Colegio Médico rechaza acción xenófoba y racista de anestesióloga contra ciudadana haitiana 

Santiago, 27 Abril 2021

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Comisión de Salud y Migración y Departamento de Género y Salud del Colegio Médico Nacional de Chile queremos expresarles nuestras disculpas sinceras, nuestro apoyo y solidaridad ante la situación que se presentó en redes sociales, dando cuenta de las acciones de una colega que publicó una fotografía en la que usa una mascarilla facial negra aduciendo a la comunidad haitiana, a través de la práctica conocida como Blackface.

Consideramos que este tipo de acciones constituyen una expresión violenta, pues reproduce concepciones racistas y xenófobas que terminan por profundizar la vivencia de discriminación de las personas migrantes, y que, en este caso, resulta en un ataque directo a las mujeres haitianas. Esta situación nos produce una profunda indignación y consideramos que no está en concordancia con los ejes de trabajo que desde el Colegio Médico hemos impulsado durante los últimos años.

Expresiones desafortunadas como la descrita, no sólo dan cuenta de la falta de información y de cuestionamiento de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, sino también de nuestros privilegios sociales. Desde la Comisión de Migración y el Departamento de Género estamos comprometides con la promoción de los derechos humanos, entre los cuales está el derecho a migrar, el respeto a las mujeres y personas de la diversidad sexual en todas las dimensiones de la vida, pero sobre todo en lo concerniente a construir una salud colectiva para lograr eliminar las inequidades en salud.

Como gremio, seguiremos promoviendo espacios de formación para poder juntos superar el vacío formativo que tenemos respecto de Migración y Salud hoy en Chile, con el propósito de evitar que este tipo de acciones se repitan. Asimismo, declaramos que estas acciones no son tolerables, pues no sólo vulnera los derechos humanos de las personas migrantes sino que también horadan los distintos esfuerzos por avanzar en una agenda de no discriminación en el personal sanitario.

Por lo anterior, comprendiendo que toda la comunidad de mujeres negras ha sido afectada les extendemos la invitación a iniciar un trabajo dirigido en conjunto que nos permita reparar de alguna manera este agravio y poder contribuir a la formación del personal de salud, pues sabemos que la educación al personal de salud favorece una atención libre de discriminación.

Esperando esta carta tenga una buena acogida

Comisión Salud y Migrantes Colegio Médico de Chile

Departamento de Género y Salud Colegio Médico de Chile

Imágen de la Declaración recibida en la Redacción de piensaChile, de parte del Colegio Médico, rechazando las acciones de la Jefa de Pabellón Magaly Obregon Ampuero. Esperamos que reciba al menos una amonestación. Al mismo tiempo nos declaramos a disposición del Colegio Médico para apoyar, con nuestros humildes medios, el inicio de » … un trabajo dirigido en conjunto que nos permita reparar de alguna manera este agravio y poder contribuir a la formación del personal de salud, pues sabemos que la educación al personal de salud favorece una atención libre de discriminación.»

Artículo publicado el 23 de abril en piensaChile, denunciando las acciones xenófobas y racistas de «#Esperancita Censurada«, como firma desde sus Tweeters desde el cobarde anonimato: