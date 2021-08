Arturo Zuñiga, constituyente: Miente, miente, que al final, siempre algo queda. 

La historia es la siguiente: ayer sesionó la comisión, pero no estuvo presente Zúñiga ni Katerine Montealegre. El constituyente de Vamos por Chile se excusó asegurando que no recibió el aviso con 24 horas de antelación de que la comisión tendría una reunión, ya que el aviso le habría sido enviado sólo con 22 horas de anticipación.

“Sólo para que quede como respaldo”, parte el correo de Arturo Zúñiga enviado a la comisión. “La unanimidad fue para poder sesionar, potencialmente en esos horarios. Siempre y cuando antes de 24 horas nos citen. Entiendo que hubo un problema con la generación de link. Lo cual excusa a la comisión y a la secretaría. Pero no obliga a que sesionemos”, dice en la primera parte.

Luego indica que “yo no puedo participar, porque habiéndose cumplido un plazo para citar agendé otra actividad. Por lo mismo, insisto en que esta sesión no puede llevarse a cabo, menos aun cuando estamos votando. Pido revisar esto con la coordinación de la mesa”, concluye.

Dicho lo anterior, los coordinadores de la comisión, María Elisa Quinteros (independiente-Asamblea Popular por la Dignidad, distrito 17) y Marcos Barraza (PC, distrito 13), dieron por inicio a la sesión. Y hoy, Barraza acusó que Zúñiga busca «obstruir» la comisión.

Esto molestó a Zúñiga, quien este jueves emplazó directamente a Barraza: » Yo quiero comentarle al señor Barraza, por si no lo ha sabido y se lo puede preguntar a la coordinadora María Elisa Quintero, que es el compañero con quien usted se sienta al lado en la Comisión de Ética, que ella sabe perfectamente la razón por la cual yo no asistí, que fue la misma que por la cual tuve que ir hace dos semanas atrás, que es una razón médica de mi hijo de seis años. No es una obstrucción política».

«Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte», cerró su réplica.

*Fuente: El Mostrador