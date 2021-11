Planes, manipulación y premios: Así sucede contra Cuba y Nicaragua 

A algunas personas les resulta difícil creer que exista un plan, bien articulado, para enfrentar a la Revolución, que en Cuba implicaría la restauración del capitalismo. Evidencias de financiamiento y de escenarios similares hay miles: hoy les estaremos hablando de un caso muy cercano, en todos los sentidos, como es Nicaragua, y de cómo se vertebra un sistema muy bien engrasado de premios, becas y cursos de formación para posicionar líderes y movimientos contrarrevolucionarios, allá y aquí.



*Fuente: CubaDebate

Por Raúl Alejandro Palmero Fernández (Nicaragua)

Victoria Histórica para la Revolución Sandinista y paliza para la Industria del Odio.

Los resultados preliminares otorgaron el 75% de los votos a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional liderado por el legendario Comandante Daniel Ortega.

Burlando el cacareo de pronósticos llamando a la abstención, impulsado por los grandes medios de desinformación, la participación fue abrumadora con presencia en las urnas de más del 65% del padrón electoral.

Deberían tomar notas aquellos modelos que imparten clases de democracia, y se adjudican la condición de “modelos”, pero que jamás superan el 50% de participación popular, y en la mayoría de las veces siquiera el 20%.

Llueven ahora los analistas a sueldo tratando de justificar el asombro y el mal rato de los poderosos de este mundo. Fundamentan su vergonzosa derrota en las detenciones llevadas a cabo por el gobierno contra participantes, cómplices y continuadores en tentativa, de la escalada abiertamente terrorista que sufrió el país en 2018.

El mundo ha podido ver las imágenes de aquellos meses de terror. Un resumen crudo, pero necesario, puede encontrarse en el Documental “Alianza del Caos”, para entender bien el supuesto carácter “pacífico” que tuvieron aquellas jornadas: asesinatos, sabotajes, torturas, personas quemadas vivas en plena calle……

Lloran y patalean los funcionarios de laboratorios políticos occidentales: dicen que fueron apresados los líderes opositores. Sin embargo, ninguno de los detenidos o imputados de cargos hasta el momento tenía condición de candidato presidencial; ni siquiera estatus de precandidato por ninguno de los grupos y partidos políticos de oposición.

La “objetiva” cadena de prensa BBC ha llegado a publicar un trabajo con el título “El poder no está en juego, no hay competencia electoral”. Sin embargo, con esta supuesta “ausencia de oposición” participaron en los comicios de ayer los siguientes Partidos y Coaliciones:

Partido Liberal Constitucional (14%)

Camino Cristiano ( 3,44%)

Partido Liberal Independiente (1.70%)

Alianza Liberal Nicaragüense (3.27%)

Alianza por la República (2.20%)

Es real compañeros perdedores: no hay competencia electoral. Pero eso no es culpa de los sandinistas, sino del pueblo de Sandino, y de la ausencia de una propuesta seria, mejor que la actual, por quiénes siguen el juego a intereses externos.

Repiten con altoparlantes que no hubo observadores internacionales. Pero esa es otra mentira, y mediocre. Ayer pudimos escuchar a más de una decena de acompañantes y auditores internacionales: diputados, congresistas y representantes de todos los continentes, que halagaron la transparencia y buena organización del proceso electoral.

Los nica no son nada tontos. Por supuesto que no van a legitimar a agentes y operadores de cambio al servicio de intereses hegemónicos cómo observadores. Casualmente reclaman participar los mismos que hace poco provocaron el golpe de Estado al compañero Evo en Bolivia, y que aún no han sido presentados ante justicia alguna.