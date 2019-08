Donde antes, en el Mediterráneo, los inmigrantes eran salvados por patrullas navales, ahora son vigilados por drones aéreos

Sun 4 Aug 2019 07.00 BST Last modified on Thu 8 Aug 2019 15.12 BST

Anteriormente, las patrullas navales salvaron a los inmigrantes en el Mediterráneo. Ahora tienen que ver cómo los drones sobrevuelan

Los expertos condenan el paso a la vigilancia aérea como una derogación de la `responsabilidad de salvar vidas’.

Entre los gritos de pánico desde el agua y el olor a gasolina desde el bote que se hunde, el ruido de un motor que se aproxima, por unos minutos, hace crecer la esperanza. Decenas de personas que luchan por sus vidas en el Mediterráneo utilizan la energía que les queda para pedir ayuda frenéticamente. A casi 2.000 millas de distancia, en la capital polaca, Varsovia, un operador de aviones teledirigidos observa sus últimos momentos a través de una transmisión de video, en directo. No hay ningún barco que responda al SOS, sólo un vehículo aéreo no tripulado operado por la agencia europea de guardia de fronteras y costas, Frontex.

No se trata de un escenario en un futuro de pesadilla en las fronteras marítimas de Europa, sino de una probabilidad actual. Frontex, con sede en Varsovia, forma parte de una inversión de 95 millones de libras esterlinas de la UE en vehículos aéreos no tripulados, según ha sabido The Observer.

Este gasto se ha producido a la vez que la UE retira sus misiones navales en el Mediterráneo y acosa a casi todos los barcos solidarios de búsqueda y rescate fuera del agua. Los aviones teledirigidos de vigilancia de Frontex sobrevuelan las aguas de Libia, donde la principal misión naval de la UE no ha llevado a cabo ni un solo rescate desde el pasado mes de agosto, en lo que es el tramo de agua más mortífero del mundo.

La sustitución de los buques de guerra, que pueden realizar rescates, por aviones teledirigidos, que no pueden, está siendo condenada como una cínica abrogación de cualquier papel europeo en la salvación de vidas.

«No hay obligación de equipar a los aviones no tripulados con dispositivos de salvamento y de llevar a cabo operaciones de rescate», dijo el eurodiputado alemán de los Verdes, Erik Marquardt. «Necesitas barcos para eso, y los barcos son exactamente lo que falta en este momento.» Este año, la tasa de mortalidad de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo ha pasado de una media histórica del 2% a un máximo del 14% el mes pasado. En total, 567 de las 8.362 personas que lo han intentado en lo que va de año han muerto.

Gabriele Iacovino, director de uno de los principales think tanks de Italia, el Centro de Estudios Internacionales, dijo que el paso a los aviones no tripulados era «una forma de gastar dinero sin tener la responsabilidad de salvar vidas». La vigilancia aérea sin barcos en el agua equivale a una «misión naval sin fuerza naval», y consiste en evitar vergonzosas disputas políticas en Europa sobre qué hacer con los emigrantes rescatados.

Desde marzo, la principal misión naval de la UE en la zona, la Operación Sofía, ha retirado sus barcos de las aguas donde se han hundido la mayoría de los barcos de inmigrantes. Aunque Sofia no era principalmente una misión de búsqueda y rescate, estaba obligada, en virtud de la legislación internacional y de la UE, a ayudar a los buques en peligro. El cambio a los aviones no tripulados es parte de un aparente esfuerzo por vigilar el Mediterráneo sin ser arrastrados a misiones de rescate que entregan a los inmigrantes a las costas europeas.

Marta Foresti, directora de la Iniciativa de Movilidad Humana del Instituto de Desarrollo de Ultramar, un influyente grupo de reflexión del Reino Unido, dijo que Europa había reemplazado la política de migración por el pánico, con consecuencias potencialmente letales. «En 2015 entramos en pánico y ese pánico se ha convertido en presupuestos de seguridad», dijo. «El presupuesto de Frontex se ha duplicado con muy poca supervisión o diseño. Es una reacción instintiva».

La estrategia ha hecho que Frontex, con sede en Varsovia, y su agencia hermana, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, con sede en Lisboa, inviertan en vehículos aéreos sin piloto. The Observer ha encontrado tres contratos -dos en el marco de la EMSA y uno en el de Frontex- por un total de 95 millones de libras esterlinas para aviones no tripulados que puedan suministrar información a Frontex.

Los modelos incluyen el Hermes, fabricado por Elbit Systems, el mayor fabricante privado de armas de Israel, y el Heron, producido por Israel Aerospace Industries, una empresa de propiedad estatal. Ambos modelos se desarrollaron para su uso en misiones de combate en el territorio palestino ocupado de Gaza. Frontex dijo que sus proveedores de aviones teledirigidos cumplían todas las «normas y directrices de la UE en materia de contratación pública».

Existe una creciente preocupación tanto por la forma en que Frontex está gastando el dinero de los contribuyentes de la UE como por la forma en que puede ser considerada responsable. El pánico migratorio que azota la política europea ha sido una gran ayuda para un puesto de avanzada de la UE que alguna vez estuvo fuera de moda y que coordinaba a los guardacostas y guardias fronterizos nacionales. Hace diez años, el presupuesto de Frontex era de 79 millones de libras esterlinas. En el último ciclo presupuestario se le han concedido 10.400 millones de libras esterlinas.

