospitalizaciones en unidades normales o de cuidados intensivos por cada 100.000 infecciones por grupo de edad y sexo?

3.3 ¿Cuál es la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes por grupo de edad y sexo? ¿Cuál es el número de hospitalizaciones en unidades normales o de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes por grupos de edad y sexo?

4. ¿Qué variantes del virus estaban representadas entre las personas infectadas, hospitalizadas y fallecidas el 1 de enero de 2022, el 25 de enero de 2022 y el día actual, y en qué porcentajes?

5. ¿Cuál es el porcentaje de asignación de infecciones a áreas de la vida (como por ejemplo la familia, el trabajo, las compras [suministros básicos, otros bienes], diversas actividades de ocio)?

6. ¿En qué medida el uso de la mascarilla FFP2 en interiores o exteriores reduce el riesgo de infección o transmisión?

7. ¿Cuál es la distribución de las tasas de vacunación (desglosada en vacunación simple, doble y triple) entre los grupos de edad?

7.1 En cuanto a las infecciones omicrónicas: ¿Cuál fue la incidencia media de 7 días en enero de 2022 entre las personas sin vacunación contra el COVID-19, entre las personas después de la segunda vacunación, pero antes de que hayan transcurrido 14 días después de la segunda vacunación, luego entre las personas con la vacunación «inmunización básica» completa (sin «vacunación de refuerzo») y finalmente entre las personas con «vacunación de refuerzo»?

7.2 ¿En qué medida reduce la vacunación COVID el riesgo de sufrir cursos graves de la enfermedad? En los informes de los medios de comunicación se hablaba de hasta un 95%. Ahora, el riesgo general de morir por COVID-19 (no diferenciado por edad y estado de salud) parece ser del 0,1516% (véase el cuadro de mandos de AGES). ¿A qué se refiere una eficacia de vacunación declarada de, por ejemplo, el 95 %? ¿Qué significan en este contexto la reducción absoluta y relativa del riesgo?

7.3 ¿En qué medida una primera, una segunda y una tercera vacunación reducen el riesgo de ser hospitalizado en una sala normal o en una unidad de cuidados intensivos debido COVID-19 o de morir a causa de el COVID-19? ¿Depende esta medida de la variante (predominante) del virus?

7.4 Según los medios de comunicación, el efecto protector de las vacunas COVID disminuye con el paso del tiempo. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es el factor de protección tras la segunda vacunación con la vacuna más frecuente a los tres, seis y nueve meses de la segunda vacunación? Indique la reducción de riesgo absoluta y relativa en cada caso.

7.5 ¿Cuál es la proporción de primeros, segundos y terceros vacunados entre los hospitalizados con COVID-19 y SARS-CoV-2?

7.6 Parece estar científicamente establecido que las personas vacunadas contra el COVID también pueden infectarse con el SARS-CoV-2, contraer el COVID-19 y transmitir el SRAS-CoV-2. ¿En qué medida reduce la vacunación COVID el riesgo de infección, enfermedad y transmisión? Si esta medida depende del número de vacunas y/o del tiempo transcurrido desde la última vacunación, facilite un desglose más detallado.

8.1 ¿Con qué probabilidad una prueba biológica molecular negativa para el SARSCoV-2 (art. 2, párr. 2, núm. 3 de la 6ª COVID-19-SchuMaV, modificada por la Gaceta de la Ley Federal II 24/2022) excluye que la persona sometida a la prueba pueda infectar a otras personas con el SRAS-CoV-2 en las 72 horas siguientes a la realización de la prueba?

Teniendo en cuenta el periodo de incubación: ¿en cuánto tiempo desde la toma de la prueba (negativa) se excluye (con la mayor probabilidad) que una persona con prueba negativa transmita el virus del SRAS-CoV-2?

8.2 ¿Cuál es el riesgo de transmisión en una persona infectada por el SRAS-CoV-2 con una segunda vacunación hace tres, seis u ocho meses en comparación con una persona no vacunada cuya prueba de PCR es negativa hace 24 horas?

