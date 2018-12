La reconstrucción del crimen de Catrillanca deja en evidencia que alguien ordenó mentir

¿QUIÉNES IDEARON LA VERSIÓN FALSA?

Todas las declaraciones recogidas por la PDI y la Fiscalía desde la misma noche del miércoles 14 de noviembre, indican que Carabineros no recibió ningún disparo al momento de encontrarse con el tractor azul conducido por Catrillanca. Los disparos que salieron de sus armas tampoco fueron “disuasivos”. Una de esas balas impactó directo en la nuca del comunero mapuche y penetró 16 centímetros en su cabeza.

La autopsia realizada en la madrugada del 15 de noviembre concluye:

“El trayecto del proyectil es rectilíneo, sin salida de proyectil, y cuya trayectoria medida con estilete es de 16 cm de longitud, yendo desde el orificio de entrada (en región parietal posterior izquierda) hasta la zona frontal anterior izquierda, siendo por lo tanto de atrás hacia adelante y ligeramente de abajo hacia arriba, encontrándose fragmentos metálicos de color plateado y dorado en cara interna del cuero cabelludo en zona frontal izquierda”.

Otras pericias también establecieron que el cuerpo del comunero no tenía rastro de alcohol en la sangre y tampoco de pólvora en sus manos.

Más tarde los cinco efectivos del GOPE que participaron del operativo que terminó con Catrillanca asesinado, dirían a los fiscales que ninguno portaba una cámara que registrara el procedimiento. También era falso. El sargento 2° Raúl Ávila sí tenía atada su cámara Go Pro a su casco, pero destruyó la tarjeta de memoria con una tijera, eliminando la evidencia.

¿Qué pasó entre las 16:45, cuando Catrillanca cayó herido, y las 23:00 de ese 14 de noviembre, cuando los efectivos del GOPE llegaron a declarar a la Fiscalía acompañados de un abogado? ¿Quiénes participaron en la elaboración de la versión falsa?

Según las distintas declaraciones policiales entregadas a la Fiscalía, tanto por efectivos de Fuerzas Especiales como por miembros del GOPE, hasta aproximadamente las 21:00 estuvieron en Temucuicui resguardando el tractor azul e intentando sacar de la comunidad los tres vehículos robados a las profesoras. Las versiones coinciden en que después de conocida la muerte de Catrillanca, los carabineros sí recibieron ataques armados desde los bosques de Temucuicui.

El jefe de la sección aérea de La Araucanía, capitán Franco Argento Rojas, declaró ante la Fiscalía que hasta la comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque llegaron oficiales de alta graduación que mantuvieron reuniones mientras el personal se preparaba para prestar declaración en el Ministerio Público:

“Mientras esperaba en Pailahueque llegaron gran parte de los vehículos que habían participado en el procedimiento, además de los funcionarios a cargo. En el lugar se realizaron conversaciones informales acerca de lo que había acontecido, donde todos daban información de lo que había ocurrido y de la parte del procedimiento en la que habían intervenido. No participé en reuniones formales. El oficial de mayor grado en Pailahueque en ese momento era el general Victtoriano. Tomé conocimiento de que concurriría al lugar el general Franzani, pero solo lo vi cuando me encontraba declarando en la Fiscalía de Collipulli, pues él concurrió a saludar a los carabineros que estaban allí”.

El comisario de la 2a Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque, Christian Fernández Opazo, ratificó en su declaración que el general Christian Franzani, director nacional de Orden y Seguridad, sí se apersonó en esa unidad policial la noche del 14 de noviembre:

“En la comisaría de Fuerzas Especiales se constituyó en horas de la noche mi general Christian Franzani Cifuentes. Entiendo que la concurrencia de mi general Franzani se debió a la gravedad de la situación que enfrentábamos”.

El comisario informó a la Fiscalía que esa misma noche y antes de que los efectivos policiales declararan, en su unidad se realizó una reunión donde participaron Franzani, el general Mauro Victtoriano, hasta entonces jefe de la Zona de La Araucanía; el teniente coronel Sotomayor y otras personas que no recuerda:

“Yo llegué después de que se había iniciado esa reunión y por lo que me dio la impresión era para comentar en términos informales los hechos que habían acontecido. Permanecí muy poco en la reunión, pues mi general Franzani debía concurrir a Collipulli. Al momento de asistir a la reunión recuerdo haberles exhibido un video grabado con la cámara que yo portaba donde se apreciaban los primeros auxilios prestados al lesionado (Camilo Catrillanca)”.

Quien sí entregó más detalles de las reuniones realizadas en la Comisaría de Pailahueque fue el teniente coronel y subprefecto de Fuerzas Especiales, José Augusto Correa. El oficial declaró ante el Ministerio Público que estuvo en Temucuicui hasta pasadas las 21:00, cuando logró salir y llegar a la comisaría de Fuerzas Especiales:

“En Pailahueque se reunió una gran cantidad de gente, no sé en qué orden ni cuándo fueron llegando. Pero sí recuerdo que se encontraba en el lugar mi general Franzani junto a tres abogados de la institución a quienes no conocía; mi general Victtoriano; el coronel Jorge Contreras; el comandante Sotomayor; el comandante Pincheira; los comisarios Claudio Donoso, Manuel Martínez, Christian Fernández y el abogado Cristián Inostroza”.

El relato de José Augusto Correa continúa:

“Tomé conocimiento que mi general Franzani sostuvo una reunión con algunas personas en la oficina del prefecto, pero no fui convocado a ella. Cerca de las dos de la madrugada del día 15 de noviembre concurrí a Ercilla junto con mi coronel Contreras, donde permanecí hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada, regresando finalmente al cuartel de Pailahueque”.

El coronel Jorge Contreras también entregó su testimonio a los fiscales. El jefe de las Fuerzas Especiales en La Araucanía debió presentar su renuncia por su responsabilidad en el operativo que terminó con Camilo Catrillanca muerto. La información aportada por este oficial es la más clarificadora, ya que pone en duda que el personal del GOPE que participó directamente en la muerte de Catrillanca no haya recibido órdenes para mentir.

En la única declaración que ha hecho hasta ahora, Jorge Contreras, afirmó que él no ejercía ningún tipo de mando sobre el GOPE y agregó:

“De acuerdo a mi conocimiento y experiencia, el personal del GOPE se caracteriza por la cultura de lealtad que rige sus actos tanto con sus miembros como con la institución; si usted me pregunta, me cuesta creer que el funcionario del GOPE que mintió sobre la existencia de la cámara de grabación en el procedimiento, lo hiciera por iniciativa propia, aunque no tengo ninguna prueba de lo contrario”.

En esa misma declaración, Contreras detalló las reuniones que se sucedieron en la Comisaría de Pailahueque. Relató que cerca de la medianoche del 14 de noviembre, observó que en un apartado ubicado al lado de la que era su oficina estaban reunidos el general Victtoriano, el comandante Correa, el jefe del GOPE y los pilotos de los dos helicópteros que participaron del operativo, entre otras personas. La presencia de los pilotos en esa reunión no es un detalle ya que uno de ellos -el capitán Hoger- fue quien afirmó después ante la Fiscalía haber visto que los sospechosos del robo de los tres autos abordaron el tractor de Catrillanca. Ese antecedente fue el que usaron los efectivos del GOPE para intentar justificar el uso de armamento de guerra en su violento operativo.

Jorge Contreras entregó a los fiscales otro dato importante. Afirmó haber corregido el informe ejecutivo que deben entregar a sus superiores cada vez que ocurre un procedimiento de importancia. Y lo hizo porque a su juicio faltaban detalles importantes, los que no precisó. También aseguró que no intervino en el apartado que describía lo ocurrido con la muerte de Catrillanca y con la detención de M.P.C., pues no presenció esos acontecimientos.

Es precisamente esa parte del informe ejecutivo la que contenía la información falsa: que el tractor azul de Camilo Catrillanca se había atravesado en la línea de fuego entre Carabineros y los supuestos atacantes que disparaban a la policía. Con esa redacción, el informe fue visado por los generales Mauro Victtoriano y Andrés Gallegos. El ex jefe de Fuerzas Especiales aseguró además que el informe también lo revisó un abogado que acompañó al general Franzani a Pailahueque. El informe fue enviado a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, a cargo del mismo Franzani.

El viernes 16 de noviembre aterrizó en La Araucanía el general director de Carabineros, Hermes Soto. Según la versión de Contreras, Soto se reunió en la Prefectura de Fuerzas Especiales con todos los involucrados: los efectivos del GOPE que participaron directamente en el procedimiento y los pilotos de los helicópteros:

“Las entrevistas fueron individuales, iban pasando uno a uno. Sin embargo, yo no pude estar presente en ellas pues cuando iban a comenzar el mismo general director me pidió que me retirara”, aseguró Contreras. Según su versión, a quienes sí se les permitió quedarse fueron el general Kurt Hartmann (director de Personal), el general Victtoriano, el capitán Escalona, el comandante Sotomayor y el coronel Caneo (de Inteligencia).

Tres días después de las declaraciones que se prestaron en la madrugada tras la muerte de Camilo Catrillanca, los cuatro miembros de la patrulla del GOPE modificaron sus testimonios iniciales. El sábado 17 de noviembre, ante la Fiscalía, el sargento Ávila reconoció que manipuló su cámara Go Pro, borrando evidencia. Y el sargento Alarcón admitió que disparó contra el tractor apenas lo tuvo a la vista.

Pero el video que grabó Alarcón al interior de la 2ª Comisaría de Temuco, donde cumple prisión preventiva, y que se difundió en la noche del domingo 2 de diciembre, dejó al descubierto la incógnita clave que subsiste en este crimen: ¿Quién o quiénes dieron la orden para mentir?

“Nos hicieron mentir… todavía falta que salgan cosas a la luz”, dijo Alarcón en el video. Y las miradas volvieron a posarse sobre los oficiales y abogados que se reunieron en la comisaría de Pailahueque horas después del asesinato de Camilo Catrillanca.