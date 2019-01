Lonco de comunidad mapuche Raquem Pillán es encontrado muerto en Ercilla

Ayer lunes por la tarde fue encontrado muerto Juan de Dios Mendoza Lebu, lonco de la comunidad Raquem Pillán, y tío de Jaime Mendoza Collío, comunero mapuche asesinado por carabineros en 2009.

El cuerpo de Mendoza Lebu fue encontrado en un camino rural de Ercilla, cercano a su comunidad. Según las primeras informaciones el comunero presentaba lesiones que pueden ser atribuibles a terceros.

El fiscal de La Araucanía, Nelson Moreno, ya ordenó las investigaciones para poder aclarar los hechos y las indagatorias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones, quienes están trabajando en el lugar del hallazgo y, en paralelo, el Servicio Médico Legal trabaja en la autopsia para establecer la causa de muerte del lonco. Además, se suma como antecedente que Mendoza Lebu estaba desaparecido hace tres días.

Aucán Huilcamán, encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, se refirió a la situación, pues conocía a Juan Mendoza y exigió que se haga justicia en este caso.

“La primera información que hemos recibido de parte de sus familiares y de la comunidad indican claramente que hay intervención de terceras personas, y eso indica entonces que es necesario y urgente que se esclarezcan los hechos, considerando que estas áreas hay muchas tensiones y controversias alrededor de los reclamos de tierras, personas inescrupulosas que han llegado alrededor de las comunidades para usurpar y adquirir tierras de manera ilegal”, comentó.

Huilcamán explicó que con el lonco trabajaron juntos en el proceso de restitución de tierras ante la empresa forestal Bosque Arauco, lucha que dio como resultado que hoy la comunidad mapuche sea dueña de los predios.

El encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras agregó que, hasta ahora, pareciera que se trata de un hecho de discriminación racial entre no mapuches y mapuches, lo que de comprobarse sería muy grave para las relaciones dentro de la región. En ese sentido, exigió a las autoridades locales a aclarar los hechos y establecer cómo y por qué se produjo la muerte de Juan Mendoza Lebu.

Movilizaciones en La Araucanía

Con motivo de exigir justicia por la muerte de Camilo Catrillanca y exigiendo la desmilitarización de la zona, es que durante los últimos días las comunidades mapuches han levantado varias movilizaciones para presionar a las autoridades a responder a sus demandas.

Así fue el caso de la comuna de Teodoro Schmidt, donde la municipalidad se mantuvo tomada el pasado viernes por las comunidades del Lago Budi, quienes exigían, en concordancia con la movilización, la destitución del ministro Chadwick, la recuperación del territorio usurpado, la desmilitarización, autonomía y libre determinación y una comisión de justicia y verdad histórica para esclarecer la deuda que arrastra el estado chileno con el pueblo Mapuche.

Además, comunidades de Ercilla denunciaron disparos de parte de Carabineros y abuso policial en el desalojo del fundo Huiñako, ocurrido este lunes. El terreno había sido tomado, junto a otros seis por parte de comuneros como parte de las movilizaciones en la zona, y su desalojo terminó con cerca de 5 heridos.

En paralelo el municipio se mantiene tomado, pues no han podido llegar a acuerdos con las autoridades locales, respecto de las explicaciones que las comunidades exigen al alcalde UDI José Vilugrón sobre la petición de más carabineros en la zona, equipamientos e infraestructura. También acusan que el edil participó en la elaboración de informes dirigidos a Carabineros y al Ministerio del Interior para exigir intervención policial.

Rodrigo Curipán, werkén del Lof Rankilko señaló que, aunque han querido conversar, el alcalde no quiere hablar con ellos: “Las peticiones mismas que hacia él en documentos oficiales de la municipalidad pidiendo a los distintos gobiernos que se instalaran en Ercilla, una fuerza policial más grande, con infraestructura, con medios para poder ir contra las comunidades mapuches, esa situación hoy día, lamentablemente, no se va poder conversar con el alcalde porque el tomó la decisión de no conversar con nosotros”.

Curipán agregó que “gran parte de los intereses de José Vilugrón están puestos en el sentido contrario, están puestos en los dueños de fundos, las empresas forestales, en el empresariado de la zona, ¿por qué? porque él es UDI, él es partidario de un grupo político que hoy día busca, de una otra manera, criminalizar la protesta mapuche”.

Además, el werkén indicó a Radio y Diario Universidad de Chile que ante la situación vivida el desalojo parece ser inminente, al igual que en los predios que aún se mantienen tomados por más de 15 comunidades locales en Ercilla.

*Fuente: Diario UdeChile