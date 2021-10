Marruecos compra drones a Turquía para enfrentar al Frente Polisario (Sáhara Occidental) 

Gasto loco en armas: contra el Frente Polisario, Marruecos compra drones a Turquía

Antonio Mazzeo, Africa Express, 15/10/2021

Traducido por Fausto Giudice, Tlaxcala

El Reino de Marruecos está almacenando drones asesinos para aumentar su capacidad de ataque contra las unidades saharauis y cualquier posible «enemigo» dentro y fuera de la frontera.

El 17 de septiembre, las fuerzas armadas marroquíes recibieron los primeros vehículos no tripulados (UAV) Bayraktar TB2 adquiridos en Turquía. Así lo ha revelado el sitio web especializado sudafricano Defenceweb. Las autoridades de Rabat firmaron en abril el contrato para el suministro de 13 aviones no tripulados, por un valor total de 70 millones de dólares», informa Defenceweb. “En julio, el personal militar marroquí comenzó a formarse en Turquía en el uso de los aviones no tripulados”.

Las fuerzas armadas del Reino de Marruecos también recibirán cuatro estaciones de control en tierra y un sistema digital para recoger y procesar la información de los drones. Se creará un centro de mando y control de operaciones en una base aérea marroquí donde los técnicos turcos proporcionarán formación y apoyo técnico y logístico al personal militar marroquí encargado de operar los nuevos y sofisticados sistemas de armas.

Los Bayraktar TB2 fueron diseñados y construidos por la industria militar privada «Baykar» de Estambul, especializada en la producción de aviones no tripulados, sistemas de mando, control e inteligencia (C3I) e inteligencia artificial. Fundada en 1984, «Bayrak» es propiedad al cien por cien de la familia Bayraktar; el presidente del consejo de administración es Selçuk Bayraktar, yerno del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, al haberse casado con su hija Sümeyye.

Los Bayraktar TB2 son drones tácticos MALE (Medium Altitude Long Endurance), lo que significa que vuelan a altitudes medias durante largos períodos de tiempo (hasta 8.230 metros y durante 27 horas consecutivas). Pueden alcanzar una velocidad de crucero de 120 nudos (222 km/h) y son capaces de realizar despegues y aterrizajes en total autonomía y misiones semiautónomas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y ataque armado. Estos drones tienen una capacidad de carga útil de hasta 150 kg. Dependiendo de la misión prevista, pueden llevar sistemas de detección por radar, visores y cámaras o bombas guiadas por láser.

«La integración de nuestras bombas Roketsan MAM-L y MAM-C fabricadas por nosotros y la capacidad de cumplir con éxito las misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia aéreos hacen de este sistema una plataforma indispensable en las operaciones militares», afirman los responsables del Grupo Baykar. “La versión armada del UAV Bayraktar TB2 es una plataforma polivalente que puede realizar la tarea de adquisición de objetivos utilizando el designador láser de a bordo”.

Los fabricantes también afirman: «También es capaz de eliminar el objetivo utilizando su carga compuesta por cuatro pequeñas bombas. El Bayraktar TB2 es un sistema que ofrece todas las soluciones de vanguardia necesarias para llevar a cabo ataques de precisión quirúrgica al tiempo que se evitan daños generalizados en zonas cerradas. Estas características hacen que la seguridad de los civiles sea una prioridad absoluta”.

«La eficacia de los TB2 ha quedado demostrada en más de 350.000 horas de vuelo operativo», añaden los responsables de Baykar. «Desde 2014, estos drones han cumplido con éxito sus misiones con las fuerzas armadas, la gendarmería y la policía nacional de Turquía. Ciento sesenta drones están en servicio en los ejércitos de Turquía, Qatar, Ucrania y Azerbaiyán». A pesar del énfasis de los fabricantes de drones armados, su uso ya ha causado varias víctimas entre la población civil en algunos teatros de guerra dramáticos (Kurdistán, Libia, Siria, Nagorno-Karabaj y Donbás).