La demanda de sus servicios por parte de los Estados miembros se ha visto impulsada en gran medida por su papel en la coordinación y ejecución de las deportaciones. La expansión de la maquinaria de deportación ha causado preocupación entre las instituciones encargadas de supervisar las misiones de retorno forzoso: un grupo de defensores del pueblo nacionales, organismos de control independientes nombrados en todos los Estados miembros de la UE para salvaguardar los derechos humanos, ha anunciado planes para crear su propio grupo de control independiente. La medida es consecuencia de la frustración por la forma en que Frontex ha gestionado sus informes sobre misiones anteriores.

Andreas Pottakis, defensor del pueblo griego, está entre los que piden que se ponga fin a la vigilancia policial de la agencia: «El control interno de Frontex por parte de Frontex no puede sustituir la necesidad de un control externo por parte de organismos independientes. Esta es la única manera de satisfacer la demanda de transparencia y de que la administración de la UE pueda ser efectivamente tenida en cuenta».

La extradición de civiles indefensos a manos de las milicias libias puede constituir una responsabilidad penal.

Omer Shatz, abogado

El Foro Consultivo de Frontex, un órgano que ofrece asesoramiento estratégico al consejo de administración de Frontex sobre la forma en que la agencia puede mejorar el respeto de los derechos fundamentales, también lo ha criticado severamente por su enfoque descuidado de la rendición de cuentas. Recientemente se ha suprimido un archivo en línea de todas las operaciones de Frontex, que fue utilizado por investigadores independientes.

El cambio a los aviones no tripulados en el Mediterráneo también ha llevado a que se acuse a Frontex de proporcionar información sobre la posición de los barcos de inmigrantes a los guardacostas libios para que puedan interceptarlos y devolverlos a Libia. Aunque recibe fondos de la UE, el cuerpo de guardacostas libio sigue siendo un grupo poco definido que a menudo se solapa con las bandas de contrabandistas y los propietarios de centros de detención.

«La guardia costera libia nunca patrulla el mar», dijo Tamino Böhm, de la organización de rescate alemana Sea-Watch. «Nunca salen de puerto a menos que haya un bote al que dirigirse para una retirada. Esto significa que la información que tienen proviene de los vuelos de vigilancia de Italia, Frontex y la UE».

Un portavoz de Frontex dijo que los incidentes relacionados con los barcos en peligro se transmitían al «centro de coordinación de rescate responsable y a los vecinos para que conocieran la situación y pudieran coordinarse». Así, el centro de coordinación de salvamento marítimo de Roma ha comenzado a compartir información con su homólogo libio en Trípoli, bajo las instrucciones del ministro del Interior italiano de extrema derecha, Matteo Salvini.

La UE ya ha sido acusada de crímenes contra la humanidad en una comunicación ante la Corte Penal Internacional por «orquestar una política de traslado forzado a centros de detención similares a campos de concentración [en Libia] donde se cometen crímenes atroces».

El caso, presentado por abogados con sede en París, pretende demostrar que muchas de las personas interceptadas se han enfrentado a abusos de los derechos humanos que van desde la esclavitud hasta la tortura y el asesinato tras ser devueltas a Libia.

Omer Shatz, un israelí que enseña en la Universidad de Sciences Po en París, y uno de los dos abogados que presentaron el caso de la CPI, dijo que los operadores de aviones teledirigidos de Frontex podrían ser penalmente responsables de ayudar en la retirada. «Un operador de aviones teledirigidos que es consciente de la existencia de una embarcación migratoria en peligro está obligado a garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad corporal, la libertad y la dignidad. Esto significa que tiene que tomar medidas para buscar, rescatar y desembarcar a los rescatados en un puerto seguro. Actuar para extraditar a civiles vulnerables e indefensos a manos de las milicias libias puede equivaler a responsabilidad penal».

Según el derecho internacional, los inmigrantes rescatados en el mar por buques europeos no pueden ser devueltos a Libia, donde el conflicto y las violaciones de los derechos humanos significan que las Naciones Unidas han declarado que no existe un puerto seguro. En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos), todos los buques están obligados a informar de un encuentro con un buque en peligro y a ofrecer asistencia. Esta es en parte la razón por la que las misiones navales de la UE que no tenían el mandato de llevar a cabo misiones de rescate se vieron abocadas a ellas a pesar de todo.

Los drones, sin embargo, operan en una zona gris legal no cubierta por la Unclos. La situación de los contratistas privados de las agencias de la UE, como en algunas de las actuales operaciones con aviones no tripulados, es aún menos clara.

Frontex dijo al The Observer que todos los operadores de aviones no tripulados, el personal o los contratistas privados están sujetos a la legislación de la UE que exige la protección de la vida humana. La agencia dijo que no podía compartir una copia de las instrucciones de la misión dadas a los operadores de aviones no tripulados que les dirían qué hacer en caso de encontrarse con un barco en peligro, y pidió a The Observer que presentara una solicitud de libertad de información. La agencia dijo que los aviones no tripulados sólo se habían encontrado con barcos en peligro en cuatro ocasiones -todos ellos en junio de este año- en el Mediterráneo central, y que ninguno de ellos había dado lugar a un «informe de incidentes graves»: la jerga de Frontex para referirse a una bandera roja. Cuando se desplegaron buques de la UE en zonas similares en años anteriores, se notificaron múltiples incidentes graves cada mes, según documentos vistos por el The Observer.

La presentación de informes para este artículo contó con el apoyo de Returns Network, una unidad de investigación que colabora con ARD Report München, De Correspondent, EfSyn y The Observer.

*Fuente: The Guardian

