Diego Pary Rodríguez: «Los bolivianos no desean volver al pasado»

17/10/2019



«Antes se hablaba de las dos Bolivias: una Bolivia de los indígenas, los obreros, los campesinos y otra Bolivia, del sector empresarial, del sector más acomodado en el país. Con la Asamblea Constituyente de 2006 se logra unir a todo el pueblo boliviano y hacer que cada boliviana y boliviano se sienta identificado con su Estado”

afirmó Diego Pary Rodríguez, canciller boliviano en diálogo con el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica.

A muy pocos días de las elecciones generales en Bolivia, el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica entrevistó al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia Diego Pary Rodríguez. El diálogo tuvo lugar en los estudios centrales del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios en conexión con Quito y Córdoba y fue retransmitida para toda América Latina a través de la red de ALER.

Política exterior e Integración regional

La conversación se inició con la consulta sobre los logros más sobresalientes de la política exterior de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales.

El canciller de Bolivia indicó que la “contribución más importante ha sido la de poder crear, construir, una política exterior independiente, digna, con identidad propia y soberana”. Bolivia no es más un mero acompañante de las posiciones hegemónicas de otros países en el mundo sino que propone, participa y es parte de las decisiones en los diferentes foros multilaterales.

La diplomacia boliviana es capaz de dialogar y trabajar no sólo con quienes coinciden con nuestras posturas ideológicas, sino también con aquellos que no comparten nuestra visión. De allí que Bolivia se ha convertido en una bisagra para la integración sudamericana y latinoamericana, por esa capacidad de articular en base a intereses comunes de los pueblos, agregó Pary.

En relación al futuro de UNASUR, y más específicamente con relación a versiones sobre un posible traslado de la Secretaría General a Bolivia, el diplomático dijo que es cierto que la Unasur atraviesa dificultades en este momento debido a la decisión de algunos países de no participar, “pero también sabemos que los organismos internacionales nunca mueren.”

Afirmó además que UNASUR está vigente y en el momento en que haya un cambio en la región y los países miembros decidan retomar su funcionamiento, UNASUR volverá a articular a todos los Estados suramericanos. “Es uno de los organismos que se han creado para integrar a nuestros pueblos sudamericanos y en ese marco seguiremos apoyando y promoviendo que los pueblos de la región se puedan integrar, se puedan unir.”

Respecto al tema de la Secretaría General “es un tema que se deberá discutir, si es que su sede original ya no ofrece condiciones”. A la fecha, el único Estado miembro que ha denunciado el Tratado Constitutivo de UNASUR es Colombia. A pesar de que algunos otros no participan y la SG no está en funcionamiento, UNASUR tiene vigencia, remarcó el ministro.

Con referencia los posibles problemas para la cooperación que suscita un Brasil gobernado por la derecha ultraconservadora y ultraliberal, el canciller precisó que más allá de las diferencias ideológicas, Bolivia mantiene una estrecha relación con Brasil. “Ellos tienen su visión, nosotros la nuestra. Sin embargo, en temas de interés común hemos logrado coordinar”.

En relación a los efectos positivos para la integración que suponen la elección de México para ejercer la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- en 2020 y una muy probable victoria del candidato Fernández en Argentina, Pary manifestó que al tener México “un rol de liderazgo muy importante en Latinoamérica, eso permitirá tener o convocar a aquellos países que tenían algunas observaciones respecto al funcionamiento de la CELAC”.

“Esperamos en enero poder concretar la próxima cumbre de la CELAC para que se pueda realizar el traspaso de Bolivia hacia México”, concluyó el ministro.

Amazonía y Crisis climática

Ante la reciente crisis de incendios en la Amazonía que también afectaron a Bolivia, se consultó al canciller sobre las medidas para enfrentar esta situación tanto en lo nacional como en lo regional.

El canciller repuso que las afectaciones del cambio climático ya se están dejando ver. Mientras tanto, el acuerdo de París no termina de implementarse, los compromisos se están dejando esperar, y hay países que se están retirando del acuerdo intentando afectar su vigencia. Bolivia ha realizado foros internacionales y llevado la temática a Naciones Unidas, OEA y CELAC. Es destacable el esfuerzo de Francia en ese sentido.

También en el ámbito regional se hicieron diferentes reuniones como por ejemplo la convocada por Perú y Colombia en la ciudad fronteriza de Leticia, donde los presidentes acordaron una hoja de ruta y acordaron temas donde se puede trabajar.