Con su adquisición, las fuerzas armadas marroquíes aumentarán su superioridad aérea y de ataque principalmente contra el Frente Polisario, la organización saharaui que lucha contra la ocupación marroquí del antiguo Sahara español desde 1973. La urgencia con la que se hizo el pedido de los drones Bayraktar TB2 puede tener que ver con las crecientes tensiones con Argelia en el Sáhara Occidental, que está ocupado en un 80% por Marruecos, mientras que Argelia apoya a los independentistas del Frente Polisario», comenta Analisi Difesa. En abril, se informó de que un UAV marroquí participó en un ataque aéreo contra las milicias del Frente Polisario. El ataque se atribuyó a uno de los tres vehículos aéreos no tripulados chinos Wing Loong cedidos a Marruecos por la fuerza aérea de los Emiratos Árabes Unidos que los había desplegado en Libia en apoyo de las fuerzas del general Jalifa Haftar».

El uso de drones contra unidades saharauis ha sido constatado por fuentes de prensa independientes y por varias organizaciones no gubernamentales internacionales. Además de los Wing Loong de fabricación china, las fuerzas armadas marroquíes se han dotado en los últimos años de un impresionante arsenal de aviones no tripulados para funciones tanto de inteligencia como de ataque.

En enero de 2020, se compraron en Francia cuatro aviones no tripulados «Heron TP», de fabricación israelí, con un coste de 48 millones de dólares. La Fuerza Aérea de Marruecos también se abasteció a partir de 2017 de tres drones tácticos «Hermes 900» fabricados por otra gran empresa aeroespacial israelí, Elbit Systems Ltd.

Se dice que estos drones están actualmente desplegados en las bases aéreas de Meknès y Dajla, a disposición de las unidades de inteligencia. Marruecos también tiene a su disposición los drones espías Sky Eye R4E 5O, producidos por un consorcio británico-usamericano que incluye a los grupos industriales McDonnell Douglas y BAE Systems, que también se utilizan para «vigilar» el muro del Sáhara Occidental contra el Frente Polisario.

El 11 de diciembre de 2020, el presidente saliente de USA, Donald Trump, anunció el inicio de las negociaciones con las autoridades de Rabat para el suministro de un enorme pedido de armas de última generación por valor de más de mil millones de dólares, que incluye, en particular, cuatro drones MQ-9B SeaGuardian producidos por el grupo industrial General Atomics, además de sistemas de ataque relacionados (misiles Hellfire, bombas Paveway y JDAM de alta precisión producidas por Lockheed Martin, Raytheon y Boeing).

Hace unas semanas, Africa Intelligence reveló que el gobierno marroquí ha concluido un acuerdo con una empresa del complejo militar-industrial israelí para la producción de los infames drones kamikaze, es decir, pequeñas aeronaves no tripuladas armadas con bombas y explosivos que, tras avistar el objetivo, descienden en picado y explotan al impactar.

El Reino de Mohamed VI destina cada vez más recursos financieros a los gastos militares: en el presupuesto anual de 2021 se prevén más de 3.500 millones de dólares, pero en 2022 los gastos de defensa podrían superar los 4.000 millones de dólares. El Estado Mayor marroquí también está preparando un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para la modernización de las fuerzas armadas en los próximos cinco años.

3 proveedores de componentes (columna de izquierda) para los UAV turcos Bayraktar han suspendido sus exportaciones en octubre de 2020. El proveedor de motores austriaco ROTAX pertenece al grupo canadiense Bombardier. Será remplazado por la empresa turca Erin Motors. El pasado mes de enero, el grupo británico Andair decidió suspender el suministro de bombas de carburante. Estas decisiones se tomaron tras las revelaciones sobre el uso de estos drones para asesinatos selectivos en Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán y en el Kurdistán por parte de Turquía [NdT]