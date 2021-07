Y no lo vieron venir 

Hace 4 años, clarito lo dijimos.

A medida que avanzan los años y se ha perdido la inocencia que pudo quedar, con el destape de la secuencia ininterrumpida de casos de corrupción, cohecho, nepotismo, se aprecia desde la ciudadanía que los dos bloques se necesitan: los huérfanos de Pinochet necesitan el cuco marxista y los concertados que ahora se autodenominan Nueva Mayoría, necesitan a un Pinochet latente que les permita unir filas en contra de un enemigo histórico.

Pero, en la verdad de la milanesa, el cuento de izquierdas y derechas, sirve para manipular a la opinión pública y dividirla. Porque hoy el gran problema es la realidad de un sistema en que ambas alianzas profitan del poder y que el chorreo al final fue lo que las élites de pseudo izquierda pudieron sacarle como aportes a los grupos económicos.

La corrupción es el enemigo de Chile hoy y frente a ella se requiere valentía y convicción. Se nos mentirá hasta el cansancio, habrá ofertazos, campañas del terror, nostalgias golpistas, mesas largas interminables, operadores bien pagados por platas públicas para vender humo. Pero, tocando fondo, habiendo pasado 35 años desde que se sentaron las bases del sistema mal llamado neoliberal, saqueando al Estado, quitándole sus facultades para regular y fiscalizar, nos dejaron a merced del mercado, en un capitalismo salvaje, donde la trampa, la colusión, el delito financiero, el contrabando o el fraude, son vivezas criollas que se pagan con penas como clases de ética.

La complicidad del duopolio para mantener las cosas como están hoy, ha sido el arte de la política de los acuerdos, sin prensa libre, con medios comprados y pertenecientes a la banca o a los grandes grupos, con ex líderes revolucionarios siendo dueños de clubes de fútbol, viviendo todos en la Dehesa, compartiendo los espacios del poder, ese Chile no da para más.

No quiere la gente morir vieja, enferma y en la miseria, estrujada hasta después de la sepultura. No lo quiere, al menos , para hijos y nietos. No quiere una educación de engaño ni una salud que enferma y no previene. Es una larga deuda social que lleva 45 años.

Por eso marchó Chile, porque lo previsional es un puntal del robo al ahorro de los chilenos y por eso la ciudadanía repudió a los políticos que quisieron meterse a la marcha social que convocaron las redes sociales. Tremendo remezón en los palacios y en las cocinas. Hoy lunes, pese a la lluvia o el frío, el corazón estaba ardiendo, era la esperanza.