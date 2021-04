Verónica de Negri luego de ver “La Mirada Incendiada”: “Es una burla al máximo de la memoria histórica” 

9 de abril de 2021

Tras la polémica suscitada semanas atrás cuando se conoció el tráiler de la película de Tatiana Gaviola, que se promocionó con el eslogan “inspirada en Rodrigo Rojas de Negri”, su madre, Verónica de Negri, comunicó su dolor y rabia ya que la producción había ignorado la visión de la familia, sintiéndose revictimizada. Luego de varias negociaciones entre abogados de las partes, finalmente pudo ver la película el domingo recién pasado. En exclusiva, Verónica comparte sus impresiones con La Voz de los que Sobran.

“Estoy más tranquila después de haber visto la película”, nos cuenta Verónica de Negri al otro lado del teléfono. Sin embargo, la madre de Rodrigo Rojas no tarda mucho en plasmar su dura crítica hacia la película La Mirada Incendiada, inspirada en la historia de los últimos días del joven fotógrafo que se estrena hoy.

“No me gustó para nada. La encontré pésima y que es una burla al máximo de la memoria histórica, no solo a la familia, sino que a todos los muertos en dictadura. Además, la pone fuera de contexto. No hay un valor histórico tampoco, es de una pobreza política horrible. Yo tenía la esperanza que rescatara algo”. Verónica de Negri

Verónica es tajante. Tal y como ya nos había comentado hace unas semanas, su rabia y dolor radica en que no hubo un acercamiento de parte de la producción del film para poder armar una semblanza de Rodrigo cercana a la realidad, sobre todo por ser una historia ligada a uno de los crímenes más brutales de la dictadura. “El cuento es que esta película la hizo Tatiana Gaviola sin ningún respeto a quienes vivimos la historia”, expresó Verónica cuando se conoció el tráiler.

“Entiendo que es una ficción, pero creo que debe tener algo de realidad. Además, es una historia que cuenta la Carmen Gloria Quintana, usando a Rodrigo como personaje principal. Lo que se muestra no tiene nada que ver la vida de Rodrigo. Es una lástima. Yo no esperaba verdad ciento por ciento, pero aquí no hay nada. El personaje del que está hablando supuestamente Carmen Gloria no tiene nada que ver con las experiencias y la vida de Rodrigo en Chile. Nada”. Verónica de Negri

Luego de conocerse públicamente la visión de Verónica, comenzó un tira y afloja entre los abogados para lograr que, como última acción ética y de respeto por parte de la productora, pudiese ver la película antes de su estreno junto a Pablo, su otro hijo. “Las conversaciones se llevaron a cabo dentro de lo que consideramos que el daño ya está provocado, entonces nuestro rol tenía que ver con ser intermediario dentro de un contexto de revictimización, en donde ni Verónica ni Pablo –hermano de Rodrigo– habían sido considerados para poder ser parte ya sea del proyecto de la película o lo que fuere”, nos relata Sebastián Velásquez, uno de los abogados que estaba llevando esta situación.

“Nosotros consideramos fundamental resguardar el interés de las víctimas en circunstancias de que hay un derecho al acceso de este producto, a la memoria, un derecho intrínseco a estas personas que fueron víctimas, y que tiene que ver con recibir un trato adecuado a esa posición y que no fu considerado. En ese contexto, el interés de Verónica y Pablo era tener acceso a la película en un margen de tiempo que les permitiese asimilar la información que eventualmente ahí iba a existir. En esa medida es que en las conversaciones fueron planteándose diferentes puntos y finalmente logramos llegar a un acuerdo en que se le da acceso a ellos a la película”. Sebastián Velásquez

Finalmente, Verónica y Pablo pudieron ver la película juntos el domingo recién pasado, solo unos días antes de su anunciado estreno para el día de hoy. Un domingo de resurrección. ¿Cuáles fueron sus impresiones?

“Al final la vimos el domingo, tipo cuatro y media de la tarde. Incluso una de las cosas que peleamos era poder verla más de una vez para hacer una crítica profunda, pero la verdad es que ambos decidimos que no valía la pena, porque la película no lo vale. Pablo me decía: “lo que no entiendo es por qué usan dos horas en que Carmen Gloria cuenta la “historia” de Rodrigo. ¿Por qué no la pusieron a ella como protagonista contando su historia?”. Para mí también es una falta de respeto porque la presentan tipo telenovela, ponen dos romances que no tienen nada que ver… un romance de Rodrigo con una hermana de Carmen Gloria, ¡si ni se conocieron! Y ponen un romance de mi hermana, que además nunca vivió en la población. Otra cosa es que a Rodrigo no lo ponen ligado a los fotógrafos para nada. La historia que muestran no tiene nada que ver con la realidad de Rodrigo en Chile”. Verónica de Negri

– Hay una escena que se vio en el tráiler donde el personaje de Rodrigo hace una llamada a su madre, o sea a ti. ¿Qué te provocó al verla?

– En la escena de la llamada que me hace, está totalmente fuera de foco. Esa es una llamada que nunca voy a olvidar, porque a mí me afectó escucharle su voz muy emocionado diciéndome “Vero, finalmente, te encuentro la razón”, esto porque peleábamos mucho sobre las posiciones políticas.

– Y sobre la construcción del personaje de tu hijo, ¿qué te pareció?

