Familiares de Presos Políticos a Boric: «Exigimos que se RESPETEN a nuestros Presos» 

Santiago, 31 de Julio del 2021

Como Familiares, Madres, Padres, Hermanes y Compañeras de Presos Políticos de la Revuelta. Queremos manifestar nuestro Absoluto Rechazo y Repudio a la visita recibidael día de Ayer, 30 de Julio, por el aún Diputado Gabriel Boric. El cual, ejerciendo su poder de Autoridad Pública, pudo ingresar al Recinto Penitenciario, provocando una serie deinconvenientes que afectaron directamente a nuestros Hijos y Hermanos, y enconsecuencia, también a nosotras/os.

Se tomó el derecho de ingresar al interior donde Gendarmería dispuso un forzado encuentro, sobre el cual, nuestros hijos quisieron evitar de todas las maneras posible para seguridad de todos.

Y debido a su insistencia, se le permitió el acceso al mismo Patio, donde se paseó con actitud Desafiante y Provocadora, ejerciendo su condición de autoridad pública, ocasionando un stress traumático emocional a nuestros chiquillos. Quienes ya han tenido suficiente que aguantar, algunos casi 21 meses privados de Libertad, viviendo vejaciones e humillaciones diarias.

Es sabido por todos los Presos la Intencionalidad Política de su Visita.

No fue solicitada su Presencia por ninguno de Nuestros Presos. Y pese a la advertencia hecha a Gendarmería, se permiten pasar por sobre las decisionesde los Reclusos.

También queremos aclarar que No somos responsables del recibimiento violento del cual fue afectado. Porque a ningune de nosotres fue informada.

Tampoco somos responsable de las agresiones que recibió al interior del Recinto.

Pero si somos responsables de aclarar y cuadrarnos con lo comunicado y lo vivido por nuestros Hijos.

Exigimos que se RESPETEN a nuestros Presos. Ellos no son un Instrumento de uso Político, y menos un material de torturas psicológicas a las cuales fueron expuestos por el solo gusto de una figura política, que no fue requerida y no fue aceptada.

Suceso que nos trae solo retroceso en lo anímico y en la imagen pública de nuestros queridos Hijos. Ya tienen suficiente con lo que implica estar Privado de Libertad en una cárcel chilena, como para que les sumen situaciones que solo aumentan sus incomodidades.

Pedimos encarecidamente, que se nos considere para cualquier gestión de esta índole.

Porque Somos Nosotres quienes contenemos y cargamos con la Problemática diaria que deben vivir nuestros Hijos y Hermanos, al estar privados de Libertad por las Leyes políticas que cayeron sobre los manifestantes.

Pedimos difusión a este Comunicado, para evitar nuevas situaciones como estas.

Exigimos RESPETO, JUSTICIA y TRATO DIGNO para Nuestros Presos de la Lucha.

Atte. Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.

#LibertadALosPresosPorLucha

Más sobre el tema:

Boric entrando a la cárcel y los familiares de los Presos políticos expresando su indignación:

Video vía Twitter @LID_Chile

Boric explicando lo que hizo y lo vivido:

Video vía Twitter: @gabrielboric

Boric en la mesa donde se firmó el «Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución»

Discurso de Boric la noche del 15 de noviembre de 2019, para fundamentar su firma al llamado «Pacto Social» con partidos de la Concertación y de la Derecha (se trata de un recorte del video de aquella noche, generado por piensaChile, que se puede ver completo en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-1 )