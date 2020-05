¿Declaró la OMS la pandemia mundial a cambio de una suculenta donación de fondos de Bill Gates?

mayo 2, 2020

La OMS declaró la pandemia mundial a cambio de una suculenta donación de fondos de Bill Gates, sugiere un artículo publicado en el periódico Washington Times y titulado “Bill Gates y sus conflictos de intereses con el coronavirus”.

Según el artículo, publicado el 2 de abril de este año, Bill Gates presionó a la OMS para que declarara la actual pandemia, ya que antes se había negado a reconocerla como tal.

La declaración oficial se llevó a cabo al día siguiente de una importante donación a una empresa asociada a la OMS. El dinero procedía de la Fundación Bill y Melinda Gates y el periódico de Washington sostiene que no es una coincidencia:

“De hecho, la OMS sólo anunció el coronavirus como pandemia el día después de que Gates -que había querido que la OMS declarara el coronavirus como pandemia durante algún tiempo- o más bien el día después de que Gates hiciera una donación muy importante a una causa que beneficia a la OMS”.

El murmullo no ha surgido ahora. Es sabido que fue Bill Gates quien puso al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus al frente de la OMS en 2017, a pesar de que era sabido que era un tipo corrupto. Unas semanas antes de su nombramiento el New York Times le acusó de encubrir un brote de cólera en su país (2), lo cual sólo es una novedad para quienes no saben que las epidemias se quitan y se ponen por decisiones puramente políticas.

El 10 de marzo Business Insider denunció (3) que Bill Gates había sido el primero en declarar la pandemia por coronavirus, para presionar a una OMS que aún se resistía al ridículo por la mala experiencia pasada durante la gripe porcina de 2009.

Un anexo al artículo principal de Business Insider anunciaba que “la Fundación Gates, Wellcome y Mastercard han destinado 125 millones de dólares a empresas que desarrollan tratamientos para el nuevo coronavirus” y que “la financiación se utilizaría para acelerar los tratamientos contra el coronavirus a las personas infectadas”.

En un mensaje propio en línea, la Fundación Gates reconoció que su parte en la donación era de 50 millones de dólares.

Por lo tanto, como es de sobra sabido, Gates y la industria farmacéutica ya estaban trabajando en “tratamientos” contra el coronavirus antes de la declaración oficial de pandemia.

La empresa que recibió el dinero se llamaba precisamente llamada Acelerador Terapéutico Covid-19 y la Fundación Gates escribió entonces en una publicación oficial: “El Acelerador Terapéutico Covid-19 trabajará con la Organización Mundial de la Salud, los donantes y las organizaciones de los sectores público y privado, así como con las instituciones mundiales de reglamentación y formulación de políticas”.

Un día después el sicario etíope de Gates hacía el anuncio oficial en una rueda de prensa: “Así que hemos hecho la evaluación de que el Covid-19 puede ser caracterizado como una pandemia”. Los lameculos son todos iguales en todas partes: no hacen otra cosa que corroborar las palabras de sus jefes a cambio de limosnas.

Para que vean hasta qué punto son rastreros estos estos monaguillos: en enero del año pasado el periódico británico The Guardian acusó a “un alto dirigente” de la OMS de gastar el dinero destinado a la epidemia de Ébola en comprar vuelos de avión para que su novia viaje por el mundo.

La salud del mundo entero está en manos de miserables como Gates, Fauci, Tedros y otros de la misma calaña.

*Fuente: Diario-Octubre

