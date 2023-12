Se quedaron con los crespos hechos, pero ¡los problemas de millones de chilenos siguen sin una base para construirles soluciones!

18 de diciembre de 2023

#Elecciones2023CL TE PILLAMOS PO' COMPADRE: Tras la derrota sorprenden desmontando el escenario de celebración del comando del Partido Republicano y Kast, inventaron que era una feria navideña. me río toda la noche!! 🤣🤣#NoNosJodieron #JodeteKast#PlebiscitoConstitucional2023 pic.twitter.com/uVB0lXLtpD — #EnContraCrece por Chile 🇨🇱 (@ElCautiv0) December 17, 2023

Tras conocerse los primeros resultados del Plebiscito Constitucional 2023, se reportó que el escenario de celebración del comando del Partido Republicano, ubicado en la intersección Nueva Los Leones con Andrés Bello en Providencia, fue desmontado.

Quienes estaban presentes en el lugar y eran parte de la organización dijeron, según información difundida por un medio nacional, que era una feria navideña. Esa sería la «excusa» para retirarse del lugar y argumentar que no tenía fines políticos ni estaba dispuesto para la celebración de la opción «a favor» que resultó derrotada en la jornada de este domingo.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Electoral de Chile (Servel) la opción A favor obtuvo 5.443.201 de votos (44,24%) y la opción En contra 6.860.719 de sufragios (55,76%) con el 99,33% de las mesas escrutadas.

*Fuente: ElCiudadano

Más sobre el tema:

A quienes viven de la política y anoche discurseaban diciendo que «se acabo el tema de Una Nueva Constitución», que la ciudadanía decidió y no quiere extremos, que perdimos inútilmente cuatro años, etc., etc., les recordamos que los problemas que hacen sufrir y morir a millones de chilenos, siguen sin una base para resolverlos:

Salud para todos

Educación de Calidad,

Jubilaciones dignas

Vivienda

Agua como un Derecho

Derechos de los Pueblos Originarios

Cárcel para los delitos de cuellos y corbata,

Desarrollo de la economía, para bien del país

y mucho más

Si el Gobierno y los partidos políticos insisten en decir que «el tema» Nueva Constitución, pierde su urgencia y ahora hay que atender los problemas críticos que enfrenta el país, les recordamos que esos «problemas críticos» tienen sus raíces, sus causas, su génesis, en leyes ancladas en la Constitución. No trabajar con urgencia para resolverlos, es poner una bomba de tiempo bajo la cama. El reloj está corriendo. No digan después, «no la vimos venir«