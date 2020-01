Tribunal declaró legal detención de joven por carabineros de civil

La aprehensión del ahora imputado quedó registrada en un video ampliamente difundido en las redes sociales. Allí se ve como al menos cuatro sujetos – que resultaron ser funcionarios del OS-9, según reconoció Carabineros – lo suben con mucha fuerza a la parte trasera de un automóvil y luego se van rápidamente del lugar, todo en medio de los reclamos de los transeúntes.

El fiscal Cristián Meneses, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que el joven, que fue formalizado hoy en el Centro de Justicia de la capital, está acusado de lanzar una bomba molotov al personal policial.

«Concretamente tenemos declaración de un funcionario de Carabineros que visualizó el lanzamiento de la bomba Molotov, además lo captó con imágenes de video. Está captado el momento lanzando una bomba del tipo casera artesanal molotov, está filmado y luego se hace un comparativo -que también está en la carpeta investigativa- con la vestimenta y otras especies incautadas en poder del imputado. El tribunal acogió los planteamientos en el sentido de que en definitiva la detención del imputado es legal», detalló el persecutor.

Defensa apelará la medida

El tribunal determinó además un plazo de 60 días de investigación y la cautelar de prisión preventiva para el imputado, aunque su defensa ya anunció que apelará a la medida y pedirá, entre otras cosas,considerar videos que registran apremios ilegítimos y corroborar que los hombres que lo aprehendieron son efectivamente del OS-9.

«Nos parece lamentable porque la jueza no quiso ver los videos, que todo Chile los vio a través de Twitter, no quiso ver la ilegalidad de la detención. Nos parece grave porque hay un agente encubierto que no está autorizado por ninguna autoridad judicial, no obstante que dicen que es del OS-9, nosotros queremos indagar aquello, y con los apremios ilegítimos que se le hicieron a mi representado», dijo el abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular.

Morales señaló que «todos se horrorizaron con estas imágenes. Creemos que este tipo de detenciones no pueden ocurrir y estamos en un estado de Derecho, yo creo que hasta este minuto, ya bastante alicaído».

*Fuente: Radio Cooperativa