En el ámbito nacional, Pary resaltó el esfuerzo realizado por el Gobierno boliviano para atender los incendios en la Chiquitanía contratando empresas especializadas y articulando la cooperación internacional, al par de disponer importantes contingentes de militares y voluntarios para apagar hasta los últimos focos de calor. En el contexto del momento político que vive Bolivia, en etapa previa a elecciones, se ha intentado utilizar la temática para afectar al gobierno a pesar de que la emergencia fue atendida con todo lo necesario.

Ahora ya está en plena implementación la fase pos-incendio para reforestar, recuperar los acuíferos, reinsertar a los animales de la región que han sido atendidos por especialistas y devolverle la vida a esta región.

“Creemos que la experiencia generada por Bolivia es algo que fácilmente se puede trasladar hacia el ámbito regional. Será muy importante tener un centro logístico contra desastres naturales en Sudamérica y Amazonía para que cuando se den este tipo de emergencias inmediatamente se pueda trabajar, reaccionar y puedan resolverse las dificultades que se vayan a presentar”, concluyó.

Elecciones

Se consultó también sobre los riesgos para Bolivia en la eventualidad que se produjera un regreso de la derecha, a lo que Diego Pary respondió enfáticamente que eso no sucederá “porque los movimientos sociales y el pueblo boliviano están comprometidos con las grandes transformaciones que ha tenido nuestro país”.

Bolivia ha logrado, sobre la base de un modelo político propio dejar atrás las bases de un Estado republicano, colonial, para convertirse en un Estado Plurinacional que incorpora a todos los sectores. “El pueblo boliviano impedirá que eso (el retorno de la derecha) suceda”.

Invitado por uno de los interlocutores periodísticos a profundizar sobre el escenario al que se enfrentaría Bolivia ante un hipotético escenario de segunda vuelta y un eventual triunfo del candidato opositor Mesa, Pary Rodríguez puntualizó que Bolivia ha vivido en la última década un escenario de gran estabilidad política, económica y social.

La hipótesis planteada acerca de un triunfo opositor significaría un regreso a tiempos de gran inestabilidad como los acaecidos entre 2000 y 2005 en los que Bolivia tuvo 5 presidentes distintos. “Ningún boliviano desea que volvamos al pasado”.

Además de la inestabilidad, el canciller precisó que esto sería volver a “una etapa donde los recursos naturales, las empresas estratégicas fueron privatizadas y los proyectos estratégicos del Estado como la industrialización fueron abandonados”.

Por último se inquirió al ministro sobre posibles aspectos autocríticos o flaquezas a corregir a futuro, en el caso de continuar Evo Morales en la presidencia a lo que respondió que primeramente hay que tener en cuenta que una historia de 500 años no es fácil de transformar en una década. Bolivia es el país que más crece en los últimos 6 años en la región, mientras que antes siempre estábamos en el penúltimo lugar.

“Pero un crecimiento económico no tiene sentido si esto no cambia la vida de las personas”, aseveró. Hizo mención a la significativa reducción de la extrema pobreza lograda en los últimos trece años con una disminución de 23 puntos porcentuales. “Ningún país en el mundo ha tenido un logro de esta naturaleza.” A ello agregó que más de tres millones, cerca de un tercio de la población, que estaban en situación de pobreza, hoy forman parte de la clase media, lo que constituye un cambio significativo. “Estas cifras nos muestran la gran transformación que se ha dado en el país”, reafirmó Pary.

A continuación el canciller mencionó el hecho de la Constituyente como un hito fundamental del que poco se habla. “Antes se hablaba de las dos Bolivias: una Bolivia de los indígenas, los obreros, los campesinos y otra Bolivia, del sector empresarial, del sector más acomodado en el país. En 2006 con la Asamblea Constituyente se logra unir a todo el pueblo boliviano. Hacer que cada boliviana y boliviano se sienta identificado con su Estado.” Este fue un aporte fundamental porque permitió cambiar la estructura del Estado. A partir de allí, medidas claves como la nacionalización de los recursos y las empresas estratégicas han contribuido al desarrollo y permitido que Bolivia hoy sea líder en crecimiento económico.

“Seguramente”, completó el ministro, “hay algunas debilidades, algunos temas que no han sido debidamente satisfechos y es en ese contexto que en estos próximos cinco años tenemos el gran desafío de la industrialización. No podemos seguir vendiendo materia prima, tenemos que transformarla y darle valor agregado. Hemos avanzado en la industrialización del gas. La proyección la tenemos con el litio. Bolivia es uno de los países que tiene la mayor riqueza de litio en el mundo y ese litio tiene que ser para proyectar a nuestro pueblo a un mayor desarrollo. Estamos seguros que en los próximos cinco años lo lograremos.”