– En la película muestran a Rodrigo como un huevón que no tiene idea de Chile, que no sabía lo que era tener seguridad en la calle y eso es una falta de respeto a la memoria y a su persona. Además aparece en una parte que no tiene nada que ver con la verdad. La composición familiar no tiene nada que ver. A mi hermana la ponen como dueña de un boliche en la población y ella, en esa época, era abogada de la embajada de Francia. Ella es una mujer que ha vivido en África, Europa, Canadá, estuvo en el exilio, estuvo presa también, y no aparece nada de eso. No hay una vinculación histórica. Mira, en una parte aparece este personaje mandando a Rodrigo al funeral de Ronald Wood, ¡pero Rodrigo estaba con los fotógrafos, en el camión de los fotógrafos!

– Esa es una historia bien documentada, además.

– ¡Y no lo nombran! Para el funeral de Ronald Wood, Rodrigo aparece en frente a la cámara en varios videos que hay. A Rodrigo le impactó mucho su muerte porque fue cuando llegó a Chile. Ambos eran jóvenes de 19 años que lucharon por vivir durante cuatro días, porque Rodrigo murió cuatro días después que lo quemaron y Ronald también murió cuatro días después que le dispararon en la cabeza. Entonces, siempre hago una conexión entre ellos, un paralelo. A Ronald lo llevo en el corazón, igual que a mi hijo. Incluso, las fotos de Rodrigo del funeral de Ronald son impresionantes, como si hubiese tomado las fotos de su propio funeral, por eso es tan especial para mí. Entonces me parece una falta de respeto tremenda a Rodrigo, a Ronald Wood, y a Carmen Gloria también.

–Se ha dicho que esta es la visión que tiene Carmen Gloria Quintana sobre Rodrigo, pero como has contado, ellos no se conocieron mayormente en vida.

– La Carmen ni lo conoció, y eso es tan injusto… En la película, ella termina diciendo “Rodrigo murió y yo viví”, pero no cuenta que Rodrigo no tuvo el tratamiento médico que ella tuvo. A Rodrigo se le negó la farmacia, el laboratorio, el banco de sangre, todo había que conseguírselo por fuera.

– ¿Cuáles son las contradicciones históricas que viste en la película, aparte de las ligadas a la vida de Rodrigo?

– En un momento muestran que hay una fiesta de Primera Comunión y llegan los pacos a interrumpir, y todos sabemos cómo allanaban en esa época. A mi me allanaron mi casa a las seis de la mañana el 11 de septiembre de 1973 en Valparaíso, así que sé muy bien lo que significaba un allanamiento. Pero en la película, los muestran (a Carabineros) muy compuestos preguntando qué se estaba haciendo, y ante la respuesta que era una fiesta, se van… Perdóname, eso te demuestra que los tipos ni siquiera han investigado la historia de Chile. A mi me importaría un bledo muchas cosas si se hubiera rescatado la parte histórica. Ponen a un huevón en bicicleta tirando volantes y eso no se podía hacer. Lo que para mí refleja que tanto el que escribió el guión, el productor, la Gaviola y el distribuidor, fueron gente de los privilegiados que se fueron al exilio por cuenta propia y no porque lo necesitaban, y volvieron siendo parte de la Concertación, gente que no tiene nada que ver con la realidad que se vivió en Chile antes y después de Pinochet. Me recuerda al Mañalich (ex ministro de Salud) cuando dijo que no sabía que la gente vivía hacinada en las poblaciones, es más o menos lo mismo. No tienen idea. Se farrearon la parte política.

– En un comunicado, la producción dice que se acercó a ti e incluso que tuviste que ver en la elección de alguna canciones. ¿Es verdad?

– Todo lo que dicen ellos es mentira. Le decía a mi abogada que sufrí tanto con esto porque sucedieron tres cosas al mismo tiempo que se dieron vuelta en mis manos: un asunto con el caso en la Corte de Apelaciones, el cumpleaños de Rodrigo y la publicación del tráiler de la película. Además, honestamente pensé que había mucha pornografía del dolor, que es una de las cosas que he atacado toda mi vida, pero ni siquiera eso. La parte que muestran en el tráiler es la más dura.

– ¿Cómo te sentiste cuando terminaste de ver la película?

– Muy triste. Además, deciden tirar esta película en un momento histórico, donde debería haber servido para educar a los jóvenes que nacieron después de la dictadura que son los que están protestando ahora. Podría haber sido un aporte para esa generación y se la farrearon, eso me da indignación, al igual que cuando el productor dijo en una entrevista que ellos estaban haciendo un favor por “revivir la historia”. Por favor, yo estoy dando mi vida constantemente en esto. Además, hay una cantidad de jóvenes que han hecho sus maestrías, sus tesis, incluso sus doctorados usando la historia de Rodrigo, y ahora hay un libro que está en camino, que será publicado como por julio, de la periodista Pascale Bonnefoy (Universidad de Chile), que hizo una investigación de lujo. Se vino a Estados Unidos, se instaló en mi departamento a ver toda la información que yo tenía, investigó en el Congreso, en los organismos de Derechos Humanos en los que trabajamos, en la comunidad latina, en Chile. Hizo la pega.

– ¿Rescatas algo?

– Hay algo que rescato: es que muestran el corazón de Rodrigo. Mis tres hijos tienen un corazón de oro, están dispuesto a todo para darle a otro, y Rodrigo era así, capaz de sacarse lo que tenía puesto para dárselo a otro.

*Fuente: LaVozDeLosQueSobran