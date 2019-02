Mensaje del Consulado de Chile en Caracas a una lista de “connacionales que aún quedamos por estos lares”

¿Están involucrados los servicios consulares chilenos en las acciones desestabilizadoras en contra de Venezuela? Uno juraría que si al leer el mensaje que el Consulado chileno en Caracas le distribuye a los chilenos residentes. Ofrecemos aquí ese mensaje in extenso, incluyendo las faltas de ortografía…

Nótese que el Consulado alerta sobre una “situación de catástrofe natural o acontecimiento social” (sic) ¿Está al corriente de algo el Cónsul? En una proverbial muestra de coraje, si por azar se produjese la “catástrofe”, los servicios consulares le aconsejan a los compatriotas no ir al Consulado “porque es probable que no se encuentre el personal”. Es el cuento del capitán Araya… Entre los productos que hay que almacenar se cuentan los alimentos que según Roberto Bob Ampuero ya no se encuentran en Venezuela, así como un “Botiquín de primeros auxilios”… ¿Habrá guerra civil y el Consulado ya lo sabe?

Este es el mencionado mensaje del Consulado chileno:

Buenos días O…. Y a todo este estimado Grupo.

Básicamente el listado es para tener una información actualizada de los connacionales que aún quedamos por estos lares.



Incluyendo: Números telefónicos, celulares, correo, redes, para crear canales de información ante cualquiér situación de catastrofe natural o acontecimiento social.



Las recomendaciones generales fueron:

A) Mantenerse en el mismo sitio donde lo sorprenda el evento. No se desplace.

B) Durante el evento. No se dirija al consulado, porque es probable que no se encuentre el personal.

C) De ahí la importancia de los datos de contacto que debe suministrar.

1.- Almacenamiento de: Agua Potable y chorro

2.- Productos no perecederos. Enlatados, y otros de rápida cocción, arroz, granos, pasta(espaguetti carozzi) =).

3.- Linterna

4.- Celulares cargados

5.- Radio de pilas.

6.- Pilas

7.- Velas

8.- Fósforos

9.- De ser posible bombona de gas

10.- Botiquín de primeros auxilios.

*Fuente: Politika

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp