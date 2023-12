¡No nos vamos a joder!, para eso «Sube a nacer conmigo hermano»

17 de diciembre de 2023

Don Fernando, permítanos que lo felicitemos. Sus palabras son las de un demócrata, de un ciudadano que mira en la misma dirección que miramos y soñamos millones: construir un Chile más justo, más humano, más solidario, más nuestro. Si ¡Aún quedan brasas, y no pocas, bajo las cenizas! Brazas para encender un hogar, uno que caliente y de cobijo a todas y a todos.

No a una constitución que te dice ¡Jódete!

Si a una constitución que te dice ¡Te acompaño!

Chile vota «En Contra»



Sube a nacer conmigo, hermano.

[Pablo Neruda]

Dame la mano desde la profunda

zona de tu dolor diseminado.

No volverás del fondo de las rocas.

No volverás del tiempo subterráneo.

No volverá tu voz endurecida.

No volverán tus ojos taladrados.

Mírame desde el fondo de la tierra,

labrador, tejedor, pastor callado:

domador de guanacos tutelares:

albañil del andamio desafiado:

aguador de las lágrimas andinas:

joyero de los dedos machacados:

agricultor temblando en la semilla:

alfarero en tu greda derramado:

traed a la copa de esta nueva vida

vuestros viejos dolores enterrados.

Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,

decidme: aquí fui castigado,

porque la joya no brilló o la tierra

no entregó a tiempo la piedra o el grano:

señaladme la piedra en que caísteis

y la madera en que os crucificaron,

encendedme los viejos pedernales,

las viejas lámparas, los látigos pegados

a través de los siglos en las llagas

y las hachas de brillo ensangrentado.

Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.