9.1 ¿Cuál es el riesgo de hospitalización por COVID (sala normal o unidad de cuidados intensivos) de una persona de 25 años no vacunada durante el período de un año?

9.2 ¿Cuál es el riesgo de hospitalización por COVID (sala normal o unidad de cuidados intensivos) de una persona de 25 años que ha sido vacunada dos veces con la vacuna más común en Austria en el tercer, sexto y noveno mes después de la segunda vacunación, calculado en para el periodo de un año?

9.3 ¿Cuál es el riesgo de hospitalización por COVID (sala normal o unidad de cuidados intensivos) de una persona de 65 años no vacunada durante el período de un año?

9.4 ¿Cuál es el riesgo de hospitalización por COVID (sala normal o unidad de cuidados intensivos) de una persona de 65 años que ha sido vacunada dos veces con la vacuna más común en Austria en el tercer, sexto y noveno mes después de la segunda vacunación, convertido al periodo de un año?

9.5.1 El llamado «lockdown para los no vacunados» no puede excluir una infección, por ejemplo, en la familia o en el trabajo, pero sí en un restaurante. Con referencia a la asignación de los riesgos de infección a los ámbitos de la vida (ver arriba, punto 5): ¿En cuántos puntos porcentuales reduce el «bloqueo para los no vacunados» el riesgo de infección de una persona no vacunada (base: riesgo de infección sin «bloqueo para los no vacunados» = 100)?

9.5.2 Es probable que el «bloqueo de los no vacunados» se base, entre otras cosas, en la consideración de que las personas sin vacunar contra el COVID tienen un mayor riesgo de hospitalización que las personas vacunadas, lo que probablemente suponga un mayor riesgo para el sistema sanitario. Ahora bien, es probable que el riesgo de hospitalización también dependa en gran medida de la edad. Es probable que las tasas de cobertura de vacunación varíen según el grupo de edad. En cualquier caso, es probable que la tasa de cobertura de vacunación en todos los grupos de edad se sitúe en torno al 75 % de «segundas vacunas». También es probable que la incidencia de la infección se distribuya de forma diferente en los distintos ámbitos de la vida, y que el «lockdown» para los no vacunados excluya sólo ciertas fuentes de infección para ellos. Teniendo en cuenta estos parámetros, así como la medida de reducción del riesgo a través de una segunda vacunación: ¿Qué efecto, expresado en porcentajes, tiene el «bloqueo de los no vacunados» sobre la carga hospitalaria?

O en cifras absolutas: El cuadro de mando de AGES muestra 1049 pacientes con COVID-19 en salas normales y 194 pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos para el 24 de enero de 2022. ¿Cuántas camas se ocuparían más en las unidades normales y de cuidados intensivos si no se materializara el «bloqueo para los no vacunados»?

10. El diario «Der Standard» informó el 2 de diciembre de 2021, bajo el título: «Menos víctimas de COVID-19 que el pasado otoño, pero mayor exceso de mortalidad», que había un tercio menos de muertes por COVID-19 que el año pasado, pero al mismo tiempo un exceso de mortalidad semanal de tres dígitos. ¿Es esto cierto? En caso afirmativo, ¿cuál fue el exceso de mortalidad total en 2021 que no pudo ser explicado por las muertes de COVID-19, y cuál es la explicación de este exceso de mortalidad?

Viena, 26 de enero de 2022

Del Tribunal Constitucional:

Dr. HAUER

Dirigido a:

1ª Ministra Federal de Asuntos Sociales, Sanidad, Asistencia y Protección de los Consumidores, Stubenring 1, 1010 Viena;

2. Mag.Ulrike Reisner y otros, a la atención de RA Stix Rechtsanwälte Kommandit-Partnerschaft, Rotenmühlgasse 11/10, 1120 Viena

-Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Report24.News

Versión original del documento traducido: