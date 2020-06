«El hambre no espera»: Vecinos de Valle Verde fueron reprimidos por protestar por falta de alimentos

Para nadie es un misterio que la Población Valle Verde, ubicada en Campos de Deportes y Avenida La Tirana, hacia el cerro, es un lugar de mucha pobreza y serios problemas sociales. Por eso, los vecinos, afectados por la pandemia y ante la falta de alimentos, decidieron salir a la calle para protestar, recibiendo como respuesta la represión policial, cuyos efectivos se adentraron por calles y pasajes, lazando agua y gases, provocando quebrazón de vidrios y afectando con los efectos de aquello, a adultos mayores y niños.

Por eso, la indignación de la presidenta de la Junta d Vecinos de Valle Verdes, Marta Muñoz, era evidente. “Acá mucha gente habla que hay temas de drogas… pero también hay personas que trabajan y que ahora por la pandemia, han quedado sin poder trabajar, entonces contar con alimentos es vital para nosotros”, dijo.

Añadió que “acá no ha venido nadie del gobierno. Yo como presidenta mandé cartas hace unos días y me dijeron que aún no estaban las partidas para entregarlas. Yo les digo que el hambre no puede esperar”, relató la dirigente.

Dijo que en la población hay muchas personas en situación de calle y que son los mismos vecinos, que tienen muchas necesidades, lo que como sea les ayudan para poder comer.

«Necesitamos hacernos sentir lo que vivimos, Hay gente que no tiene que comer. Nosotros necesitamos hacernos sentir, Claro que esta es una forma de presión… la gente necesita… Hay muchos vecinos que trabajan en el día a día, trabajan a lo esporádico. Entonces que las autoridades se pongan la mano en el corazón y se acuerden que acá hay niños, hay adultos mayores. Vemos que a nuestras poblaciones no llegan las ayudas, por eso busco la manera que se me escuche a mí y a nuestra gente», dijo muy molesta.

CARABINEROS

Marta Muñoz señala que en Valle Verde se requiere de presencia policial y que ella muchas veces ha llamado al Plan Cuadrante pidiendo que vayan efectivos de carabineros, “pero nada. No vienen y muchas veces cortan la llamada. En cambio ahora, vinieron todos para atacarnos y reprimirnos sin importar que hay personas adultas mayores y niños. Por eso los más jóvenes reaccionaron. Usted no se imagina, las fuerzas especiales se metieron por todos lados arrojaron agua y gas, rompieron los vidrios, perseguían a la gente. Y nosotros lo único que pedimos es que necesitamos alimentos, porque tenemos que comer”.

La dirigenta señaló que la manifestación fue pacífica. Que cerraron la calle y encendieron fogatas “porque era necesario para hacer sentir nuestra voz, porque acá no viene nadie. El carabinero a cargo me dijo que la orden era sí o sí, terminar con la manifestación. Yo digo de eso se preocupan, cuando nunca vienen para acá. Los vecinos estamos todos muy molestos porque nos trataron mal. Nosotros decimos, el hambre no puede esperar”, concluyó la dirigente.

En Valle Verde hay alrededor de 300 familias y entre todos los habitantes, suman alrededor de mil 500 personas, que hoy, la están pasando muy mal.

