Centros de investigación internacionales se están retirando de Chile por falta de apoyo estatal 

Hace 10 años el Estado comenzó una experiencia pionera para convertir al país en un polo de atracción para el desarrollo de la innovación. Trece entidades se instalaron en el territorio, pero varias se han ido y otras anunciaron su intención de hacerlo.

Parada agrega que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) invitó a los centros internacionales a postular al Concurso Nacional de Financiamiento Basal, cuyos ganadores aún no se conocen, pero en el cual el Centro de Biotecnología ni Inria Chile pasaron a la siguiente fase de evaluación. ‘Fuimos evaluados con las mismas métricas que una universidad —como la cantidad de papers o de estudiantes de pregrado—, pero no se tomó en cuenta los más de 180 proyectos, los 16 millones de euros levantados para usarlos en Chile, ni los licenciamientos o la creación de spin-off empresariales’, aclara Parada.

Consultado al respecto, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, señala que los centros ‘eran parte de un programa que se albergaba en la Corfo y que ofrecía financiamiento por 10 años para centros internacionales y dentro de sus lineamientos, es que tras ello tenían que autosustentarse y subsistir sin financiamiento público. Cuando se transfirió este programa de la Corfo a la ANID, se transfieren también los compromisos para que los centros reciban financiamiento hasta cumplir el plazo establecido. Pero no se contemplaba un esquema de continuidad ni de renovación. Nunca se contempló financiamiento permanente’.

Aisén Etcheverry, directora nacional de ANID, aclara que si bien todos los centros vigentes fueron traspasados a esa institución desde Corfo, ‘habían dos centros, CSIRO (de Australia) y Fraunhofer Biotecnología (Alemania) cuyo subsidio estatal había acabado antes de pasar a la ANID. Las bases decían que tras ello tenían que ser autosustentables, por lo tanto, hasta ahí llegó el aporte del Estado. Uno puede tener una opinión si eso fue un buen o mal diseño, pero ese fue el contrato que se firmó’, asegura.

El instrumento de centros de excelencia internacionales ya no existe en el ecosistema actual de la ciencia, tecnología e innovación en Chile. Hace años que no se hacen nuevas convocatorias ni concursos. ‘Desde ANID, entendimos que habían capacidades instaladas que requerían financiamiento para seguir funcionando y los invitamos a participar a los concursos de centros que coincidentemente estaban abiertos. Pero es un instrumento que no está pensado para centros de excelencia internacionales’, aclara Etcheverry.

‘Los concursos a los que se les invitó a postular eran los que son parte de nuestra columna de ciencia asociativa y estas tienen bases y objetivos muy claros. No hicimos un molde específico para estos centros. Esa es la razón por la cual ellos creen que no fueron evaluados adecuadamente, porque efectivamente el concurso tiene lineamientos que obedecen a una clasificación estratégica del país’, aclara el ministro Couve.

Mauricio Cañoles, gerente general del también Centro de Excelencia Internacional UC Davis Chile (U. de California), es crítico de cómo el país ha considerado estos centros. ‘Falta un análisis desde cómo han contribuido al ecosistema de investigación, desarrollo, innovación y extensión a nivel país. No el análisis simplista que toma en cuenta gastos versus productos. Hay que considerar la inversión y la experiencia que hay detrás del conocimiento que cada centro trae’.

Y añade que el conocimiento no solo genera patentes y productos. ‘Los ingresos de la U. de California por concepto de licenciamiento tecnológico no son ni el 1% de lo invertido en investigación y desarrollo. En cambio, se ha medido que el beneficio económico que UC Davis aporta al estado de California es de US$ 8,4 mil millones para una inversión anual de US$ 1.000 millones. En Chile desarrollamos nuevas tecnologías de poda que no se pueden patentar y no la puedo vender. Tenemos que hacerla pública. El beneficio entonces debiera calcularse tomando en cuenta que ahorras un 10% en mano de obra y, además, la producción se incrementa en un 10%. Eso es mucho dinero tomando en cuenta que la fruticultura ya es el segundo sueldo de Chile’, aclara.

UC Davis Chile tiene recursos para seguir funcionando un año más en el país. ‘Esto es como una empresa, tenemos que funcionar en base a entradas y gastos’.

El miércoles se reunió la Asociación de Centros de Excelencia Internacionales para tratar el tema. En la reunión no solo plantearon que esta situación se había advertido por lo menos hace dos años, sino que, según explican algunos asistentes, se dijo que los traspasos de fondos desde la Corfo a ANID sirvió para maquillar un presupuesto de la ciencia que sin estos recursos hubiese sido un 23% más bajo. Además plantearon que al hacerlos competir con centros nacionales, los ‘pares evaluadores’ de todas maneras privilegiarían a los centros locales.

‘Los gobiernos en los últimos 30 años han hecho una interpretación de la política de desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la tecnología que está basada en disponer de una canasta de subsidios que una vez que se extinguen dejan el conocimiento generado sin apoyo y a la deriva. Esto ha significado que la ciencia se transforme en un modelo de negocio, lo que es increíble si nos comparamos con países desarrollados’, dijeron desde la asociación.