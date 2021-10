vengo de un trocito de tierra

tan angosto como una espiga

abrazado a una cordillera

y arrullado por el mar que azul se le orilla

llevo en mi volcanes que rugen

ríos que tejen araucarias

un desierto que canta flores

y un viejo glaciar que descongela magia

tengo una pena en el pecho

y una guitarra que llora

tengo la voz de una abuela cantora

hay tanta luz en esta tierra de indolente oscuridad

tanta que pronto va a aclarar

hay tanta luz aca que no podemos dejar de cantar

tu corazón no puede dejar de brillar

vengo de un trocito de tierra

asediado por la codicia

pero mira el condor aun vuela

sobre el denso manto de ilusiones grises

traigo canciones sencillas

y honestas como mi padre

traigo la fuerza que me dio mi madre

hay tanta luz en esta tierra de indolente oscuridad

tanta que pronto va a aclarar

hay tanta luz aca que no podemos dejar de cantar

tu corazón no puede dejar de brillar

tu corazón no puede dejar de brillar

tu corazón no puede dejar de brillar

tu corazón no puede dejar

de brillar

así